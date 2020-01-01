Bitrock 是以太坊側鏈 IBFT 2.0 權威證明 (PoA) 區塊鏈，原生 Gas 費用接近零。 除了擁有可擴展、安全和高速的基礎設施之外，Bitrock還將擁有獨特的多鏈（DEX）交換，其中加密貨幣可以直接在其本地鏈上進行交易，而無需使用這些鏈的本地DEX，持有本地鏈代幣，或用這些原生代幣支付費用。