什麼是訂單簿與訂單深度

2025年7月16日
1. 什麼是訂單簿


在加密貨幣交易中，訂單簿是一個按價格排序的列表，包含了當前市場上的所有買單和賣單。中心化交易所大多採用訂單簿模式，掛單方創建不同價位的訂單並被記錄在訂單簿中，吃單方匹配相應價位訂單完成交易。

2. 什麼是訂單深度


訂單深度是指訂單簿中每個價格點上的訂單數量總和。通過查看訂單深度，交易者可以了解市場上的流動性，即市場上能夠立即成交的訂單數量。較深的訂單深度通常代表更高的流動性，較淺的訂單深度可能導致價格波動較大或交易執行速度較慢。

訂單簿和訂單深度提供了市場信息和指標，為交易者的決策提供數據參考。交易者可以通過訂單簿了解當前市場上的買賣情況，包括最佳買入和賣出價格，以及市場上的競爭情況。訂單深度可以幫助交易者判斷市場的流動性和交易執行的可能性。


3. 訂單簿的組成


訂單簿通常由買單、賣單、價格和訂單數量四部分組成。

買入訂單：買家願意以特定價格購買資產的訂單列表。

賣出訂單：賣家願意以特定價格出售資產的訂單列表。

價格：買賣訂單的價格水平。每個價格水平都會顯示買入或賣出資產的訂單數量。

訂單數量：買賣訂單的資產數量。

4. 訂單簿的工作原理


4.1 接收訂單：當交易者提交買單或賣單時，交易平台將接收這些訂單。

4.2 記錄訂單信息：訂單通常包含交易方向、數量、價格、下單時間等信息。

4.3 排序訂單：訂單簿將買單和賣單按照價格從高到低或從低到高的順序進行排序，相同價格的訂單排列在一起。

4.4 更新訂單簿：當有新的訂單產生，訂單簿會將訂單按照價格順序插入到適當的位置，並更新訂單簿。

4.5 匹配交易：當買賣訂單的價格相匹配時，交易就會發生。

4.6 更新訂單深度：每當訂單匹配或取消後，訂單簿會相應地更新訂單深度。訂單深度反映了每個價格點上買單和賣單的總數量。

4.7 實時更新：訂單簿會在交易平台上實時更新，展示新的訂單和已完成的交易。這使得交易者可以根據最新的市場情況做出決策。

5. 訂單簿的重要性


5.1 價格透明：訂單簿提供了市場上買單和賣單的價格信息，交易者可以清楚地了解當前市場上的價格水平。

5.2 市場深度評估：深度較大的市場通常更具吸引力，因為它們提供了更高的流動性和更小的買賣價差，從而使交易者能夠更容易地進行買賣操作。

5.3 市場監控與分析：交易者可以通過觀察訂單簿的變化，對比市場買賣力量，並根據這些信息制定交易策略和預測價格趨勢。

6. MEXC 可視化功能


6.1 合併深度：系統將根據您設置的顯示精度進行訂單展示。


6.2 委託訂單展示方式：分為數量和累計兩種展示方式。

數量：柱型圖背景反映買賣盤價格的數量。
累計：深度圖背景反映買賣盤掛單的深度。


6.3 委託訂單顯示：勾選【顯示均價&合計】後，鼠標在盤口數據上滑動時，系統將以彈窗計算您鼠標所在範圍的掛單均價、代幣以及交換代幣的合計。


