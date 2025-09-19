Dill（DL代幣）是什麼？革命性模組化區塊鏈完整指南

在當今快速發展的區塊鏈環境中，可擴展性仍然是行業最迫切的挑戰。雖然大多數Layer 1區塊鏈將應用程式強制納入損害性能的僵化框架中，但Dill作為一個拒絕這些權衡的革命性解決方案出現。

這份全面指南探討了Dill的突破性模組化架構、其原生DL代幣的實用性，以及這個下一代區塊鏈如何通過前所未有的可擴展性、主權性和去中心化來實現大規模dApp採用。無論您是加密投資者、開發者還是區塊鏈愛好者，了解Dill都能為您提供對支持Web3下一個十億用戶的未來基礎設施的洞察。





關鍵要點

Dill是一個革命性的Layer 1區塊鏈，通過先進的模組化架構實現800,000 TPS

DL代幣通過創新的雙層質押提供網路安全，支持多達100萬個驗證者

平台提供主權執行環境，使應用程式能夠捕獲價值並客製化經濟模式

DL代幣經濟學採用60億固定供應量，戰略性分配獎勵生態系統參與者

Dill生態系統啟動池創造可持續的成長飛輪，連接質押者、應用程式和網路使用





Dill是建立在先進模組化架構和分片技術基礎上的革命性Layer 1區塊鏈，旨在通過最大可擴展性、主權性和去中心化來解決區塊鏈三難問題。作為新範式鏈，Dill提供前所未有的性能，每秒高達800,000筆交易，同時支持多達100萬個驗證者——這些能力使其比以太坊當前路線圖領先五年以上。

DL代幣作為驱动整個Dill生態系統的原生加密貨幣。憑藉60億代幣的固定供應量，DL通過質押實現網路安全，促進治理參與，並提供對創新功能（如生態系統啟動池）的訪問。超越簡單的實用性，DL代表著對專為需要專用執行環境而不損害去中心化或性能的主權應用程式設計的革命性基礎設施的所有權。

層面 Dill DL代幣 定義 具有模組化架構的Layer 1區塊鏈平台 為Dill網路提供動力的原生加密貨幣 目的 為dApps提供具有專用執行空間的可擴展基礎設施 實現質押、治理和生態系統參與 架構 由共識層、數據層、執行層和橋接組件組成 60億代幣固定供應量，具有戰略性分配 關鍵特性 800,000 TPS能力、100萬+驗證者支持、先進分片 網路安全、治理權利、啟動池獎勵 目標用戶 構建主權應用程式的開發者 質押者、驗證者和生態系統參與者 價值主張 下一代區塊鏈應用程式的基礎設施 經濟激勵機制和治理代幣





區塊鏈技術面臨的根本挑戰是無法同時實現可擴展性、安全性和去中心化。傳統解決方案強制妥協：以太坊優先考慮去中心化但在可擴展性方面苦苦掙扎，而像Solana這樣的高性能鏈通過犧牲去中心化來實現吞吐量。Dill的模組化架構通過獨立優化每個組件同時保持統一的安全保證來消除這些權衡。

當前的區塊鏈生態系統將應用程式困在限制客製化和價值捕獲的僵化的一刀切框架中。應用程式在從專用資源過渡到共享基礎設施時失去主權，創造了"胖協議、瘦應用程式"現象，其中平台限制約束了應用程式功能和經濟。當AI代理和高頻應用程式需要專業化執行環境時，這變得特別有問題。

現有區塊鏈無法支持下一代應用程式的計算需求。隨著AI代理預期會產生大量鏈上活動，遊戲應用程式需要實時響應性，當前基礎設施創造了阻止大規模採用的瓶頸。該行業已經建立了基礎技術，但缺乏為基礎設施驅動的增長而非早期投機而設計的經濟模型。









Dill源於對區塊鏈技術已達到關鍵轉折點的認識：雖然性能突破表明為大規模採用做好了準備，但現有的生態系統增長機制仍然根本有限。該項目建立在不同區塊鏈功能可以獨立優化同時保持統一安全和去中心化保證的原則基礎上——這一哲學導致了Dill的革命性模組化方法。

開發團隊確定應用程式日益要求通用區塊鏈無法提供的主權性和可客製化性。像Uniswap這樣的項目在以太坊上每年產生超過10億美元的Gas費用，證明了對能夠捕獲價值同時提供MEV重分配和透明交易排序等功能的專用執行環境的需求——這些能力在傳統共享基礎設施上是不可能的。

在包括Binance Labs參與Season 7在內的知名機構的支持以及既定驗證者和生態系統合作夥伴的支持下，Dill將自己定位為Web3下一個進化階段的基礎設施基礎，瞄準技術能力與可持續生態系統增長之間的差距。









