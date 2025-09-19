Aster 代幣（ASTER）是什麼？革命性 DEX 代幣完整指南

在當今快速發展的 DeFi 環境中，尋找一個結合先進交易功能與使用者友善設計的平台仍然是一個挑戰。Aster 作為新一代去中心化永續交易所（DEX）應運而生，透過創新技術和全面功能解決這些痛點。本指南探討關於 Aster 及其原生 ASTER 代幣需要了解的一切，從獨特的雙模式交易系統到代幣經濟學和實際應用。無論您是經驗豐富的 DeFi 交易者還是去中心化交易所的新手，了解 Aster 對永續交易的革命性方法都可能改變您對去中心化金融的看法。





關鍵要點

Aster 代幣（ASTER）為新一代去中心化交易所提供動力，在四條主要區塊鏈上提供專業和簡化交易模式。

平台透過 Trade & Earn 程序解決資本效率問題，讓用戶能夠使用 asBNB 和 USDF 在交易抵押品上賺取收益。

ASTER 擁有 80 億代幣的固定供應量，其中 53.5% 分配給社群空投，策略性分配支持早期參與者。

雙模式系統透過 1001x Simple Mode 提供抗 MEV 交易，透過 Pro Mode 提供具競爭力的 0.01% 製造商手續費的高級訂單簿交易。

未來發展包括 Aster Chain L1 區塊鏈、零知識證明整合，以及基於意圖的交易系統用於自動化多鏈策略。





Aster 是為所有人建造的新一代去中心化永續交易所，透過統一的以社群為中心的平台提供永續和現貨交易。在 Astherus 和 APX Finance 戰略合併之後，Aster 代表的不僅僅是品牌重塑——它是一個革命性的願景，簡化並提升整個 DeFi 體驗。

平台在包括 BNB Chain、Ethereum、Solana 和 Arbitrum 在內的多個主要區塊鏈上運行，為交易者提供前所未有的靈活性和深度流動性訪問。Aster 的核心創新在於其雙模式交易系統，既服務尋求高級功能的專業交易者，也服務希望一鍵執行簡化操作的新手。

ASTER 是為整個生態系統提供動力的原生實用代幣，實現治理參與、費用最佳化和高級平台功能訪問。最大供應量為 80 億代幣，ASTER 作為 Aster 綜合交易基礎設施中價值創造、交換和社群協調的支柱。

平台獨特地結合了安全性、性能和以用戶為中心的設計，由 YZi Labs 支持，並由致力於建設業內最佳去中心化永續交易所的堅實開發團隊支撐。Aster 的方法專注於提供無縫、強大且真正去中心化的鏈上衍生品交易體驗，可與中心化替代方案競爭。

方面 Aster（平台） ASTER（代幣） 定義 完整的 DEX 生態系統和交易平台 為生態系統提供動力的原生實用代幣 功能 提供交易基礎設施、流動性和服務 啟用治理、費用支付和平台公用事業 組件 Pro Mode、1001x Simple Mode、Aster Earn、現貨交易 最大供應量 80 億的 BEP-20 代幣 目的 促進去中心化永續和現貨交易 協調網路參與者和價值分配 使用方式 永續交易、訪問收益產品、投資組合管理 治理質押、支付費用、賺取獎勵 範圍 跨 4 個主要網路的多鏈平台 Binance Smart Chain 上的單一代幣標準





傳統去中心化交易所迫使用戶導航多個平台、協議和介面以訪問綜合交易功能。Aster 透過提供統一平台解決這個問題，交易者可以在一個無縫介面中訪問永續合約、現貨交易、收益生成和高級交易工具。

大多數 DEX 要求用戶鎖定閒置資本作為抵押品而不產生額外收益。Aster 透過 Trade & Earn 程序引入革命性的資本效率，允許用戶使用 asBNB（流動性質押代幣）和 USDF（收益型穩定幣）等收益生成資產作為交易抵押品，同時繼續獲得被動獎勵。

最大可提取價值（MEV）攻擊困擾去中心化交易，導致用戶獲得更差的執行價格。Aster 的 1001x Simple Mode 提供無 MEV 的一鍵執行，保護交易者免受前跑和三明治攻擊，同時保持完全的鏈上透明度。

專業交易功能通常伴隨著禁止性費用和陡峭的學習曲線。Aster 透過 Pro Mode 的業界領先費用結構（0.01% 製造商，0.035% 接受者費用）結合直觀介面解決這個問題，使高級交易對所有技能水平的用戶都可訪問。









Aster 源於戰略願景，即在兩個先驅 DeFi 項目合併後創造決定性的去中心化永續交易所。Astherus 帶來了在收益生成產品和流動性質押創新方面的經證實的專業知識，而 APX Finance 貢獻了強大的永續交易基礎設施和高級衍生品技術。

統一平台代表的不僅僅是整合——它體現了對去中心化交易應如何運作的完全重新構想。由 YZi Labs 支持並由在傳統金融和區塊鏈技術方面都具有深厚專業知識的團隊開發，Aster 被構想為在數十億美元的永續交易市場中獲得重要市場份額。

