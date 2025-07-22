Velvet Capital：AI 驅動的下一代 DeFi 作業系統，重塑去中心化金融新典範





Velvet Capital DeFi 堪稱去中心化金融（）生態系統的範式革新，它定位為助力 DeFi 項目搶佔市場的終極中間件。作為一款全面的 DeFi 作業系統（OS），該平台可簡化鏈上交易、輔助代幣化金庫發行，並提供先進的組合管理工具。在幣安實驗室（Binance Labs）的支持下，Velvet Capital 為所有人提供了便捷的鏈上基金、結構化產品及代幣化組合的創建、管理與發行解決方案。





自誕生以來，該項目已實現跨越式發展，從簡單的組合管理工具蛻變為垂直整合的 DeFi 基礎設施平台。Velvet Capital 是一個由意圖驅動的 DeFAI 交易與組合管理生態，其垂直整合架構包含原生用戶應用、智慧型 Telegram 機器人、便於整合的 API，以及面向代理的 DeFAI 作業系統。這項演進使 Velvet Capital 躋身下一代 DeFi 基礎設施的前沿，融合了人工智慧、基於意圖的營運與跨鏈功能。













Velvet Capital 的使命是普及先進 DeFi 投資策略的使用，並為基金管理提供機構級基礎設施。該平台直擊目前 DeFi 領域的核心痛點：流動性分散、用戶介面複雜，以及阻礙去中心化金融走向主流的技術障礙。





Velvet Capital 推出了去中心化加密組合，透過與去中心化交易所及其他 DeFi 解決方案整合的智慧合約實現鏈上管理，從而消除中心化機構介入，讓用戶真正掌控自己的資產。這種模式使 Velvet Capital 與傳統中心化資產管理平台形成本質差異 —— 在為用戶提供專業組合管理服務的同時，確保用戶對資產的完全託管權。









經過多階段深度開發，Velvet Capital 已正式推出 v2 版本。現今的 Velvet 是由意圖與 AI 驅動的終極 DeFi 交易與組合管理作業系統：借助智慧執行引擎，用戶能像專業交易者一樣交易任何代幣；一鍵接入頂級 DeFi 協議；探索或創建高績效組合。這個最新版本全面重構了 DeFi 基礎設施，整合人工智慧與基於意圖的執行功能，為用戶帶來更直觀、更強大的使用體驗。





目前，已有 20,000 + 交易者使用該平台的交易與組合管理服務，充分印證了其用戶認可度與市場價值。用戶群體涵蓋個人散戶與機構參與者，包括加密對沖基金和數位資產管理公司。









Velvet Capital 在 DeFi 生態中佔據獨特地位，既是面向用戶的應用程序，也是服務其他 DeFi 協議的中間件解決方案。作為跨鏈作業系統，Velvet Capital 賦能去中心化金融參與者創建多樣化 DeFi 產品，支援簡化的代幣化基金發行、高級交易執行、高效流動性挖礦，以及跨多鏈的靈活託管選項。













Velvet Capital 的核心技術創新在於其意圖作業系統（Intent Operating System），它實現了從傳統基於交易的互動到基於意圖的操作的根本性轉變。用戶無需指定特定交易參數，只需表達期望結果，平台便會處理複雜的路由與執行邏輯。





意圖作業系統的核心優勢包括：





簡化用戶體驗：用戶可透過自然語言或簡潔介面表達複雜交易策略與組合管理目標，系統則處理底層技術細節。

最佳化執行效率：系統分析多條執行路徑，依據 Gas 費、滑點、市場行情等因素選擇最佳路線。

跨鏈協同：意圖系統能協調多區塊鏈網路的操作，讓用戶無需理解底層技術即可執行複雜跨鏈策略。









近期重大進展是推出了 Velvet Unicorn 人工智慧助理（AI Copilot）測試版。這款助理旨在幫助 DeFi 用戶發現新代幣、評估鏈上機會，並在多元生態中做出更明智的交易決策。





該助理整合於 Velvet Capital 交易終端，透過專有統計模型幫助用戶識別熱門代幣、分析鏈上活動、預測價格走勢。這項 AI 整合標誌著 DeFi 工具的重大進步，為用戶提供：





