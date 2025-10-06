什麼是 Everlyn AI (LYN)？首個開源影片 AI 協議與 LYN 代幣完整指南

https://www.mexc.com/register

人工智慧與區塊鏈技術的融合已達到關鍵時刻，Everlyn AI 作為一個突破性專案，正在重塑我們與數位內容和自主代理的互動方式。本完整指南探討 Everlyn AI 在去中心化影片生成方面的革命性方法、其旗艦模型 Everlyn-1，以及驅動整個生態系統的 LYN 代幣。無論您是 AI 愛好者、加密貨幣投資者，還是想了解人機互動未來的開發者，本文都將為您提供關於 Everlyn AI 如何民主化先進影片 AI 技術訪問權限，同時為自主影片代理創造新經濟的所有必要資訊。





核心要點：

Everlyn AI 是首個開源基礎影片模型，可實現無限長度的逼真影片生成，成本降低 10 倍。

LYN 代幣以 10 億固定供應量驅動生態系統，支援代理鑄造、質押、治理和收益分享。

Everworld 上的影片代理具備鏈上錢包自主運作，處理從預訂旅行到管理社群媒體的日常任務。

AAPI 市場創造了開發者經濟，創作者可透過基於 LYN 的訂閱將代理功能變現。

多鏈互通性使 Everlyn AI 成為 Web3 應用首個完全整合的影片 AI 協議。





Everlyn AI 代表兩個相互連接的元素，共同形成一個革命性生態系統：

面向 Everlyn AI（專案） LYN 代幣（加密貨幣） 定義 首個開源基礎影片模型和超級代理多模態生態系統 驅動 Everlyn 網路的原生實用代幣 主要功能 透過 Everlyn-1 模型和 Everworld 平台創建逼真的影片代理 促進生態系統內的所有交易、支付和治理 核心技術 自回歸影片生成、先進 AI 模型、去中心化基礎設施 基於區塊鏈的代幣，用於鑄造代理、Gas 費用、質押和 AAPI 訪問 關鍵創新 影片生成成本降低 10 倍；無限影片長度能力 支援代理錢包、收益分享和去中心化治理 目標用戶 開發者、內容創作者、需要 AI 代理的企業 代幣持有者、質押者、代理擁有者、AAPI 開發者





Everlyn AI 涵蓋整個技術和平台基礎設施。它包括能夠生成無限長度、超逼真影片的 Everlyn-1 開源模型，並專注於以人為中心的內容。Everworld 平台作為去中心化環境，使用者可在此鑄造、客製化和部署影片代理——能夠自主執行任務的逼真 AI 代表。該專案整合了自回歸建模、向量量化、多模態幻覺減少和音訊驅動影片生成等尖端研究。

LYN 代幣作為此生態系統的經濟燃料。在創世時擁有 10 億代幣的固定最大供應量，LYN 支援所有核心活動：鑄造新影片代理需要固定的 LYN 數量，月度訂閱以 LYN 支付，所有鏈上活動（從代理錢包交易到 AAPI 購買）都以 LYN 結算。代幣持有者獲得治理權，可對網路提案投票，可質押 LYN 解鎖高級代理功能，並透過將代幣委託給成功的 AAPI 或高效能代理來賺取收益分享。





全球最強大的影片生成模型仍被科技巨頭控制的閉源系統鎖定。這種中心化限制了訪問權限，扼殺創新，並阻止更廣泛人群從改變生活的 AI 技術中受益。Everlyn AI 透過提供首個真正的開源基礎影片模型來解決這個問題，確保先進影片 AI 成為每個人都可訪問的平台，而不是少數企業用於收益最大化的專有工具。

目前的中心化影片 AI 平台存在嚴重限制：生成單個影片可能需要超過 10 分鐘，每個影片成本約 0.30 美元。這些平台缺乏對智能合約或鏈上影片來源等去中心化功能的支援，導致高成本、處理緩慢，以及因缺乏個人化記憶和情境感知而產生的不一致輸出。Everlyn AI 的去中心化基礎設施，利用超級管線量化和 xDiT 等技術，將影片生成成本降低多達 10 倍，同時顯著提高速度和可擴展性。

