什麼是FUEL？數位資產介紹

FUEL是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動Fuel Network這個去中心化平台，專注於解決區塊鏈技術的可擴展性和效率挑戰。FUEL於2024年推出，旨在解決長期困擾去中心化應用（dApps）主流採用的吞吐量限制和高交易成本問題。憑藉其模組化執行層和創新架構，FUEL讓用戶能夠與高性能、可擴展的Web3應用進行互動，同時確保安全性、去中心化以及低操作門檻。FUEL代幣則作為這下一代區塊鏈生態系統中的原生貨幣。

FUEL由一群經驗豐富的區塊鏈工程師和研究人員於2021年創立，其中許多人擁有領先的Web3項目背景和分布式系統學術研究經歷。創始團隊的願景是通過FUEL代幣驅動的模組化區塊鏈技術的創新應用，從根本上改變區塊鏈的可擴展性和去中心化。

自成立以來，FUEL已經達成了幾個重要的里程碑，包括從知名風險投資公司獲得大量種子資金、在2024年底推出主網，並與主要的Web3基礎設施提供商建立了戰略合作夥伴關係。該項目在推出FuelVM和模組化執行層後獲得了廣泛關注，使FUEL成為可擴展區塊鏈基礎設施領域的領先創新者。

FUEL生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為尋求可擴展、高效區塊鏈基礎設施的開發者和用戶提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. Fuel Network主網：

主網是FUEL生態系統的主要平台，允許用戶和開發者部署並與高吞吐量的去中心化應用進行互動。基於FuelVM和UTXO模型構建，該平台實現快速、低成本的FUEL交易，同時保持可驗證性和去中心化。目前，主網支持越來越多的dApp和項目，使其成為模組化區塊鏈領域的領先解決方案。

2. FuelVM：

FuelVM通過提供一個針對並行執行和狀態最小化優化的定制虛擬機來擴展FUEL生態系統的功能。這使得開發者能夠構建複雜、可擴展的應用，同時受益於高性能和低FUEL費用。FuelVM使用獨特的交易處理方法，為所有網絡參與者創造了一個高效且安全的環境。

3. 共享排序架構：

這一組件通過滿足公平高效的交易排序需求，完善了FUEL生態系統。通過其創新的共享排序功能，網絡實現快速出塊並支持去中心化共識，代表了一種市場上前所未有的可擴展性解決方案。FUEL代幣在此排序過程中發揮了至關重要的作用。

這三個組件共同協作，創造了一個全面的環境，其中FUEL作為實用和治理代幣，推動網絡內的所有互動，形成一個自我維持且高效的生態系統。

區塊鏈行業目前面臨著幾個關鍵挑戰，而FUEL旨在通過其創新方法解決這些問題：

1. 可擴展性瓶頸：

區塊鏈用戶因有限的吞吐量和高交易成本而遭受網絡擁堵和不良的用戶體驗。這一問題影響了開發者和終端用戶，導致效率低下並抑制創新。FUEL通過提供一個高度可擴展的基礎設施解決這些挑戰，傳統單體區塊鏈因架構限制而失敗。

2. 中心化風險：

另一個重大挑戰是節點運營和區塊生成的日益中心化，這損害了去中心化和安全性的核心原則。現有解決方案試圖通過各種共識機制來解決此問題，但往往由於高硬件要求和操作複雜性而未能成功。FUEL網絡的設計大幅降低了這些參與障礙。

3. 開發者門檻：

區塊鏈行業還因開發者的高進入門檻而缺乏創新和dApp生態系統的多樣性。儘管早期有所努力，但現有平台難以擴展和維護。FUEL為開發者提供了強大的工具和基礎設施來克服這些限制。

FUEL通過其模組化架構解決這些痛點，實現高吞吐量、低成本交易和便捷的節點操作。通過利用FuelVM和共享排序，FUEL提供了一個全面且高效的解決方案，改變了開發者和用戶與區塊鏈基礎設施互動的方式。

數位代幣FUEL（Fuel Network）的總發行量（最大供應量）約為101.3億枚FUEL代幣。根據最新數據，FUEL的當前流通量介於56.3億到56.7億枚代幣之間。

FUEL代幣的比例分配如下：

- 購買者： 27.74%的FUEL代幣

- 生態系統和研發： 25.82%的FUEL供應

- 社區： 16.76%的總FUEL

- 通膨： 16.27%的FUEL分配

- 貢獻者： 13.41%的FUEL分佈

FUEL的總供應量並未嚴格封頂，可能會受到通膨影響，正如“通膨”分配和某些來源提到的“無限”供應所示。然而，大多數近期數據和代幣追蹤器將最大供應量列為101.3億枚FUEL代幣。

在生態系統中，FUEL具有多種功能：

- 交易費用： FUEL用於支付網絡操作和dApp互動。

- 治理： FUEL持有者可以參與協議治理並對關鍵提案進行投票。

- 質押和激勵： 用戶可以質押FUEL以保護網絡並獲得FUEL獎勵。

FUEL的流通計劃和解鎖時間表旨在確保市場穩定和長期增長，FUEL代幣按照透明的釋放計劃逐步解鎖。Fuel Network實施去中心化治理模式，允許FUEL持有者通過鏈上投票機制影響協議升級和生態系統發展。質押FUEL為用戶提供了賺取獎勵並更積極參與網絡安全和治理的機會。

官方文檔可在fuel.network網站找到，白皮書則位於docs.fuel.network。

FUEL在區塊鏈基礎設施領域中是一個創新解決方案，通過其模組化執行層和高吞吐量架構解決了關鍵挑戰。隨著不斷壯大的FUEL生態系統和強大的技術堆疊，FUEL展示了顯著的潛力，將改變開發者和用戶與可擴展、去中心化應用互動的方式。