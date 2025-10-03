什麼是 Espresso？100 個節點讓碎片化的區塊鏈世界重新連接





1）Espresso 透過去中心化的 BFT 共識機制，為所有接入的區塊鏈提供 6 秒內的快速交易確認。

2）作為全球確認層，Espresso 讓不同鏈能實時獲取彼此的可靠狀態資訊，實現真正的跨鏈組合性。

3）Espresso 兼容各種技術棧，包括 Arbitrum、OP Stack、Polygon CDK 等主流 Rollup 框架。

4）相比以太坊15分鐘的最終性，Espresso將確認時間縮短至秒級，大幅提升跨鏈效率。

5）Espresso 不僅提供確認服務，還能作為去中心化排序器和低成本數據可用性層使用。













這種碎片化帶來了諸多問題：用戶需要在不同鏈之間頻繁切換和轉移資產，開發者必須在多條鏈上重複部署應用，流動性被分散在各處，降低了資本效率。更重要的是，區塊鏈的「可組合性」，即不同應用可以像樂高積木一樣自由組合的創新，在跨鏈場景下幾乎失效。









Espresso Systems 團隊看到了當前公鏈面臨的痛點，提出了一個大膽的願景：讓所有區塊鏈像一個統一的系統一樣協同工作。他們開發的 Espresso Network 本質上是一個「全球確認層」（Global Confirmation Layer），為所有接入的區塊鏈提供快速、可靠、中立的交易確認服務。









在傳統的區塊鏈架構中，交易要經歷多個階段才能最終確定。以 以太坊 Rollup 為例，用戶提交交易後，首先由 Rollup 的排序器（Sequencer）處理並給出初步確認，然後批量提交到以太坊主網，最後等待以太坊達到最終性（約 15 分鐘）。這個過程漫長且存在風險，如果排序器作惡或出錯，交易可能被回滾。





Espresso 將確認層插入到這個流程中，提供了一個中間層的快速確認。當 Rollup 的排序器將交易塊發送給 Espresso 後，Espresso 的驗證節點透過拜占庭容錯（BFT）共識在 6 秒內達成一致，提供具有經濟安全性的確認。更重要的是，透過協議級的限制，只有經過 Espresso 確認的區塊才能最終在以太坊上結算。









Espresso 的工作流程可以分為五個步驟：

1）提交階段：Rollup 的授權排序器將交易區塊發送到 Espresso 網絡。

2）共識階段：Espresso 驗證節點運行 HotShot BFT 共識協議，在約 6 秒內對區塊達成共識。

3）約束階段：協議層面確保只有 Espresso 確認的區塊才能在 L1（如以太坊）上結算。

4）可用階段：確認後的區塊在幾秒內就可被讀取，提供該 Rollup 最終狀態的可靠視圖。

5）互操作階段：其他鏈、跨鏈橋、消息協議等可以從 Espresso 讀取數據，獲得所有集成鏈的實時狀態。

這種設計的巧妙之處在於，它不需要改變現有的區塊鏈架構，而是作為一個補充層，增強了整個系統的互操作性。













Espresso 使用自主研發的 HotShot 共識協議，這是一個專門為速度和可擴展性優化的 BFT 共識機制。與以太坊優先考慮抗審查性而犧牲速度不同，HotShot 專注於提供亞秒級到秒級的快速確認。





在實際測試中，Espresso 已經實現了平均 6 秒的確認時間，並且正在向亞秒級確認邁進。這種速度的提升對用戶體驗至關重要——想象一下，原本需要等待 15 分鐘才能確認的跨鏈轉帳，現在只需要幾秒鐘。









目前大多數 Rollup 使用中心化排序器，這帶來了單點故障和信任問題。Espresso 提供了一個由 100 個節點組成的去中心化網絡（未來將擴展到更多節點並實現無許可的權益證明機制），Rollup 可以選擇讓這個去中心化網絡來排序其交易，而不是依賴自己的中心化排序器。





這不僅提高了安全性和去中心化程度，還為實現「共享排序」奠定了基礎。多條鏈可以共享同一組排序器，從而實現原子性的跨鏈交易。









數據可用性是區塊鏈擴容的關鍵瓶頸之一。Espresso 不僅提供確認服務，還可以作為一個低成本的數據可用性層。相比直接使用以太坊存儲數據，Espresso 能夠以更低的成本提供強大的數據可用性保證，幫助應用提升可擴展性。