項目的發展時間線反映了快速創新，主要里程碑包括雙交易模式的推出、跨鏈功能的實施，以及 24/7 股票永續和收益型抵押品系統等革命性功能的引入。2025 年 9 月 17 日的代幣生成事件標誌著 Aster 向完全社群所有權和去中心化治理的轉變。









Aster 獨特地提供兩種互補的交易體驗。Pro Mode 提供高級訂單簿介面，具有深度流動性、高達 100 倍槓桿和能夠與中心化交易所競爭的精密交易工具，同時保持較低費用。1001x Simple Mode 透過一鍵執行提供高達 1001 倍槓桿的鏈上、抗 MEV 永續交易，非常適合尋求簡單而不犧牲功能的用戶。

Trade & Earn 程序透過啟用收益生成資產作為保證金來改變交易者使用抵押品的方式。用戶可以使用 asBNB（賺取 BNB 質押獎勵加 Launchpool 福利）或 USDF（透過三角中性策略生成穩定幣收益）作為交易抵押品，創造前所未有的資本效率，其中每筆交易都會產生交易利潤和被動收入。

在 BNB Chain、Ethereum、Solana 和 Arbitrum 上運營，Aster 提供無縫的跨鏈交易，無需用戶管理多個錢包或手動橋接資產。這種多鏈方法確保最佳執行，無論用戶在哪裡持有資產，同時保持統一的流動性池。

專業交易者受益於隱藏訂單、網格交易自動化、同時做多/做空頭寸的對沖模式，以及綜合風險管理工具。平台支持孤立和交叉保證金模式、實時分析和可自定義的交易介面，適應個人交易風格和偏好。





機構交易者和專業 DeFi 用戶利用 Aster 的 Pro Mode 進行複雜的衍生品策略，包括三角中性對沖、套利機會和複雜的多資產頭寸。平台的深度流動性和高級訂單類型使得之前僅在中心化交易所可能的策略得以執行。

個人交易者透過使用收益型抵押品進行永續交易來最大化資本效率。例如，用戶可以質押 BNB 以獲得 asBNB，將其用作槓桿頭寸的交易保證金，同時賺取 BNB 質押獎勵、Launchpool 分配和潜在交易利潤——從單一資本部署創造多重收入流。

網格交易功能使用戶能夠實施在定義價格範圍內自動低買高賣的算法策略。這種自動化在手動執行不實際的波動市場中特別有價值，允許交易者在無需持續監控的情況下從價格振盪中獲利。

用戶透過 Aster 的統一介面管理跨多個區塊鏈生態系統的多元化投資組合。這包括使用 BNB Chain 收益產品作為抵押品交易基於 SOL 的永續合約，或在交易基於 Arbitrum 的衍生品時訪問 Ethereum DeFi 收益，全部在單一平台內完成。





ASTER 維持 80 億代幣的固定最大供應量，戰略性分配以確保長期可持續性和社群一致性。分配優先考慮社群獎勵和生態系統發展，同時為核心貢獻者和流動性提供保持適當激勵。

代幣分配明細：

空投：53.5%（4,280,000,000 ASTER） - 最大分配獎勵參與 Aster Spectra 程序、透過交易賺取忠誠度積分並為生態系統成長做出貢獻的忠實用戶。在 TGE 為符合條件的參與者初始解鎖 7.04 億代幣（總量的 8.8%）。

生態系統和社群：30%（2,400,000,000 ASTER） - 支持 APX 持有者遷移、流動性引導、戰略合作夥伴關係、營銷計劃和開發補助金。包括隨時間遞減匯率的 APX 轉 ASTER 轉換機制。

資金庫：7%（560,000,000 ASTER） - 為未來戰略計劃、運營儲備和治理批准程序保留。保持鎖定狀態直到透過社群治理決策使用。

團隊：5%（400,000,000 ASTER） - 分配給核心貢獻者和顧問，具有 1 年懸崖期和 40 個月線性歸屬，以確保與項目成功的長期承諾和一致性。

流動性和上市：4.5%（360,000,000 ASTER） - 專門用於交易所上市和流動性引導，在 TGE 完全解鎖以確保即時交易可用性和市場穩定性。

代幣經濟學設計包括協議收入回購機制和基於治理的獎勵分配，以維持代幣價值並鼓勵社群積極參與平台開發決策。









ASTER 持有者參與影響平台開發、費用結構和戰略計劃的去中心化治理決策。代幣持有者對協議升級、資金庫分配和生態系統合作夥伴關係進行投票，確保符合用戶利益而非中心化控制的社群驅動演進。

平台為 ASTER 持有者實施費用優化機制，儘管具體折扣結構繼續透過治理決策演進。此外，ASTER 作為協議收入分享的基礎，交易費用和平台收入回流給活躍代幣持有者和治理參與者。