現有的影片生成工具主要專注於短影音創意內容，但無法滿足自主任務執行代理的更廣泛需求。傳統 AI 缺乏自然互動所需的類人介面——基於文字和音訊的系統無法傳達創造真正情感連結所需的面部表情、手勢和同步語音。Everlyn AI 透過創建影片代理來解決這個問題：能夠處理日常任務的逼真使用者代表，可在數位平台上代表擁有者，並透過自然的影片溝通與人類和其他代理自主互動。

使用者目前需要在多個平台、應用程式和服務之間切換，沒有統一的介面。傳統的雲端 AI 系統將使用者資料儲存在中心化伺服器上，引發對隱私、安全和資料濫用的嚴重擔憂。Everlyn AI 的去中心化架構透過裝置端處理保護隱私，將個人資料索引儲存在加密容器（資料保險箱）中，並透過使用者控制的訪問進行鏈上儲存。這種方法使個人真正擁有其代理和資料的所有權，同時實現無縫的多服務整合。









Everlyn AI 源自一個由領先 AI 研究人員和產業資深人士組成的聯盟，他們認識到一個關鍵差距：全球最先進的影片 AI 技術仍然無法為普通大眾所訪問，由專注於利潤最大化而非人類集體進步的中心化企業控制。創始團隊由來自康乃爾大學、牛津大學、史丹佛大學、中佛羅里達大學、香港科技大學、穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學和北京大學的教授，以及來自 Meta、DeepMind、微軟、Google 和騰訊的前領導者組成。

這個傑出團隊為業界一些最重要的創新做出了貢獻，包括 Google 的基礎影片模型 Video Poet、Facebook 的 Make-a-Video、騰訊的基礎影片模型、Meta Movie Gen 的基準模型、業界領先的開源模型 Open-Sora-Plan，以及 OpenAI 的首個即時端到端類人代理影片模型（Body of Her）。他們的共同願景圍繞一個基本信念：人類無法承受依賴少數強大公司來獲取如影片 AI 這樣改變生活的技術。其結果就是 Everlyn AI——一個開源、去中心化的生態系統，每個人都成為虛擬 AI 未來的平等貢獻者和受益者。









Everlyn-1 是全球首個專為創建無限長度逼真內容而設計的開源基礎影片模型。與僅限於短片段的閉源競爭對手不同，Everlyn-1 採用類似於 ChatGPT 的下一個代幣預測的自回歸生成，實現即時幀生成，可產生任意長度的影片。該模型專注於以人為中心的內容，以前所未有的保真度捕捉細微的面部表情、自然的肢體語言和同步的語音。

透過整合包括超級管線量化和 xDiT（分散式擴散轉換器）在內的先進技術，Everlyn AI 實現了比中心化平台低 10 倍的影片生成成本。在競爭對手服務收費每個影片 0.30 美元且生成時間為 10 分鐘的情況下，Everlyn 的去中心化基礎設施和優化處理以極低的成本和時間提供相當或更優質的品質。這使個人創作者、小型企業和大型企業都能民主化訪問專業級影片 AI。

Everworld 上的影片代理代表了 AI 互動的典範轉移。每個代理都擁有自己的鏈上錢包，可進行自主金融交易——購買、出售、交易資產和支付服務費用。代理可以叫車服務、訂購食物和雜貨、預訂旅行、管理日程、撰寫電子郵件、與其他代理互動，甚至在社群媒體和約會平台上代表其擁有者。這種自主性，結合逼真的影片溝通，創造了目前最自然和有效的 AI 助理體驗。

專有資料管線 ：Everlyn 的客製化預處理工具透過先進的場景檢測、與人類感知一致的美學評分和全面的過濾系統，比現有方法加速影片剪輯超過 75%，同時提高品質。