市場洞察：即時分析多區塊鏈網路的市場趨勢、代幣表現與新興機會。

風險評估：基於鏈上資料、歷史表現與市場動態，自動評估潛在投資。

策略建議：根據用戶偏好、風險承受能力與組合構成，提供個人化投資建議。









Velvet Capital 最顯著的技術成果之一是其全面的跨鏈基礎設施。跨鏈資產管理方面，它支持在多區塊鏈生態中創建代幣化組合與基金，拓寬資產曝險與收益機會。





跨鏈架構實現了：





多鏈組合管理：用戶可創建並管理跨多區塊鏈網路的組合，最大化收益機會與分散投資。

無縫資產跨鏈：平台處理資產在不同區塊鏈網路間轉移的技術複雜性，提供統一用戶體驗。

協議無關集成：可與多區塊鏈網路的 DeFi 協議集成，讓用戶透過單一介面存取整個 DeFi 生態。









平台的智慧合約基礎設施以安全性、效率與靈活性為核心設計目標，可處理：





金庫管理：自動建立與管理代幣化投資工具，支援自訂參數與治理結構。

風險管理：內建風險控制與部位調整演算法，保護用戶資金並維持組合穩定性。

費用分配：透明且自動化的費用收取與分配機制，用於平台營運與金庫管理者報酬。













去中心化金融即服務（DaaS）功能讓機構能夠創建自有基金與策略，使 Velvet Capital 成為支援機構級 DeFi 應用的綜合基礎設施提供者。其 DaaS 服務包括：





白標解決方案：機構可利用 Velvet Capital 的底層基礎設施，部署自訂品牌的 DeFi 介面與投資產品。

合規工具：內建報告與合規功能，滿足機構監理要求。

可擴展架構：企業級基礎設施，可處理大規模機構交易量與複雜投資策略。









平台提供全面 API，支援第三方開發者與機構將 Velvet Capital 功能整合到自有應用中，包括：





交易 API：直接接取 Velvet Capital 的執行引擎與流動性聚合功能。

組合管理 API：用於程式化創建、管理與監控投資組合的工具。

分析 API：為機構客戶提供市場資料、績效指標與風險分析。













VELVET 代幣是 Velvet Capital 生態的原生效用與治理代幣。代幣以 VELVET 形式發行，主要用途包括：透過額外獎勵激勵金庫管理者與投資者、支持推邀請計畫，以及質押獲取 veVELVET（鎖倉投票代幣）。





該代幣的功能遠超簡單治理，其複雜的代幣經濟模型旨在協調利益相關者激勵、推動平台成長，包括費用折扣、治理參與權與收益產生機會等多方面實用價值。









Velvet Capital 採用融合多種成熟機制的高級代幣經濟模型，將費用折扣功能與改良版 ve (3,3) 模型相結合，打造強大的成長飛輪。此模型經新一代 DeFi 協議驗證，能有效協調代幣持有者、用戶與金庫管理者的利益。





代幣經濟模型包含：





鎖倉投票機制：用戶可質押 VELVET 代幣取得 veVELVET，鎖倉期越長，獲得的投票權與費用折扣越高。

（3,3）質押邏輯：獎勵結構旨在激勵長期持有與積極參與平台治理。

績效獎勵：代幣持有者根據其投票支持的金庫表現獲得額外獎勵。









veVELVET 是 VELVET 的鎖倉投票版本。用戶質押 VELVET 代幣可獲得 veVELVET，鎖倉期越長，獲得的 veVELVET 數量越多。這機制形成了多項重要動態：





時間激勵：為鼓勵利害關係人持續鎖倉與參與，veVELVET 餘額會隨時間遞減，直到鎖倉期結束歸零。

費用折扣層級：veVELVET 根據質押數量設定不同折扣層級，為代幣持有者提供直接實用價值。

治理參與：veVELVET 可用於對 Velvet DAO 的重大決策（如新增整合）投票，投票後持有者將獲得額外 VELVET 代幣獎勵，部分抵消稀釋影響。









平台採用複雜的發行分配系統，讓 veVELVET 持有者將代幣獎勵定向分配給特定金庫。veVELVET 也可用於投票決定 VELVET 在各金庫間的發行分配，金庫管理者可設定「激勵金」，鼓勵代幣持有者投票支持其金庫以獲取更高獎勵。





