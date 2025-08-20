什麼是 AIMONICA？數位資產簡介

AIMONICA 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Aimonica Brands 去中心化平台提供動力，專注於透過人工智慧革新迷因投資。AIMONICA 於 2024 年推出，旨在解決傳統創投中的低效率和排他性問題，讓更多人能夠參與迷因相關的投資機會。憑藉其獨特的 AI 驅動技術，AIMONICA 讓用戶能夠參與一類全新的投資工具，利用即時文化趨勢和社群情緒來識別高潛力的迷因資產。這種方法確保了更高的透明度、包容性以及在快速演變的 Web3 領域中獲得超額回報的潛力，使 AIMONICA 成為 AI 驅動加密貨幣投資的領跑者。

AIMONICA 於 2024 年由一群在人工智慧、區塊鏈和網路文化方面擁有深厚專業知識的先驅者創立。創始成員此前曾貢獻於領先的 AI 研究實驗室和 Web3 新創公司，融合了技術與文化的洞察力。他們的使命是通過利用 AI 釋放迷因文化的價值，將高成長機會帶給更廣泛的受眾，從而改變創投領域。

自成立以來，AIMONICA 已達成多個重要里程碑，包括：

推出初始供應量為 10 億 AIMONICA 代幣的公平分配模型，所有代幣在發布時完全解鎖。

構建了一套專有的 AIMONICA AI 系統，將迷因潛力作為核心投資指標進行評估，為文化驅動型投資設立了新標準。

計劃推出由社群驅動的投資 DAO 和先進的 AIMONICA 迷因追蹤算法，未來版本將著重於擴展教育資源和投資工具。

AIMONICA 在主網發布及其 AI 驅動投資平台推出後獲得了廣泛關注，成為 AI、迷因文化和去中心化金融交叉領域的創新者。

AIMONICA 生態系統由多個互聯產品組成，為尋求迷因驅動資產敞口的投資者提供全面解決方案：

Aimonica AI 投資平台

該生態系統的核心，該平台使用先進的 AIMONICA AI 算法分析迷因趨勢、社群情緒和文化信號。它讓用戶能夠發現、評估並投資於有潛力的迷因項目，提供透明且數據驅動的迷因資產選擇方法。該平台已被數千名早期採用者使用，並被認為是 AIMONICA AI 驅動投資領域的領先解決方案。 社群驅動的投資 DAO

即將推出的這一功能將允許 AIMONICA 持有者直接參與投資決策、提出新項目並對分配策略進行投票。通過去中心化治理，DAO 確保社群在塑造 AIMONICA 平台方向和投資優先事項方面擁有重要發言權。 迷因分析套件

作為附加組件，AIMONICA 分析套件提供即時儀表板、趨勢分析和迷因投資的教育資源。此工具賦予用戶做出明智決策的能力，並在新興趨勢中保持領先地位，代表了迷因市場情報的一種獨特方法。

這些產品共同創造了一個無縫環境，其中 AIMONICA 作為效用和治理代幣，驅動所有互動並激勵網絡內的積極參與。

Web3 投資領域面臨幾個關鍵挑戰，而 AIMONICA 致力於解決這些問題：

創投中的排他性

傳統 VC 模式通常將零售投資者排除在高成長機會之外，導致財富集中和進入門檻受限。AIMONICA 通過讓任何人參與 AI 驅動的投資策略來民主化迷因投資，降低進入門檻，並通過 AIMONICA 平台促進更具包容性的生態系統。 資產發現的低效率

由於網路文化的快速變化和不可預測性，識別有潛力的迷因項目具有挑戰性。AIMONICA 的 AI 系統持續掃描社交媒體、論壇和文化信號，以挖掘高潛力資產，為用戶提供超越手動研究的可操作 AIMONICA 洞察。 缺乏透明度和社群參與

許多投資平台的決策過程不透明。AIMONICA 的 DAO 和開放分析套件確保所有利益相關者都能了解投資標準，並積極參與治理，增強 AIMONICA 生態系統的信任和問責制。

通過利用 AI 和去中心化治理，AIMONICA 提供了一個全面、高效且透明的解決方案，改變了用戶參與迷因投資的方式。

數位代幣 AIMONICA（通常稱為 Aimonica Capital，AC）的總發行量和比例分配如下：

總供應量： 1,000,000,000 AIMONICA 代幣。

1,000,000,000 AIMONICA 代幣。 流通供應量： 所有 AIMONICA 代幣在發布時已完全解鎖，目前流通供應量約為 999,989,552 枚代幣。

所有 AIMONICA 代幣在發布時已完全解鎖，目前流通供應量約為 999,989,552 枚代幣。 分配： AIMONICA 採用公平發布，意味著沒有私人銷售、團隊分配或鎖定期。所有 AIMONICA 代幣在發布時均向公眾開放，確保透明且公平的分配。

指標 可用數據 總發行量 1,000,000,000 流通供應量 999,989,552 初始價格 未明確披露 比例分配 100% 公平發布

在生態系統中，AIMONICA 具有多種功能：

投資准入： 用於參與 AIMONICA 平台上 AI 驅動的迷因投資機會。

用於參與 AIMONICA 平台上 AI 驅動的迷因投資機會。 治理： 賦予 AIMONICA 持有者提議和投票 DAO 倡議的權利，影響平台發展和投資策略。

賦予 AIMONICA 持有者提議和投票 DAO 倡議的權利，影響平台發展和投資策略。 激勵： 獎勵 AIMONICA 生態系統的活躍參與者和貢獻者，促進參與和成長。

所有 AIMONICA 代幣在發布時均已解鎖並分發，無鎖定期或解鎖期。這種方法確保了即時流動性，並使所有 AIMONICA 參與者的利益一致。

AIMONICA 通過即將推出的 DAO 實施去中心化治理模式，允許代幣持有者對提案和協議變更進行投票。雖然當前資料中未詳細說明質押機制，但 AIMONICA DAO 結構旨在獎勵活躍的治理參與。

AIMONICA 在 Web3 投資領域中是一項創新的解決方案，通過其 AI 驅動的投資平台和社群驅動的治理解決了關鍵挑戰。憑藉其公平發布、透明的 AIMONICA 代幣經濟學以及對迷因投資民主化的專注，AIMONICA 展現出巨大的潛力，改變用戶如何獲取和受益於加密貨幣中的文化趨勢。