向量量化創新 ：該專案的分佈對齊策略透過使用 Wasserstein 距離匹配潛在向量和編碼簿向量分佈，解決了傳統量化挑戰（梯度差距和編碼簿崩潰），顯著提高了模型效能。

複合影片生成（COVG） ：此框架透過整合文字和影片條件實現精確的影片編輯，允許使用者修改特定元素（物件、背景、角色），同時保留原始影片的動態和時間連貫性。

幻覺減少：透過多模態穩健性（MMR）基準和文字相關視覺代幣選擇策略，Everlyn AI 顯著減少了 AI 模型生成與視覺輸入不一致內容的常見問題，確保更準確和可靠的影片輸出。

代理 API（AAPIs）商店使開發者能夠為影片代理創建和變現新功能。當使用者購買其 AAPI 時，開發者賺取訂閱收益，而 LYN 代幣持有者可以在有前景的 AAPI 上質押以獲得收益分享。這創造了一個蓬勃發展的市場，透過社群創新而非單獨的中心化開發持續擴展代理功能。

Everlyn AI 為 Web3 提供首個完全整合的影片 AI 協議，在第一層和第二層區塊鏈上提供無縫的多鏈支援。任何區塊鏈上的 dApp 都可以透過 Everlyn 的無需許可架構訪問影片生成服務，創造普遍相容性，無需中心化批准。





*BTN- 立即交易 LYN！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/LYN *







影片代理將平凡的任務管理轉變為無縫自動化。代理可以監控您的日曆，在您有約會時自動叫車服務，根據透過智慧家居整合檢測到的庫存水平訂購雜貨，並管理旅行安排，包括航班預訂和飯店預訂。與基於文字的助理不同，這些代理透過自然影片溝通，顯示認可您偏好的面部表情，並提供已完成任務的視覺確認。

在商業環境中，Everlyn 代理充當不知疲倦的代表。銷售代理可以代表您參加虛擬會議，以您的聲音和外貌進行簡報，透過個人化影片訊息跟進潛在客戶，並處理常規客戶查詢。醫療保健應用包括患者監測代理，透過友善的影片互動提供藥物提醒，而教育代理提供具有視覺演示和情感回應反饋的個人化輔導。

影片代理實現新形式的數位存在。您的代理可以管理社群媒體帳戶，創建和發布維持您品牌聲音和視覺形象的內容。在約會平台上，代理可以處理初始對話，根據您的偏好篩選配對，並在形成真正的連結時安排會面。在遊戲和娛樂中，代理透過動態、回應性的影片互動創造沉浸式體驗，可即時適應玩家的選擇。

也許最具革命性的是，代理可以自主地相互互動以完成複雜的多方任務。您的代理可以與另一個使用者的代理協商以安排會議、協調團體活動或在去中心化市場執行交易。這創造了一個全新的經濟層，代理在其中處理交易、驗證資訊並協調整個數位生態系統的活動，無需持續的人工監督。





