以太坊區塊鏈的第一個區塊是在什麼日期被挖出的？

如果你曾經好奇以太坊的起源，你問對問題了。以太坊第一個區塊被挖出的故事，標誌著加密貨幣歷史上最重要的時刻之一。本文準確回答這個問題，同時探討技術細節、背後的人物，以及為什麼這個日期永遠改變了區塊鏈技術。你將學到以太坊創世區塊的精確日期和時間，理解它與比特幣方法的不同之處，並發現這第一個區塊如何為DeFi到NFT的一切奠定基礎。





重點摘要：

以太坊的第一個區塊於2015年7月30日被挖出，標誌著區塊鏈網路的正式啟動。

創世區塊包含8,893筆交易，將ETH分配給2014年投資1,800萬美元的群眾募資參與者。

與比特幣的創世區塊不同，以太坊的創世區塊沒有包含嵌入訊息，而是專注於建立初始代幣分配。

第一個區塊設定了5 ETH的挖礦獎勵，後來透過網路升級減少到3 ETH（2017年）和2 ETH（2019年）。

以太坊於2022年9月15日從工作量證明過渡到權益證明，將能源消耗減少了超過99%。

創世區塊啟用了智能合約，成為DeFi、NFT和數千個去中心化應用程式的基礎。





以太坊的第一個區塊於2015年7月30日，準確時間為15:26 UTC被挖出。 這個開創性區塊，被稱為區塊0或創世區塊，標誌著以太坊區塊鏈網路的正式啟動。與引用先前區塊的常規區塊不同，以太坊區塊鏈的這第一個區塊沒有前身——它的前一個雜湊欄位只包含零，確立它作為絕對起點。

這個區塊的挖掘並非自發事件。它代表了奧林匹克測試網階段之後數月的準備，該階段於2015年5月啟動，並提供25,000 ETH獎勵給開發者進行網路壓力測試。當創世區塊終於在那個七月下午到來時，它攜帶了前一年投資的群眾募資參與者的初始ETH分配。區塊獎勵設定為5 ETH，建立了激勵結構，將推動礦工在早期保護網路安全。





Vitalik Buterin於2013年19歲時構想了以太坊，他相信區塊鏈可以做的不僅僅是處理支付——它們可以透過智能合約運行整個應用程式。在未能說服比特幣開發者擴展他們的協議後，他在2013年底發表了以太坊白皮書，概述了一個具有圖靈完備程式語言的區塊鏈。包括Gavin Wood和Joseph Lubin在內的共同創辦人加入開發這個概念，並於2014年1月在邁阿密的北美比特幣會議上公開宣布該專案。

團隊在2014年7月至8月舉行了群眾募資，允許參與者用比特幣購買以太幣。這籌集了超過1,800萬美元，資助了以太坊虛擬機的開發。總部位於瑞士的以太坊基金會協調多個開發團隊，分別使用Go、Python和C++實作不同的協議，確保網路不會依賴單一程式碼庫。

奧林匹克測試網於2015年5月9日啟動，作為主網之前的最終概念驗證。Vitalik Buterin提供25,000 ETH獎勵給開發者，讓他們透過嘗試使網路過載來進行壓力測試。經過數月的測試和修正後，前沿階段——主網啟動——於2015年7月30日上線。最初的gas限制被硬編碼為5,000 gas，持續數天，讓礦工有時間設置操作，然後網路才完全運作。









創世區塊的標頭包括區塊編號（零）、時間戳記，以及全部為零的父雜湊，因為不存在前一個區塊。它包含狀態根——一個代表啟動時整個網路狀態的加密雜湊，包括所有帳戶餘額。與常規區塊不同，它不包含交易，而是建立了初始狀態本身，設定了隨著鏈增長而演變的起始難度和gas限制。

創世區塊根據2014年的比特幣貢獻向群眾募資參與者分配ETH，這些分配被硬編碼到每個節點的軟體中。5 ETH的挖礦獎勵建立了激勵模型，後來隨著拜占庭（2017年）減少到3 ETH，隨著君士坦丁堡（2019年）減少到2 ETH。這種群眾募資方法與比特幣的純挖礦模型不同，在資助開發的同時，給予早期支持者即時的網路股份。

