什麼是 AIMONICA？數位資產簡介

AIMONICA 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Aimonica Brands 去中心化平台提供動力，專注於透過人工智慧革新迷因投資。AIMONICA 於 2024 年推出，旨在解決傳統創投中的低效率和排他性問題，讓更多人能夠參與迷因相關的投資機會。憑藉其獨特的 AI 驅動技術，AIMONICA 讓用戶能夠參與一類全新的投資工具，利用即時文化趨勢和社群情緒來識別高潛力的迷因資產。這種方法確保了更高的透明度、包容性以及在快速演變的 Web3 領域中獲得超額回報的潛力，使 AIMONICA 成為 AI 驅動加密貨幣投資的領跑者。
AIMONICA 於 2024 年由一群在人工智慧、區塊鏈和網路文化方面擁有深厚專業知識的先驅者創立。創始成員此前曾貢獻於領先的 AI 研究實驗室和 Web3 新創公司，融合了技術與文化的洞察力。他們的使命是通過利用 AI 釋放迷因文化的價值，將高成長機會帶給更廣泛的受眾，從而改變創投領域。
自成立以來，AIMONICA 已達成多個重要里程碑，包括：
AIMONICA 在主網發布及其 AI 驅動投資平台推出後獲得了廣泛關注，成為 AI、迷因文化和去中心化金融交叉領域的創新者。
AIMONICA 生態系統由多個互聯產品組成，為尋求迷因驅動資產敞口的投資者提供全面解決方案：
這些產品共同創造了一個無縫環境，其中 AIMONICA 作為效用和治理代幣，驅動所有互動並激勵網絡內的積極參與。
Web3 投資領域面臨幾個關鍵挑戰，而 AIMONICA 致力於解決這些問題：
通過利用 AI 和去中心化治理，AIMONICA 提供了一個全面、高效且透明的解決方案，改變了用戶參與迷因投資的方式。
數位代幣 AIMONICA（通常稱為 Aimonica Capital，AC）的總發行量和比例分配如下：
|指標
|可用數據
|總發行量
|1,000,000,000
|流通供應量
|999,989,552
|初始價格
|未明確披露
|比例分配
|100% 公平發布
在生態系統中，AIMONICA 具有多種功能：
所有 AIMONICA 代幣在發布時均已解鎖並分發，無鎖定期或解鎖期。這種方法確保了即時流動性，並使所有 AIMONICA 參與者的利益一致。
AIMONICA 通過即將推出的 DAO 實施去中心化治理模式，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票。雖然當前資料中未詳細說明質押機制，但 AIMONICA DAO 結構旨在獎勵活躍的治理參與。
AIMONICA 在 Web3 投資領域中是一項創新的解決方案，通過其 AI 驅動的投資平台和社群驅動的治理解決了關鍵挑戰。憑藉其公平發布、透明的 AIMONICA 代幣經濟學以及對迷因投資民主化的專注，AIMONICA 展現出巨大的潛力，改變用戶如何獲取和受益於加密貨幣中的文化趨勢。
準備開始交易 AIMONICA 嗎？我們的綜合指南《AIMONICA 交易完整指南：從入門到實戰交易》涵蓋了您需要了解的一切——從 AIMONICA 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的 AIMONICA 潛力！
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。