Dill通過精密的模組化設計和Full Danksharding實施實現高達800,000 TPS的前所未有吞吐量。平台利用2D抹除編碼與64個子網支持最多512個blob，提供5MB/s的可擴展性——顯著超越以太坊的路線圖目標。這種技術架構在保持加密安全保證的同時實現實時應用程式。

創新的雙層驗證機制在確保經濟安全的同時民主化參與。較低門檻的輕驗證者使獨立質押者能夠參與網路安全，而重驗證者在單個時段內提供增強的經濟保證。該系統支持多達100萬個驗證者——在不損害性能或安全性的情況下創造前所未有的去中心化。

每個應用程式都獲得專用執行環境，完全控制Gas費用、交易排序和經濟參數。這種主權性使應用程式能夠捕獲執行層價值，同時實施內建MEV重分配、毫秒級預確認和專業化共識機制等客製化功能——這些能力在共享通用區塊鏈上是不可能的。

Dill實施帶有KZG多項式承諾和子網分片的數據可用性抽樣（DAS），確保分布式網路中的數據完整性。輕客戶端可以在不下載完整區塊的情況下驗證特定數據單元，實現高效驗證，同時支持高吞吐量應用程式所需的大區塊大小。





Dill通過其去中心化共識機制和可編程基礎設施為AI代理互動提供理想環境。代理可以創建對經濟參數具有完全控制權的自主執行空間，使用DL代幣作為通用貨幣實現24/7互動。平台的可擴展性支持人對人、人對代理和代理對代理的互動，同時消除無縫價值交換的橋接依賴。

遊戲行業面臨重大技術障礙，由於可擴展性和性能限制，只有不到15%的區塊鏈遊戲完全在鏈上運行。Dill通過專用執行空間和高吞吐量解決這些挑戰，為MMORPG等高tick率遊戲實現實時更新。平台的統一基礎層創建共享狀態可訪問性，允許遊戲之間的無縫資產移動，同時消除分散的經濟。

傳統DeFi應用程式受到網路擁塞和不可預測的Gas成本的困擾，這限制了復雜的交易策略和自動做市。Dill的專用執行環境使DeFi協議能夠實施客製化共識機制、可預測的費用結構和MEV重分配系統，在保持去中心化安全保證的同時創造更公平的交易條件。





DL代幣維持60億代幣的固定最大供應量，戰略性分配以推動可持續的生態系統增長，同時獎勵社區參與：

分配明細：

TGE激勵和流動性 — 15%（9億代幣） ：交易所流動性支持和社區空投，其中3%專門分配給早期Dill測試網貢獻者，通過分階段發布（TGE時50%，30天後40%，90天後10%）

生態系統和社區 — 37.5%（22.5億代幣） ：最大分配激勵核心參與者，包括質押者、活躍用戶和推動網路使用的戰略合作夥伴

基金會和財政部 — 10%（6億代幣） ：通過贈款、整合和開發者激勵確保持續創新的協議開發資金

早期貢獻者和顧問 — 20%（12億代幣） ：對為Dill革命性基礎設施開發做出貢獻的創始團隊、建設者和顧問的獎勵

投資者 — 17.5%（10.5億代幣）：提供長期價值、指導和生態系統連接的戰略投資者分配





歸屬時間表設計：

代幣發布時間表平衡即時流動性與長期承諾。生態系統和基金會分配在TGE時解鎖10%，剩餘代幣在60個月內分配，而早期貢獻者和投資者分別面臨1年懸崖期，隨後是36個月和30個月的歸屬期。這種結構確保代幣供應增長與網路採用一致，同時減少投機壓力。









DL代幣持有者通過創新的雙層質押系統保護Dill網路，在參與驗證者共識的同時從交易費用中獲得獎勵。雙層方法允許輕質押者（個人參與者）和重質押者（機構）都為網路安全做出貢獻，在為承諾質押者創造額外價值的啟動池合作夥伴關係期間可獲得增強收益。

在Dill上部署的應用程式使用DL代幣訪問專用執行空間和高級功能，包括先進的分片能力和跨應用程式互操作性。代幣在專用應用程式空間內實現客製化Gas代幣功能，允許項目創建專業化經濟模型，同時保持與更廣泛Dill生態系統的連接。

DL代幣持有者通過投票支持網路升級、參數變更和生態系統倡議來參與協議治理。這包括提議新的啟動池合作夥伴關係、影響費用結構以及確定塑造平台演變的獎勵分配機制。治理參與確保網路根據利益相關者利益而非中心化控制發展。

Dill生態系統啟動池使DL質押者能夠從平台上啟動的新應用程式中獲得代幣獎勵。這種機制創造了一個可持續的飛輪，其中成功的項目增加網路使用率，產生更高的質押獎勵，吸引更多驗證者並擴大未來啟動的容量——將傳統代幣分配轉化為持續的生態系統價值創造。





