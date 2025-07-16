



區塊鏈到底是什麼？不僅剛接觸加密貨幣的用戶一頭霧水，可能很多幣圈資深交易者也難以完全清楚。沒關係，通過本文相信能讓大家快速明了地掌握區塊鏈有關知識。









首先，區塊鏈（Blockchain）是一個去中心化的分布式數據庫系統，可永久存儲區塊中的交易記錄。如同賬本一樣，當用戶通過世界各地的節點來記賬的時候會自動有「備份」產生。而我們常說的「塊」其實就是指這種「備份」。每一個備份就代表著一個區塊。每個區塊又通過「鏈」的形式彼此鏈接在一起。而這些區塊鏈上的數據將不斷增長，並能被區塊鏈上的用戶使用。









區塊鏈核心特徵在於它具備了系統去中心化、可匿名、不可篡改、價值唯一性、擁有智能合約等特點，是一項前景廣闊的數字技術。早在20世紀80年代初，區塊鏈技術原型就已經存在，它被用於創建第一種數字貨幣eCash。隨着區塊鏈技術的不斷完善，孕育出了以比特幣等為代表的新型數字加密貨幣。此後，加密貨幣網絡均以區塊鏈技術為支持，實現了去中心化和分配。





當然，區塊鏈運行維護還少不了相應的機制。這些機制中包括了「節點」和「不可逆」。









區塊鏈的交易本質上是點對點。這個點指的就是節點，世界各地的每台計算機都能成為節點，並參與到區塊鏈網絡。每一個獨立的節點都維護著區塊鏈的副本，讓區塊鏈網絡的功能性和安全性得以維護。所以，節點被認為是區塊鏈系統能夠獲得去中心化和耐審查的基礎而關鍵的機制。









「不可逆」主要表現在區塊鏈上已記錄的數據不可篡改。能做到這點是因為哈希函數，哈希函數是實現區塊鏈不可篡改的核心。每個區塊都包含一個哈希值，這個哈希值是由區塊鏈中的所有數據經過哈希函數計算得到。任何一個數據改變都會導致該區塊哈希值發生變化，從而保證了區塊鏈中數據的不可逆。









相較於其他網絡，區塊鏈的去中心化特點，使得網絡安全性得到了很大程度提升，畢竟該網絡上每個參與者只維護一份數據副本，而且它們的運行是實時同步的。這使得黑客入侵這些網絡的成本和難度增加了——成功攻擊區塊鏈網絡，黑客必須先提供至少50%的網絡貢獻。這也是為什麼說區塊鏈是最安全的數據庫之一。它的設計初衷之一就是為了避免記錄被更改 。更何況該系統受到哈希加密保護，這進一步增強了其阻止黑客入侵的能力。





當然，區塊鏈的使用範圍不止於此。除金融行業外，其他許多不同的行業都可應用區塊鏈網絡技術。使用區塊鏈不僅可以來維護其數據存儲的完整性，還通過消除人工流程干預讓效率提高，並消除中間商來讓成本降低。









技術劣勢：不得不承認的是，區塊鏈有關的技術還處於研究探索階段，距離大規模地投入市場落地還有一段距離。專利雖然在手，但真正出現在公眾眼中的區塊鏈有關產品還是少之又少 。我們還處於在區塊鏈2.0的時期，想要快速跨越到區塊鏈3.0時期，要走的路還長得很。





經濟劣勢：區塊鏈的經濟劣勢主要體現在金融投機上。目前，加密貨幣的波動十分劇烈，大量的投機客參與其中。





還有一點，為了使該技術實現其效益，作為社會經濟關鍵角色的企業首先需要進行投資採用。不過，大部分公司還處於觀望——它們對投資區塊鏈的回報率尚需要驗證。





法律劣勢：區塊鏈天然去中心化屬性，使得政府難以監管。例如，當區塊鏈系統發生漏洞或黑客入侵時，無法向政府方面申請法律保護。







