從中文出發，走向全球 | MEXC Learn 中文 KOL 合作正式開啓

親愛的創作者們： MEXC Learn 作爲 MEXC 全球站的內容品牌，目前已覆蓋17+ 種語言，數千萬全球用戶，是行業領先的多語言加密知識平臺。 現在，我們正式啓動中文 KOL 合作計劃，面向在區塊鏈與 Web3 領域具有專業度與影響力的創作者發出邀請。 這是一個 “從中文走向全球” 的機會：你的內容不僅會在中文社區發佈，還將通過多語言翻譯推向全球用戶，獲得前所未有的曝光。 1.爲什麼加入我們 親愛的創作者們： MEXC Learn 作爲 MEXC 全球站的內容品牌，目前已覆蓋17+ 種語言，數千萬全球用戶，是行業領先的多語言加密知識平臺。 現在，我們正式啓動中文 KOL 合作計劃，面向在區塊鏈與 Web3 領域具有專業度與影響力的創作者發出邀請。 這是一個 “從中文走向全球” 的機會：你的內容不僅會在中文社區發佈，還將通過多語言翻譯推向全球用戶，獲得前所未有的曝光。 1.爲什麼加入我們