什麽是區塊鏈瀏覽器？









區塊鏈瀏覽器是指提供用戶瀏覽與查詢區塊鏈所有信息的工具。區塊鏈瀏覽器是所有區塊鏈項目必備的基礎設施。





對於大多數的用戶來說，區塊鏈瀏覽器可以幫助自己查詢交易動態、代幣合約地址等信息，甚至可以去查看自己想要觀察的一些錢包地址信息。對於開發者而言，還可以調用區塊鏈瀏覽器的相關數據，為自己的產品拿到準確的數據信息。





























你可以使用區塊鏈瀏覽器，查看到每個區塊的詳細信息，包括區塊高度、區塊中包含的交易信息、哈希、難度、礦工信息、gas 等。













在首頁我們就能看到交易哈希，這些交易哈希數據按照時間順序，從最新一筆交易依次往前排列。





任意點開一筆交易哈希，可以看到交易的詳細信息。如這筆交易的狀態、從哪個地址發出哪個地址接收，這筆交易轉移的價值，所支付的gas等信息。





交易信息包括不僅包括常見的代幣信息，也包括 NFT 交易信息。













智能合約信息代表著智能合約的各類信息展示。如圖中顯示的 BNB，你可以看到代幣總量、持有者地址數量和信息、市值、當前幣價、合約代碼、交易信息等。





同理，你也可以查找某個錢包的地址信息。在區塊鏈瀏覽器首頁的搜索框中，輸入你想要查看的錢包地址，你就能過看到這個地址下，有哪些代幣、數量多少、這個錢包地址的交易哈希等詳細信息。













Etherscan 將繁雜的數據提供了可視化面板，幫助用戶更直觀地查看一些關鍵數據。有很多更專業的第三方數據網站，圖標展示看起來無論從色彩還是細分度上，都會比瀏覽器自帶的數據面板更全面。













一般區塊鏈瀏覽器都會有專門的 API 接口和文檔，幫助開發者調用接入自己的瀏覽器數據。開發者使用這些 API 也可以降低自己獲取和使用數據的門檻。













我們用從以太坊提現 USDT 到 MEXC 平臺，來展示如何使用區塊鏈瀏覽器查詢自己的提幣記錄。





1. 打開 MEXC App，選擇右下角的【資產】，點擊上方【現貨】，點擊右側的筆記本圖標，進入到充提記錄界面。









2. 在充提記錄頁面，找到從以太坊提現 USDT 到 MEXC 平臺的這筆充值記錄，點擊【已完成】進入充值詳情頁面。









3. 在充值詳情頁面中，可以查看到這筆充值的交易憑證（TxID），點擊復製按鈕。









去掉 TxID 最後的 :0，點擊搜索。 4. 打開以太坊的區塊鏈瀏覽器 Etherscan ，將剛剛復製的哈希粘貼到瀏覽器搜索框中，註意，點擊搜索。





或者你也可以直接點擊 TxID 下方的【區塊鏈瀏覽器】超鏈接，也可以直接跳轉到區塊鏈瀏覽器中的這筆交易。









5. 你可以通過對比哈希、時間、金額、地址等信息是否一致，驗證這筆交易是否是你要查找的提幣交易。





區塊鏈瀏覽器是研究區塊鏈交易最有價值的工具之一，是您進入複雜的加密貨幣世界的窗口，為您提供了交易者、投資者詳細的鏈上行為數據。藉助區塊鏈瀏覽器，您可以輕鬆地閱讀並理解區塊鏈上包含的信息。