LYN 代幣在創世時具有 1,000,000,000 代幣的固定最大供應量，無額外鑄造。分配結構分為六個主要類別：

初始核心貢獻者（19.80%）：198,000,000 LYN

Lyn Labs 的成員，$LYN 的核心貢獻者

釋放：第 1 年解鎖 33%，其餘 67% 從第 1 年到第 3 年持續解鎖

早期支持者：Pre+Seed（14.70%）：147,000,000 LYN

Lyn 的早期支持者

釋放：6 個月解鎖 33%，其餘 67% 從 6 個月到第 2.5 年持續解鎖

早期支持者：A 輪（6.90%）：69,000,000 LYN

Lyn 的早期支持者

釋放：6 個月解鎖 33%，其餘 67% 從 6 個月到第 2.5 年持續解鎖

節點獎勵發放（20.00%）：200,000,000 LYN

向所有 Lyn 節點擁有者發放節點獎勵

釋放：從 6 個月到第 3 年持續解鎖

研發與生態系統（23.60%）：236,000,000 LYN

分配給 Lyn 基金會和核心開發者的代幣，用於：

協議維護和開發

基礎設施、模型訓練和 AAPI 使用增長計畫

生態系統發展倡議

釋放：啟動時解鎖 25%，其餘 75% 從第 1 年到第 3 年持續解鎖

公開分配（15.00%）：150,000,000 LYN

創世發行和激勵：8.6%

未來網路倡議：6.4%

釋放：啟動時完全解鎖

根據解鎖時間表，流通供應量在三年內逐漸增長：

啟動時（TGE）：公開分配完全解鎖，加上研發與生態系統的部分

6 個月：早期支持者開始解鎖，節點獎勵發放開始

第 1 年：初始核心貢獻者開始解鎖

第 3 年：所有分配完全釋放

由於 LYN 可以透過 AAPI 質押、代理錢包持有和節點運營從流通中移除，實際流通供應量可能低於計劃解鎖量。

注意：募資分配金額可由團隊自行決定更改。

LYN 實施下降通脹時間表，每年根據總起始供應量從 10% 開始。通脹率每年下降 10%，直到達到 1% 的永久發行率。這種模型透過驗證者獎勵確保長期網路安全，同時保持稀缺性。通脹根據每年的總起始供應量計算，並基於時間戳記區塊發行，提供可預測和透明的代幣發放。

重要：流通供應量數字不包括因通脹而新流通的代幣。









鑄造新影片代理需要固定的 LYN 支付，建立一個經濟門檻，防止垃圾訊息，同時確保認真採用。一旦創建，代理需要以 LYN 支付的月度訂閱費才能保持運作。這為代幣創造了可持續的經常性需求，同時為去中心化網路的持續基礎設施成本提供資金。

所有代理活動——從任務執行到代理間溝通——都記錄在鏈上，用於執行後審計和來源追蹤。每個包含提交到鏈上的區塊交易資料的資料塊都需要以 LYN 結算的 Gas 費。這透過經濟激勵確保網路安全，同時創造不可變的代理行動記錄，提供透明度和問責制。

每個影片代理都擁有自己的鏈上錢包，能夠持有資產和執行金融交易。當代理購買商品、交易代幣或代表其擁有者接收服務報酬時，所有操作都使用 LYN 作為計價貨幣，並需要 LYN 支付 Gas 費。這創造了一個自給自足的經濟體，代理作為自主經濟參與者運作。

在代理錢包中質押 LYN 可解鎖高級功能、先進特性和獨家訪問高階 AAPI。門檻要求由 Lyn DAO 中的 LYN 持有者透過去中心化治理建立，確保社群控制功能限制。這種機制鼓勵長期持有，同時為代幣累積提供明確效用。

AAPI 商店完全以 LYN 計價交易運作。當使用者為其代理購買新功能時，他們以 LYN 支付——為 AAPI 開發者產生訂閱收益。代幣持有者可以在他們認為會成功的特定 AAPI 上質押 LYN，賺取該 AAPI 訂閱收益的比例份額。這在開發者、質押者和使用者之間創造了一致的激勵，同時促進代理功能的持續創新。

透過門檻要求的 LYN 持有者在 Lyn DAO 中獲得投票特權，以影響網路提案、協議升級、經濟參數和生態系統發展優先事項。這逐步將控制權從創始團隊去中心化到社群，確保網路根據利益相關者的利益而非中心化決策演進。

除了 AAPI 質押外,代幣持有者可以在他們預測會透過其活動產生顯著收益的特定代理上質押 LYN。當這些代理完成任務、執行交易或提供服務獲得報酬時,質押者將獲得代理收益的比例份額。這為代理效能創造了一個預測市場,同時為 LYN 持有者提供額外的收益機會。





*BTN- 立即交易 LYN！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/LYN *







Everlyn AI 的路線圖圍繞漸進式去中心化和技術進步。近期優先事項包括透過產業特定功能擴展 AAPI 生態系統,改善代理互動的即時回應性,並透過持續研究運動一致性和情感表達來增強影片生成品質。團隊正在開發先進的 CommandFlow 協議,以實現更複雜的任務解釋,以及用於代理間安全超情境資料傳輸的 DataLink 系統。

