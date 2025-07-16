BOME的起源與演變

BOME（Book of Meme） 是一種於2024年推出的迷因幣，運行在Solana區塊鏈上。其核心宗旨是解決資訊碎片化的挑戰，並在社交媒體和迷因生態系統中促進充滿活力、由社區驅動的文化。與傳統數位資產不同，BOME利用Solana的速度和低交易成本，為內容創作者、迷因愛好者和數位社群打造更高效且易於使用的系統。

BOOK OF MEME的願景於2024年初浮現，受到迷因文化爆炸性增長以及對去中心化平台需求的啟發，該平台能夠賦能創作者和社群。該項目由一群匿名開發者和迷因愛好者發起，他們認識到區塊鏈技術在數位內容分享領域帶來革命性變化的潛力。憑藉在區塊鏈開發、社交媒體和社群管理方面的專業知識，創始團隊克服了早期挑戰，例如在擁擠的迷因幣市場中建立信譽，並在Solana上構建穩健且可擴展的基礎設施。他們的合作方式以及對透明度的承諾幫助BOME迅速在早期採用者和迷因社群中獲得關注。

重要里程碑： BOOK OF MEME於2024年3月公開亮相，社群參與度和交易活動迅速增長。

公開發布與初期市場反應： 上線後，BOME經歷了顯著的交易量和價格波動，反映出零售交易者和迷因愛好者的濃厚興趣。該代幣在MEXC上市為全球用戶提供了一個安全且易於使用的平台，讓他們能夠參與BOOK OF MEME生態系統。

市場表現： BOME於2024年3月16日達到歷史最高價0.02805美元，隨後隨著市場逐漸成熟而穩定在較低的價格水平。

BOOK OF MEME的技術根基於Solana區塊鏈，選擇它是由於其高吞吐量和低交易費用。最初的協議設計優先考慮可擴展性和社群易用性，確保迷因創作者和粉絲能夠以合理的成本互動。自推出以來，BOME團隊專注於逐步升級以改善用戶體驗，包括增強錢包整合和社群治理功能。雖然沒有公開的技術合作夥伴關係，但該項目的開源精神鼓勵了Solana和迷因幣社群內更廣泛的合作與創新。

展望未來，BOME將專注於擴展其生態系統並深化社群參與。計劃中的發展包括引入新的迷因創作工具、增強社交功能，以及可能與Solana上的其他去中心化應用程式整合。BOOK OF MEME團隊希望BOME成為數位文化的中心樞紐，讓創作者和粉絲能夠無縫地合作、分享和貨幣化內容。長期而言，BOOK OF MEME致力於成為去中心化迷因平台的標杆，遵循社群賦能、創新和開放參與的原則。

從其作為回應數位迷因文化碎片化的起源開始，BOME已迅速演變成迷因幣領域的重要參與者。BOOK OF MEME的旅程反映了其創始人和社群的創新精神與合作理念。