1. 什麼是市價委託


市價委託即我們常說的市價單，是指用戶以當前市場最優價格立即執行買入或者賣出，達到快速成交的目的。

MEXC 市價單涉及概念：
  • 買入價/賣出價：用戶買入/賣出加密貨幣時的市場最優價格。
  • 買入量/賣出量：用戶輸入購買/出售加密貨幣的數量。
  • 成交額：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。

需要注意的是，若單筆市價總額過大，則會存在未成交部分撤銷的情況。

2. 如何進行市價下單


我們以買入 MX/USDT 交易對為例進行市價委託展示。

2.1 Web


1）打開 MEXC 官網並登錄賬號，進入【現貨交易】頁面

2）選擇【市價】委託


3）您可以選擇輸入【成交額】，或者輸入【買入量】

4）點擊【買入MX】即可以當前市場最優價格，根據您輸入的成交額或買入量完成交易。

5）購買成功後，您可以在【當前持倉】中查看到您購買的 MX 代幣。


2.2 App


1）打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊下方【交易】進入現貨交易頁面。
2）選擇【市價委託】。
3）選擇輸入【數量】，或者輸入【總額】。
4）點擊【買入MX】，即可以當前市場最優價格，根據您輸入的數量或總額完成交易。
5）購買成功後，您可以在【持倉】中查看到您購買的 MX 代幣。


市價單賣出操作和買入類似，輸入您想要賣出的 MX 數量或總額，即可獲得 USDT 代幣。同樣您在賣出後，可以在當前持倉中查看相應的 USDT 代幣。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