長期願景涵蓋影片代理在數位空間中數量超過人類,處理線上活動的絕大多數的世界。這包括在醫療保健(患者監測、遠距醫療)、教育(個人化 AI 導師)、企業(自動化客戶服務、銷售代表)和娛樂(互動內容、適應性遊戲體驗)中的大規模採用。Everworld 平台將演變為完整的裝置端 AI 處理能力,消除雲端依賴,同時最大化隱私並減少延遲。

治理將透過 Lyn DAO 逐步從創始團隊轉移到 LYN 代幣持有者,建立真正的社群擁有網路。驗證者網路將在地理區域和基礎設施提供商之間擴展,確保強大的去中心化。跨鏈整合將深化,使 Everlyn AI 成為所有區塊鏈生態系統的通用影片 AI 層。隨著腦機介面的成熟,Everlyn AI 定位於整合無控制互動,可能提供模糊物理和虛擬現實之間界限的完全沉浸式體驗。





Everlyn AI 在多個技術領域的交叉點運作——影片生成 AI、自主代理和區塊鏈基礎設施——從不同角度面臨競爭：

中心化影片 AI 平台（Runway ML、Pika Labs、Synthesia）：這些工具在精美的使用者介面和短影音創意內容方面表現出色,但受閉源架構、高成本(每個影片 0.30 美元以上)以及無法創建具有金融能力的自主代理的根本限制。它們有效地服務傳統媒體製作工作流程,但無法解決自主任務執行代理的更廣泛用例。

AI 代理平台（AutoGPT、BabyAGI）：在任務規劃和自主執行方面表現強勁,但完全基於文字,缺乏創造情感連結和自然互動的類人影片介面。它們無法在視覺上代表使用者或提供有效溝通所必需的面部表情和肢體語言。

區塊鏈代理專案（Fetch.ai）：提供具有經濟能力的去中心化代理市場,但沒有影片生成或類人代表,限制了它們對後端自動化而非面向使用者互動的適用性。

開源基礎 ：作為唯一具有完全開源模型的主要影片 AI 專案,Everlyn AI 實現了社群驅動的創新、透明的開發和真正的資料所有權——這在專有競爭對手中是不可能的。

經濟效益 ：透過去中心化基礎設施實現的 10 倍成本降低,使 Everlyn AI 成為個人使用者和企業應用最經濟可行的解決方案,同時保持優越或同等的輸出品質。

完整的代理能力 ：Everlyn AI 獨特地結合了逼真影片生成與擁有鏈上錢包的自主經濟代理,創造了唯一一個代理既可以視覺代表使用者又可以獨立執行金融交易的平台。

無限影片長度 ：自回歸生成實現任意長的影片序列,而競爭對手仍受限於短片段(通常在 4 秒到 2 分鐘之間),從根本上限制了它們在擴展互動或複雜內容方面的效用。

去中心化和隱私 ：透過加密資料保險箱的裝置端處理確保雲端競爭對手系統無法實現的使用者隱私,而區塊鏈整合提供傳統平台缺乏的來源追蹤和可審計性。

生態系統經濟：AAPI 市場透過開發者激勵和收益分享創造網路效應,持續擴展中心化團隊無法實現的功能,而競爭對手僅依賴內部開發。

對於優先考慮即時精美而非長期潛力的使用者,像 Runway ML 這樣的成熟平台為傳統創意工作流程提供精緻介面和經過驗證的可靠性。僅需要基於文字的自動化而無需影片代表的組織可能會發現更簡單的代理平台就足夠了。然而,對於尋求尖端技術、真正資料所有權、成本效益以及能夠在數位平台上代表他們的自主影片代理的人來說,Everlyn AI 提供了無與倫比的價值主張。

