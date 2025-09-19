親愛的創作者們： MEXC Learn 作爲 MEXC 全球站的內容品牌，目前已覆蓋17+ 種語言，數千萬全球用戶，是行業領先的多語言加密知識平臺。 現在，我們正式啓動中文 KOL 合作計劃，面向在區塊鏈與 Web3 領域具有專業度與影響力的創作者發出邀請。 這是一個 “從中文走向全球” 的機會：你的內容不僅會在中文社區發佈，還將通過多語言翻譯推向全球用戶，獲得前所未有的曝光。 1.爲什麼加入我們親愛的創作者們： MEXC Learn 作爲 MEXC 全球站的內容品牌，目前已覆蓋17+ 種語言，數千萬全球用戶，是行業領先的多語言加密知識平臺。 現在，我們正式啓動中文 KOL 合作計劃，面向在區塊鏈與 Web3 領域具有專業度與影響力的創作者發出邀請。 這是一個 “從中文走向全球” 的機會：你的內容不僅會在中文社區發佈，還將通過多語言翻譯推向全球用戶，獲得前所未有的曝光。 1.爲什麼加入我們
從中文出發，走向全球 | MEXC Learn 中文 KOL 合作正式開啓

2025年9月19日
親愛的創作者們：

MEXC Learn 作爲 MEXC 全球站的內容品牌，目前已覆蓋17+ 種語言，數千萬全球用戶，是行業領先的多語言加密知識平臺。

現在，我們正式啓動中文 KOL 合作計劃，面向在區塊鏈與 Web3 領域具有專業度與影響力的創作者發出邀請。
這是一個 “從中文走向全球” 的機會：你的內容不僅會在中文社區發佈，還將通過多語言翻譯推向全球用戶，獲得前所未有的曝光。

1.爲什麼加入我們？


  • 全球舞臺：一篇內容，多語言分發，觸達全球加密社區；
  • 官方背書：作品將在 MEXC Learn 與 MEXC Blog 平臺與官方賬號發佈，獲得品牌加持；
  • 收益升級：除固定稿酬外，還設置流量激勵，文章流量越好收益越高；
  • 影響力提升：優秀創作者將獲專欄、活動聯動、AMA 優先權。

2.我們尋找的創作者


  • 在微博/B站/抖音/公衆號/知乎/推特等平臺擁有 ≥5,000 粉絲，或在行業內有較強影響力；
  • 長期深耕區塊鏈/加密/Web3 領域，持續產出優質內容 ≥6 個月；
  • 擅長熱點解讀、深度研究、項目拆解或教育教程
  • 能獨立完成稿件/腳本，或具備全流程視頻產出能力。

3.合作形式


  • 文字稿件（800–1500 字）：研究文章、市場解讀、教育教程；
  • 視頻腳本（2–3 分鐘結構化內容）：快速轉化視頻；
  • 全流程成片：獨立完成文字+視頻製作。

4.激勵機制


  • 基礎稿酬：30–100 USDT（視內容深度與形式評定）；
  • 流量獎勵：高流量作品最高額外 +100 USDT 的合約體驗金；
  • 品牌曝光：作品將在 MEXC Learn 全球賬號推廣；
  • 長期合作：核心 KOL 可獲季度簽約，成爲 MEXC Learn 長期戰略合作伙伴。

5.如何加入？


如果你符合條件，歡迎立即報名：

  • 郵箱：submission@mexc.com
  • 電報：@Kayleey123

請附上：

個人簡介 & 粉絲數據截圖
代表性作品或案例
擅長的內容方向

MEXC Learn 中文 KOL 合作計劃不只是一次合作，更是讓你的內容影響力走向全球的絕佳契機。
歡迎加入我們，讓你的聲音，成爲全球加密教育的一部分！

MEXC Learn 團隊