ASTER 解鎖對高級平台功能的訪問、對新交易對的優先訪問，以及對生態系統程序的專屬參與。這包括對收益農業機會的早期訪問、代幣發布中的優先分配，以及專業交易策略的增強頭寸限制。

ASTER 透過具有時間敏感匯率的結構化轉換機制，作為傳統 APX 代幣持有者的升級路徑。此遷移過程確保從先前生態系統的無縫轉換，同時獎勵及時參與升級過程的早期採用者。





Aster 的路線圖專注於三個轉型發展，將確立其作為領先去中心化衍生品平台的地位。即將到來的 Aster Chain 代表專門為高頻交易和複雜 DeFi 操作優化的專用 Layer 1 區塊鏈，為所有交易活動提供亞秒級交易最終性和顯著降低的 gas 成本。

零知識證明整合將增強隱私和可擴展性，同時實現在透明區塊鏈環境中以前不可能的新複雜交易策略類別。這項技術將允許機構交易者在不揭露其策略的情況下執行大型頭寸，同時維持完全的去中心化和安全保證。

基於意圖的交易系統代表也許最雄心勃勃的創新，透過解釋用戶意圖並跨不同流動性來源和區塊鏈網路執行最佳路徑來自動化複雜的多鏈策略。此系統將使交易者能夠表達所需結果，而不是手動管理複雜的執行細節。

這些發展將 Aster 定位為在快速增長的永續衍生品領域中獲得重要市場份額，該領域在去中心化平台上已展現出每月數千億的交易量。









Aster 主要與包括 GMX、dYdX 和 Gains Network 在內的已建立永續 DEX 競爭，但透過解決常見 DeFi 交易限制的獨特創新進行差異化。

Aster 的競爭優勢：

與 GMX 在交易者和流動性提供者之間產生潛在衝突的單池模型不同，Aster 在 Pro Mode 中使用傳統訂單簿機制，在保持去中心化的同時消除這些結構性問題。雙模式方法提供專業訂單簿交易和簡化一鍵執行，提供競爭對手無法匹敵的靈活性。

革命性的 Trade & Earn 程序創造了傳統永續 DEX 無法實現的資本效率。競爭對手要求閒置抵押品，而 Aster 讓用戶透過 asBNB 質押獎勵和 USDF 三角中性策略在保證金上賺取收益，有效地為活躍交易者提供「免費」槓桿。

Aster 的原生多鏈架構超越了通常在單一網路上運營或需要複雜橋接機制的競爭對手。這種方法提供跨主要區塊鏈生態系統的流動性和資產無縫訪問，無需額外複雜性或安全風險。

抗 MEV 的 1001x 模式直接解決困擾其他去中心化永續平台的執行品質問題，確保用戶獲得公平定價，無需常見影響基於 AMM 的競爭對手的前跑或三明治攻擊。





ASTER 可在 MEXC 交易，這是一個以全面安全措施、競爭性交易費用和用戶友善介面聞名的領先加密貨幣交易所。MEXC 為 ASTER 提供多個交易對，確保零售和機構交易者的充足流動性和價格發現。

交易所提供直接 ASTER 購買的現貨交易和包括期貨交易、質押選項和投資組合管理工具在內的高級功能。MEXC 的強大基礎設施支持高頻交易，同時維持保護用戶資產的行業標準安全協議。





MEXC 分步購買指南：

創建 MEXC 帳戶 - 訪問 MEXC 網站並完成電子郵件驗證和 KYC 要求的註冊。 保護您的帳戶 - 啟用雙因素認證並完成身份驗證以獲得完整交易訪問權限。 存入資金 - 透過支持的網路將 USDT 或其他支持的加密貨幣轉移到您的 MEXC 錢包。 導航至 ASTER 市場 - 在交易部分搜索 "ASTER" 並選擇您偏好的交易對。 下單 - 在即時執行的市場訂單或特定價格目標的限價訂單之間選擇。 確認購買 - 檢查交易詳情並確認您的 ASTER 代幣購買。 管理持股 - 在 MEXC 投資組合中監控您的 ASTER 餘額，或根據需要提取到外部錢包。





Aster 透過將高級專業功能與用戶友善設計和革命性資本效率創新相結合，代表了去中心化永續交易的典範轉變。透過其雙模式交易系統、收益型抵押品選項和多鏈架構，Aster 解決了阻礙 DEX 與中心化替代方案有效競爭的根本限制。

ASTER 代幣生態系統透過社群治理、協議收入分享和將利益相關者利益與平台成功對齊的生態系統實用功能創造可持續價值。隨著 DeFi 衍生品市場繼續擴張，Aster 的綜合方法定位其在提供優越用戶體驗的同時獲得重要市場份額。

隨著包括 Aster Chain、零知識整合和基於意圖的交易系統在內的即將到來的創新，Aster 正在建設將定義下一代去中心化金融的基礎設施。對於尋求高級能力、優越資本效率和參與社群驅動生態系統的交易者，Aster 提供相對於現有替代方案的引人注目的優勢。





