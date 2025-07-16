質押借幣是 MEXC 新推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。 本月初 MEXC 正式上線了質押借幣業務。可用於質押的代幣種類會通過不同的質押池在 MEXC 的頁面進行展示，目前已經上線支持的是質押 TON 借出 USDT。 關於質押借幣的常見問題 Q：如何進行質押借幣？ A：在質押借幣頁面，您可以看到質押借幣是 MEXC 新推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。 本月初 MEXC 正式上線了質押借幣業務。可用於質押的代幣種類會通過不同的質押池在 MEXC 的頁面進行展示，目前已經上線支持的是質押 TON 借出 USDT。 關於質押借幣的常見問題 Q：如何進行質押借幣？ A：在質押借幣頁面，您可以看到
質押借幣常見問題

2025年7月16日
質押借幣是 MEXC 新推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。

本月初 MEXC 正式上線了質押借幣業務。可用於質押的代幣種類會通過不同的質押池在 MEXC 的頁面進行展示，目前已經上線支持的是質押 TON 借出 USDT。


關於質押借幣的常見問題


Q：如何進行質押借幣？

A：在質押借幣頁面，您可以看到當前支持的質押幣種以及借出的幣種。選擇相應的幣對點擊【立即借款】即可參與。如果您想了解更多關於如何參與質押借幣的內容，您可以閱讀《MEXC 質押借幣新業務正式上線》。

Q：質押借幣中產生的利息是以「單利」還是「複利」的形式計算？

A：單利。系統按天計息，根據實際借款時長收取，不足 1 天按 1 天計算。注意：利息根據借款時顯示的利率計算得出。 公式：利息 = 借款金額 × 天利率 。

Q：借貸頁面顯示的【最大可借】數量是如何計算的？

A：根據您當前現貨賬戶中，相應的未凍結的可用資產作為質押幣計算出您的最大可借數量。

Q：是否可以通過質押借幣功能，通過將自己的資產借貸給其他用戶，賺取利息？

A：不可以，目前質押借幣僅支持 MEXC 平臺借貸資金給用戶。

Q：質押率是什麼？

A：質押率指待還資產價值與質押物價值的比率。具體計算公式如下： 質押率 = 待還本息/質押金額
待還本息 =（待還本金 + 待還利息 + 待還逾期利息）

Q：每個借貸產品的資金池是否有上限？為什麽會出現某個借貸產品顯示無可借數量？

A：每個借貸產品的借貸金額都有上限，當借貸資金池已被其他用戶借完時，將無法再進行借貸。您可以通過查看相應借貸資金池中【當前剩餘可借】數量來進行判斷。


Q：可抵押和借款的金額有上限嗎？

A：可抵押金額沒有上限，可借款金額存在上限。初始質押率決定了最初可借入的資產金額，不同質押資產可借款的金額不同。


Q：成功借貸後，可以到哪裡查看借款記錄？

A：您可以在質押借幣頁面【我的借款】查看到相應的借貸訂單記錄。

Q：借貸後，在哪裡可以查看抵押幣種和借貸幣種的資金流水記錄？

A：如果您使用的是電腦網頁，可以在 MEXC 官網首頁右上角【資產】中選擇【現貨】，在現貨頁面點擊【現貨賬單】進行查看。


如果您使用的是手機 App，可以在首頁右下角選擇【資產】，點擊頂部的【現貨】，點擊頁面右上角筆記本圖標，在現貨記錄頁面選擇【現貨賬單】進行查看。


Q：借貸後，質押幣種還在賬號裡嗎？借出的幣種可以用於交易或者轉賬嗎？

A：您用於質押的幣種將從您的 MEXC 賬號中扣除。質押借出的幣種如 USDT 可正常用於交易、轉賬、提幣等操作。

Q：成功借貸後，能否主動追加質押幣數量，以提高質押率，避免被強平？

A：用戶可以隨時追加質押幣，從而調整質押率（達到預警質押率時會收到強平預警通知）。在質押借幣頁面，點擊【我的借款】，對於您想要追加質押幣的借款訂單中選擇【追加保證金】進行操作。


Q：借貸強平是什麼？

A：如果質押率（待還本息/質押金額）達到平臺設定的強平質押率閾值，系統會對您的質押資產進行強制平倉，以全額償還本金和利息。

Q：成功借貸後，能否調整借貸訂單中借出幣種的數量？

A：無法調整訂單中借出幣種的數量，即同一訂單不支持二次借出。

Q：是否支持提前還款？

A：目前暫不支持提前還款。借貸後至少需要 30 天後才能還款，請以界面還款時間為準。

Q：借貸訂單被強平後，質押幣會發生什麽情況？

A：訂單強平時系統將賣出全部質押幣種，換購為借貸幣種進行還款，剩餘的資產將返還給用戶。
例如：用戶質押了 10 個 A 幣借出 50 個 B 幣。由於市場波動 A 幣價格發生劇烈波動造成該借貸訂單被強平，系統將賣出用戶質押的 10 個 A 幣，全部換購為 70 個 B 幣，償還本息後將剩餘的 B 幣返還給用戶。

Q：當借貸訂單發生穿倉並處於欠款狀態時，是否繼續計算欠款利息？

A：穿倉後產生的欠款不計算利息。

歡迎前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。


如果您想了解如何參與質押借幣業務，您可以閱讀內容《MEXC 質押借幣新業務正式上線！》。目前質押借幣功能僅支持在Web 端上使用。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