Dill的路線圖專注於通過建立主權應用程式綜合基礎設施的關鍵里程碑進行系統性生態系統擴展。2025年第三季度主網啟動開始核心平台運營，隨後第四季度生態系統啟動池部署，為應用程式採用創造可持續的增長機制。2026年路線圖包括增強互操作性的外部第三方橋接整合和無縫跨鏈功能的信任最小化原生橋接實施。

超越技術開發，Dill旨在通過實際應用成功案例展示區塊鏈基礎設施如何支持大規模採用。平台獨特的可擴展性、主權性和去中心化組合使其成為下一代Web3應用程式的基礎層，從需要專業化執行環境的AI驅動自主系統到完全鏈上遊戲體驗。

項目的長期願景聚焦於創建自我維持的生態系統，其中網路效應通過啟動池飛輪複合——成功的應用程式推動網路使用率，增加質押獎勵，吸引更多驗證者並擴大未來創新的容量，將Dill建立為區塊鏈演變向主流採用的基本基礎設施。









主要競爭對手分析：

Dill與包括以太坊、Solana和Celestia等新興模組化解決方案在內的既定Layer 1平台直接競爭。每種方法在區塊鏈三難問題中代表不同的權衡，但Dill的架構獨特地解決了限制競爭對手解決方案的限制。

Dill的競爭優勢：

對比以太坊：雖然以太坊保持強大的去中心化，但其以rollup為中心的擴展方法創造了生態系統分散並減少了平台對應用程式的影響。Dill通過避免Layer 2分散的統一架構實現等效去中心化（100萬+驗證者），同時提供顯著更高的吞吐量（800,000 TPS對以太坊的~25 TPS基礎層）。

對比Solana：Solana實現令人印象深刻的吞吐量，但通過將驗證者數量限制在數百而非數百萬來犧牲去中心化。Dill通過創新的雙層質押提供可比性能（800K TPS對Solana的理論最大值），該質押在不損害安全性的情況下民主化參與，同時支持1000倍的驗證者。

對比模組化解決方案：像Celestia這樣的項目純粹專注於數據可用性，需要額外的執行和結算層。Dill提供具有統一安全保證的集成模組化，消除與多鏈模組化堆棧相關的複雜性和分散，同時保持專業化組件的優化優勢。

獨特價值主張：

Dill在結合最大可擴展性、主權性和去中心化而不需要權衡方面獨樹一幟。平台的應用程式特定執行環境實現了在共享基礎設施上不可能的價值捕獲和客製化，而雙層驗證系統創造了隨網路增長而擴展的可持續去中心化——目前沒有競爭對手同時提供的優勢。





DL代幣可在MEXC上交易，這是一家提供全面交易服務和強大安全措施的頂級加密貨幣交易所。MEXC通過其用戶友好的界面、競爭性費用結構和深度流動性提供獲取DL代幣的理想平台，確保以最小滑點高效執行交易。

交易所提供先進的交易功能，包括現貨交易、期貨合約和質押選項，使DL持有者能夠在獲得獎勵的同時參與網路安全。MEXC既定的聲譽和監管合規為希望參與Dill革命性區塊鏈生態系統的新手和經驗豐富的交易者創造了安全環境。





MEXC分步購買指南：

創建MEXC帳戶：訪問官方MEXC網站並通過電子郵件驗證完成註冊。 完成KYC驗證：提交所需的身份證明文件以滿足監管合規標準。 存入資金：將USDT或其他支持的加密貨幣轉移到您的MEXC錢包。 找到DL交易對：在交易所的交易部分搜索"DL/USDT"。 下單：選擇市價單（立即購買）或限價單（設定期望價格）。 保護您的代幣：將DL代幣轉移到個人錢包以增強安全性，或保留在MEXC中以獲得質押機會。





Dill通過創新的模組化設計解決三難問題，同時實現最大可擴展性、主權性和去中心化，代表了區塊鏈架構的根本性突破。憑藉800,000 TPS能力、100萬驗證者支持和應用程式專用執行環境，Dill提供現有平台無法匹敵的基礎設施。

DL代幣通過質押獎勵、治理參與和生態系統啟動池福利創造可持續的經濟激勵，使利益相關者利益與網路增長保持一致。隨著區塊鏈技術接近大規模採用，Dill對應用程式主權性和基礎設施優化的革命性方法將其定位為Web3下一個演進階段的基本基礎。

對於尋求接觸下一代基礎設施的投資者、開發者和區塊鏈愛好者，Dill提供引人注目的優勢，解決當前行業限制，同時為去中心化應用程式開發和生態系統增長創造新的可能性。