目前，Espresso 網絡的數據吞吐量達到了 20 MB/s，遠超大多數現有解決方案。













當前最快的跨鏈橋採用「求解器」（Solver）模式：用戶在源鏈鎖定資產，求解器在目標鏈先行墊付資金。但求解器面臨風險，如果源鏈交易被回滾，他們可能損失資金。因此，求解器要麼等待漫長的最終確認（影響用戶體驗），要麼承擔風險並收取高額費用。





有了 Espresso 求解器可以在幾秒內獲得可靠的確認，用戶的鎖定交易不會被回滾。這大大提高了資本效率，降低了跨鏈成本。像 Across 這樣的主流跨鏈橋已經在探索集成 Espresso。









跨鏈消息傳遞是實現鏈間互操作的基礎。目前的方案要麼慢（透過 L1 傳遞需要數天），要麼依賴可信委員會（如Wormhole、LayerZero）。即使是誠實的委員會，也需要等待 L1 最終性才能確認交易列表。





Espresso 確認的交易在幾秒內就不可更改，這讓消息傳遞協議可以更快、更安全地驗證跨鏈消息。無論是使用 TEE 認證還是 ZK 證明，都需要一個確認的交易列表或 Merkle 根來驗證，Espresso 正好提供了這個關鍵組件。









一些先進的跨鏈設計允許鏈之間樂觀地接受消息，然後在結算時捕獲差異。這需要鏈之間有協調的結算流程，可能基於 ZK 聚合或交織的欺詐證明機制。





Rollup 運營者可以利用 Espresso 的快速 BFT 確認和可驗證狀態證明，實時獲得高置信度的狀態資訊，而不必等到結算時才發現問題。這讓聚合互操作集群的設計更加實用和安全。









當聚合互操作集群與共享排序器結合時，就可能實現完全的同步可組合性——這是跨鏈互操作的聖杯。在這種模式下，不同鏈上的智能合約可以在同一個交易中相互調用，就像它們在同一條鏈上一樣。





Espresso 在這兩個關鍵組件中都發揮着核心作用：為聚合集群提供快速確認，為共享排序提供去中心化的基礎設施。









Espresso 的價值正在被越來越多的項目認可。目前已有 20 多條鏈在測試網或正在集成 Espresso，包括：

通用 Rollup：如 RARI Chain、AppChain 等

專用鏈：如專注於交易的 Molten Network、專注於跨鏈執行的 t3rn 等

技術棧集成：Arbitrum Orbit、OP Stack、Polygon CDK、Cartesi 等主流框架都在開發 Espresso 集成

除了區塊鏈本身，跨鏈橋、求解器網絡、DEX聚合器等基礎設施項目也在積極探索如何利用 Espresso 的確認服務。









Espresso Systems 不僅在構建產品，還在推動整個行業的研究和標準制定。他們提出的 CIRC（協調式跨 Rollup 通信）標準，旨在建立一個與技術棧無關的跨鏈通信協議。他們還在研究激勵兼容的共享排序市場，讓 Rollup 可以透明地拍賣交易排序權，同時保持收入和主權。





隨着 Mainnet 0 的上線，Espresso 正式進入生產階段。但這只是開始——團隊的目標是建立一個真正的"無限花園"，一個沒有圍牆、所有鏈都能自由組合創新的開放生態系統。









區塊鏈的未來不應該是無數個相互隔離的孤島，而應該是一個互聯互通的網絡。Espresso 透過提供快速、可靠、中立的確認層，正在為這個願景奠定基礎設施。





對於用戶來說，這意味着更流暢的跨鏈體驗和更低的成本；對於開發者來說，這意味着可以專注於創新而不必擔心跨鏈複雜性；對於整個行業來說，這意味着區塊鏈真正的大規模採用又近了一步。





正如互聯網透過 TCP/IP 協議連接了全世界的計算機，Espresso 正在努力成為連接所有區塊鏈的基礎協議。在這個多鏈共存的時代，Espresso 的確認層可能正是我們期待已久的那塊拼圖。