這機制建構了競爭性生態：





金庫競爭：金庫管理者透過提供激勵金與展示優異表現爭奪代幣持有者支援。

收益優化：代幣持有者根據其投票支持的金庫表現（及 「激勵金」 規模）獲得額外代幣發行獎勵。

市場效率：激勵機制使代幣獎勵透過市場機制流向最有效的金庫策略。









平台透過 Velvet Founders Club NFT 融入 NFT 元素，提供專屬權益與增強型平台存取權限。這款確認用戶作為 Velvet DAO 創始成員 OG 身分的專屬 NFT 具有多項優勢：





獎勵升級：空投獎勵積分翻倍，可用於深度參與 Velvet.Capital 生態。

治理強化：投票權翻倍，提升對平台治理與未來發展的影響力。

平台權限：可在 Velvet marketplace 建立金庫，將 NFT 作為存取金鑰。

專屬功能：取得頂級合作對沖基金的獨家策略，洞察業界資深人士的投資想法。









近期平台推出了許多重要代幣分發活動，旨在推動用戶採用與平台成長。目前正在進行限時幣安錢包活動（持續至 2025 年 5 月 7 日），用戶透過完成鏈上與社交任務，可從 800 萬 VELVET 獎勵池中獲取獎勵。





這些活動具有多重目標：





用戶獲取：激勵新用戶體驗平台功能。

網路效應：擴大用戶基礎，提昇平台流動性與交易量。

代幣分發：確保代幣廣泛分佈，建構去中心化治理結構。













Velvet Capital 為個人投資者提供先前僅由機構可及的高階組合管理工具：





自動化組合管理：用戶可建立根據預設策略與市場行情自動再平衡的多元化組合。

流動性挖礦優化：平台跨多協定與多鏈識別並執行最優流動性挖礦策略。

風險管理：內建風險控制透過高階倉位調整與分散投資演算法，在最大化收益的同時保護用戶資金。









平台透過全面的 DaaS 服務為機構客戶提供支援：





避險基金營運：加密避險基金可利用 Velvet Capital 基礎建設發行並管理具備機構級功能的投資工具。

資產管理工具：傳統資產管理公司可透過代幣化組合與結構化產品為客戶提供加密貨幣風險。

企業金庫：企業可藉助專業工具與報告功能管理加密貨幣金庫。









Velvet Capital 的 API 與中介軟體功能支援多種開發者與協定整合：





DeFi 協定整合：其他 DeFi 協定可整合 Velvet Capital 的執行引擎與流動性聚合功能。

錢包整合：加密貨幣錢包可連接 Velvet Capital 基礎設施，提供組合管理功能。

分析與報告：第三方應用程式可取得 Velvet Capital 的市場資料與分析能力。













Velvet Capital 的競爭優勢源自於其對 DeFi 基礎架構的全面佈局：





垂直整合：不同於專注 DeFi 單一領域的平台，Velvet Capital 提供從用戶介面到底層基礎架構的完整架構。

AI 整合：人工智慧工具為用戶提供進階市場分析與交易建議。

跨鏈能力：原生支援多區塊鏈網路，消除跨生態資產管理的複雜性。

機構導向：平台的 DaaS 服務滿足機構客戶的特定需求，這一領域常被其他 DeFi 平台忽略。









在幣安實驗室支持下，Velvet Capital 不僅獲得資金支持，還能獲得加密貨幣領域最具影響力機構的策略指導。這項支持帶來：





技術專長：接入幣安深厚的技術知識與基礎建設能力。

市場通路：潛在與幣安龐大產品生態的整合機會。

信譽背書：與知名機構的關聯提昇平台可信度與用戶信任。









Velvet Capital 是 DeFi 基礎設施的重大突破，它融合先進技術與用戶友善介面，打造了全面的去中心化金融平台。其兼具用戶應用與 DeFi 協議中間件的獨特定位，創造了多重價值產生機會。





VELVET 代幣的高階經濟模型整合鎖倉投票機制、績效獎勵與治理參與權，建構了協調所有利害關係人的永續經濟體系。AI 功能、跨鏈能力與機構級特性的融合，使 Velvet Capital 成為下一代 DeFi 基礎設施的領導者。





目前 VELVET 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，把握早期機會，搶先佈置新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買： 立即前往 MEXC 平台，把握早期機會，搶先佈置新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





現貨交易 或 合約交易 2）在搜尋框中搜尋 VELVET 代幣名稱，選擇 VELVET 的

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



