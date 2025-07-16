







市價委託即我們常說的市價單，是指用戶以當前市場最優價格立即執行買入或者賣出，達到快速成交的目的。





MEXC 市價單涉及概念：

買入價/賣出價：用戶買入/賣出加密貨幣時的市場最優價格。

買入量/賣出量：用戶輸入購買/出售加密貨幣的數量。

成交額：用戶輸入購買/出售加密貨幣的金額。





需要注意的是，若單筆市價總額過大，則會存在未成交部分撤銷的情況。









我們以買入 MX/USDT 交易對為例進行市價委託展示。









1）打開 MEXC 官網並登錄賬號，進入【現貨交易】頁面





2）選擇【市價】委託









3）您可以選擇輸入【成交額】，或者輸入【買入量】





4）點擊【買入MX】即可以當前市場最優價格，根據您輸入的成交額或買入量完成交易。





5）購買成功後，您可以在【當前持倉】中查看到您購買的 MX 代幣。













1）打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊下方【交易】進入現貨交易頁面。

2）選擇【市價委託】。

3）選擇輸入【數量】，或者輸入【總額】。

4）點擊【買入MX】，即可以當前市場最優價格，根據您輸入的數量或總額完成交易。

5）購買成功後，您可以在【持倉】中查看到您購買的 MX 代幣。









市價單賣出操作和買入類似，輸入您想要賣出的 MX 數量或總額，即可獲得 USDT 代幣。同樣您在賣出後，可以在當前持倉中查看相應的 USDT 代幣。



