什麼是 Hana Network？加密世界的「TikTok」新入口

要點速覽：


1）Hana Network 是一個致力於簡化多鏈區塊鏈互動、面向大眾用戶和開發者的創新平台，支援比特幣、以太坊等多鏈生態。
2）Hana Network 原生代幣 HANA 總供應量 10 億枚，超半數分配給社區，代幣分發與解鎖機制透明，2025 年完成關鍵發行輪次。
3）Hana Network 核心產品包含超休閒 DeFi 遊戲 Hanafuda、NFT 項目 Capsule Shop 及安全便利的資產橋接平台 Hana Gateway。
4）Hana Network 主打有娛樂化金融體驗、強烈社交傳播效應、亮眼鏈上資料和多鏈流通能力。
5）Hana Network 融資背景強大，獲多家知名機構投資，2024-2025 年累計融資超 575 萬美元。
6）Hana Network 願景定位：打造像刷短影片一樣簡單好玩的區塊鏈資產入口，成為下一代 DeFi 的主流平台與Web4 時代的加密資產入口網站。

1. 什麼是 Hana Network？


Hana Network由 Kohei Hanasaka 於 2022 年創立，旨在透過彌合複雜底層協議與日常用戶需求之間的差距，簡化 區塊鏈互動。它利用鏈抽象來消除與不同區塊鏈互動的複雜性，旨在為比特幣、EVM 鏈、異質 L2 解決方案及其他協議提供統一的體驗。這使得用戶無需切換網路或處理複雜介面即可無縫互動。

Hana Network網路的 EVM 相容性旨在使開發人員能夠使用現有工具和應用程序，從而促進任何 EVM 應用程式擴展到 Hana Network。Hana Network 旨在為加密貨幣領域的新手開發用戶友好的應用程式。這些應用程式具有無需許可的入門功能，旨在簡化社交金融、遊戲金融、支付和現實世界服務中的體驗。


2. Hana Network 的代幣經濟


HANA 是 Hana Network 的原生代幣，總供應量 1,000,000,000 枚。

2.1 HANA 代幣的分配比例


分配類別
佔比
備註說明
社群
51%
以社區為中心，包含生態成長（30%）、激勵（16%）、預售（5%）三部分。
金庫
20%
未來用於生態開發、流動性、營運、審計及市場推廣等。
團隊
19%
分配給團隊成員。
投資人
10%
早期支持者。


2.2 HANA 代幣的解鎖週期


分配類別
佔比
解鎖/歸屬期說明
社群
51%
社區部分（51%）內包含生態成長（30%）、激勵（16%）、預售（5%）。
生態成長
30%
鎖定期 12 個月，12 個月解鎖
激勵
21%
包含激勵和預售部分。100% 解鎖。
金庫
20%
TGE 最多 25% 上線解鎖，其餘部分 24 個月內解鎖。
團隊
19%
鎖定期 24 個月，24 個月解鎖。
投資人
10%
多年歸屬期。


2.3 HANA 代幣 TGE 訊息


Hana Network 團隊始終堅持「告別中心化交易所（No more CEX）」的願景。已經結束的「No more CEX 輪不僅是一次代幣發行，更是與相信這項使命的合作夥伴和社區成員建立長期關係的機會，共同推動更強大的生態系統發展。

No more CEX 輪關鍵資訊如下：
關鍵銷售訊息
詳情說明
開始日期
2025 年 3 月 18 日
結束日期
2025 年 4月 1 日
銷售模式
白名單定價銷售
代幣單價
$0.04（對應 FDV 為 4,000 萬美元）
HANA 代幣總供應量
1,000,000,000
本輪出售代幣數量
50,000,000（佔總供應量 5%）
歸屬期/鎖定期
無鎖定期，無歸屬期（TGE 時 100% 解鎖）
團隊及投資人代幣解鎖
初始 4 個月內無團隊或投資人代幣解鎖

3. Hana Network 的核心產品


3.1 Hanafuda


Hanafuda是 Hana Network 推出的首款主網產品，是一款結合資產質押、積分機制和娛樂卡牌玩法的超休閒 DeFi 遊戲。用戶可透過資產存入（如 USDT/USDC），獲得 Hana Points 積分，參與 Hanafuda 遊戲，組成戰隊、贏取特殊門票和獎勵。 Hanafuda 支援 Google 帳號一鍵註冊，大大降低了 Web3 新手的參與門檻。

3.2 Capsule Shop

Capsule Shop是由店員和藝術家 Chao! 共同創作的 10,000 個 NFT 集合。旨在讓每個人都能感受到 80 年代東京的精神。這是一項實驗性嘗試，旨在與 80 年代的東京文化建立關聯，將那個時代的原始能量融入現代世界。

3.3 Hana Gateway


Hana Gateway旨在透過提供一個無需信任的進出鏈通道，簡化用戶對區塊鏈生態系統的存取，確保用戶在不遇到隱藏費用或詐欺的情況下，始終掌控自己的資金。其測試網用戶已超過 20 萬，致力於打造一個安全易用的平台，連結傳統金融與區塊鏈技術。

該平台結合了中心化金融與自我託管的優勢，支援法幣與區塊鏈資產之間的點對點交易，無需依賴中介，從而提升用戶隱私。

4. Hana Network 項目特色


1）Web4 超休閒金融（Hypercasual Finance）：強調「輕量、娛樂、社交」，讓區塊鏈金融不再只是專業玩家的專利。

2）社交網路效應：依托社交傳播和內容裂變，快速實現用戶成長和社群活躍。

3）鏈上資料亮眼：2024 年主網 Phase 1 上線後，Hana Network 創下了 40 萬獨立地址、4,000 萬次鏈上充值的成績。

4）多鏈支持：HANA 代幣可在以太坊、BSC、Arbitrum 等主流鏈上流通。

5. Hana Network 團隊與融資


創辦人Kohei Hanasaka
核心成員Ludens（產品經理）

根據 RootData 數據顯示，Hana Network 先後完成兩次融資。

2004 年 10 月完成 400 萬美元融資，投資者包括 Alliance DAOSushiSwapOrangeDAOpSTAKE FinanceSoma CapitalMorphKelp DAODewhales CapitalHadron FinanceChelsea JiangPaul Taylor

2025 年 4 月完成 175 萬美元公募輪融資，估值 4,000 萬美元。


6. Hana Network 願景


Hana Network 致力於建立一個安全、去中心化且高效的資產橋樑，讓全球用戶在無需信任的前提下輕鬆進出區塊鏈世界。Hana Network 的最終目標是讓區塊鏈金融像刷短影片一樣簡單、好玩，成為全球主流用戶進入加密世界的首選入口。

Hana Network 代表了下一代 DeFi 的發展方向——去中心化、娛樂化、社交化。透過極簡的體驗和強大的社交裂變能力，Hana Network 有望成為 Web4 時代最具影響力的加密資產入口和平台。無論您是 DeFi 老手還是小白，都可以在這裡輕鬆開啟您的加密之旅。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