免責聲明：範例基於當前市場格局,非 Everlyn AI 官方聲明









MEXC 作為獲取 LYN 代幣的首選平台,提供深度流動性、具競爭力的交易手續費和全面的安全措施。作為全球領先的加密貨幣交易所之一,受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴,MEXC 透過適合新手和經驗豐富交易者的直觀介面,提供無縫的 LYN 訪問。該平台支援多個交易對,包括 LYN/USDT,使您能夠根據偏好的資產靈活制定進場策略。





步驟 1：建立帳戶 訪問 訪問 MEXC 官方網站 ，使用您的電子郵件地址或電話號碼註冊，並完成 KYC 驗證流程以獲得完整的帳戶功能。

步驟 2：存入資金 導航到您的錢包部分,透過支援的支付方式(包括銀行轉帳或信用卡/簽帳金融卡)存入 USDT、USDC 或法定貨幣。

步驟 3：找到 LYN 交易 訪問現貨交易介面,在交易對搜尋欄中搜尋「LYN」,並選擇 訪問現貨交易介面,在交易對搜尋欄中搜尋「LYN」,並選擇 LYN/USDT 交易對以查看當前市場。

步驟 4：選擇訂單類型 選擇市價單以當前價格立即執行,或選擇限價單以指定您想要的購買價格和數量。

步驟 5：執行購買 檢查您的訂單詳情,包括總成本和手續費,然後確認交易,將 LYN 代幣直接購入您的 MEXC 錢包。





*BTN- 立即交易 LYN！&BTNURL= https://www.mexc.com/price/LYN *







Everlyn AI 代表了人類與人工智慧及數位平台互動方式的根本轉變。透過將全球首個開源基礎影片模型與自主代理的去中心化生態系統相結合,Everlyn AI 解決了當前 AI 系統的關鍵限制——成本、可訪問性、隱私和實際效用。LYN 代幣作為實現這一願景的經濟基礎,為從代理創建到任務執行的所有內容提供動力,同時確保社群治理和一致的激勵措施。

對於個人而言,Everlyn AI 透過能夠以類人互動處理日常任務的影片代理提供前所未有的便利。對於開發者而言,AAPI 市場創造了新的變現機會和協作創新。對於更廣泛的加密生態系統,Everlyn AI 建立了具有多鏈互通性的基於影片的 Web3 應用基礎設施。隨著網路的成熟和影片代理在數位空間的普及,Everlyn AI 不僅將自己定位為另一個 AI 專案,而是數十億人在未來十年與技術互動的基礎層。開源 AI、區塊鏈去中心化和自主代理的融合標誌著一個關鍵時刻——而 Everlyn AI 站在這場革命的最前線。





想要在向他人介紹先進交易的同時增加您的加密貨幣投資組合嗎？MEXC 的推薦計畫為您朋友的交易手續費提供高達 40% 的佣金。只需分享您的推薦代碼或連結,當您的推薦人在現貨和期貨市場完成交易時,您就會自動賺取獎勵。該計畫具有即時每日佣金分配,有效期從註冊起最長可達 1,095 天。無論您是活躍交易者還是社群影響者,MEXC 慷慨的佣金結構都提供了一種令人信服的方式來增加您的收益,同時幫助他人發現業界最全面的加密貨幣交易所之一。立即開始邀請朋友體驗 MEXC 安全、低手續費的交易平台以賺取收益。





*BTN- 前往MEXC 推薦計畫&BTNURL= https://www.mexc.com/invite *







對 Everlyn AI 的突破性影片代理技術感到興奮嗎？MEXC 現在為您帶來獨家 LYN 代幣空投活動,獎勵豐厚！完成簡單的任務即可參與這個正在重塑人類透過逼真影片代理與 AI 互動方式的革命性生態系統。憑藉 Everlyn-1 的開源模型提供 10 倍成本效益以及創造新變現機會的 AAPI 市場,現在是成為早期採用者的最佳時機。不要錯過這個機會——立即訪問 MEXC 的 Airdrop+ 頁面以獲取您的 LYN 代幣,並加入正在改變 Web3 的去中心化影片 AI 革命！