以太坊使用工作量證明共識啟動，要求礦工解決數學難題來驗證區塊。創世區塊中的難度級別自動調整，以維持大約15秒的區塊時間。這個PoW基礎從第一天就確保了去中心化，允許全球礦工透過貢獻運算資源來換取區塊獎勵，參與網路安全。





第一個區塊啟動了一系列計劃中的升級，多年來轉變了以太坊。家園於2016年3月14日到來，移除了中心化安全機制並引入了Mist錢包。大都會階段分兩部分進行：拜占庭（2017年10月）和君士坦丁堡（2019年2月），減少了區塊獎勵並提高了智能合約效率，同時延遲了旨在強制從挖礦過渡的難度炸彈。

2022年9月15日，以太坊透過「合併」從工作量證明過渡到權益證明，將能源使用減少了超過99%。這項變更自以太坊早期就已計劃，難度炸彈在2015年納入，專門用於支持這項轉變。成功的過渡證明了主要區塊鏈可以從根本上改變其共識機制，同時保持安全性和延伸回2015年的鏈的完整性。

創世區塊啟動的不僅僅是加密貨幣——它啟用了整個去中心化應用程式生態系統。智能合約功能允許開發者創建無需中介運作的金融工具，DeFi平台現在促進數十億的借貸和交易。ERC-721標準（2018年）啟用了NFT，創造了數十億美元的數位收藏品市場，而ERC-20則允許數千個專案在以太坊基礎設施上推出自己的代幣。









以太坊第一個區塊被挖出的日期代表的不僅僅是一個技術里程碑。它標誌著區塊鏈技術從簡單的價值轉移擴展為通用運算平台的時刻。Buterin在2013年概述的願景在那個七月下午15:26 UTC成為現實，從根本上改變了開發者可以在區塊鏈基礎設施上建構的內容。

今天，以太坊每天處理大量交易，託管數千個去中心化應用程式，並作為整個Web3生態系統的骨幹。像Uniswap、Aave和OpenSea這樣的專案，都要歸功於那個創世區塊首次啟用的能力。該平台透過計劃中的升級繼續發展，最近的改進如2024年3月的Dencun升級引入了「blobs」以實現更便宜的資料儲存，而即將到來的Pectra升級預計將進一步增強驗證者靈活性。

加密貨幣交易所MEXC，像許多平台一樣，在那第一個區塊建立的基礎上建構了其以太坊交易基礎設施。任何交易所上的每筆ETH交易最終都連接回2015年7月30日開始的鏈，展示了一個區塊的創建如何波及整個加密產業。









1. 以太坊區塊鏈的第一個區塊是在什麼日期被挖出的？

2015年7月30日15:26 UTC。





2. 以太坊的創世區塊還有什麼其他稱呼？

區塊0或區塊1，取決於使用的計數方法。





3. 誰挖出了以太坊的第一個區塊？

以太坊基金會和核心開發者作為協調網路啟動的一部分挖出了創世區塊。





4. 創世區塊獎勵中有多少ETH？

啟動時的挖礦獎勵設定為每個區塊5 ETH。





5. 以太坊何時從工作量證明切換到權益證明？

2022年9月15日，透過名為「合併」的升級。





6. 以太坊的創世區塊與比特幣的有何不同？

以太坊的創世區塊包含來自群眾募資的初始ETH分配，沒有嵌入訊息，而比特幣的創世區塊包含了著名的泰晤士報頭條。





理解以太坊第一個區塊何時被挖出——2015年7月30日15:26 UTC——為欣賞該平台對加密貨幣和區塊鏈技術的影響提供了關鍵背景。那個單一區塊啟動了一個網路，將啟用智能合約、去中心化金融和NFT，從根本上擴展了區塊鏈在簡單貨幣交易之外可以完成的事情。

隨著以太坊在2025年接近其十週年紀念日，第一個區塊的遺產在網路上運行的每筆交易、每個智能合約和每個去中心化應用程式中都顯而易見。這個日期不僅標誌著一個區塊鏈的開始，而且標誌著整個可程式化貨幣和去中心化應用程式時代的開始，這些應用程式今天繼續重塑數位金融和網際網路基礎設施。