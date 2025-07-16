



MEXC提供兩種合約類型：USDT本位合約（正向合約），幣本位合約（反向合約）；它們的計算原理相同，但又有些不同之處，下面將為您提供具體的例子加以說明。請注意：在整個計算中，將不考慮極端復雜的邏輯，旨在為您講清楚保證金的算法。









MEXC永續合約裡的所有合約交易開倉均需要一定的保證金。在保證金交易的過程中，有以下幾個點需要著重關注。









開出倉位要求的最低保證金金額，同時起始保證金率（開倉倉位價值/倉位保證金）也表現了您的槓桿倍數。









維持倉位的最低的保證金要求，低於這個比例將觸發強平事件或部分強平事件。









開倉總共需要的凍結資產，包含了開倉的起始保證金和可能的手續費。

















保證金金額 = 開倉均價 x 開倉數量 x 合約面值/槓桿倍數









保證金金額 = 開倉數量 x 合約面值/（槓桿倍數 x 開倉均價）









U本位合約：

如果您使用200倍槓桿，在價格為50,000 USDT/BTC時，提交了10,000張BTC/USDT的限價委託，合約面值面值是0.0001BTC每張：





則您的保證金金額 =（10,000 張 x 0.0001 BTC/張 x 50,000 USDT/BTC）/ 200 倍 = 250 USDT





幣本位合約：





如果您使用125倍槓桿，在價格為50,000 USD/BTC時，提交了100張BTC/USD 的限價委託，合約面值面值是100 USD 每張：





則您的保證金金額 = 100 張 x 100 USD /（50,000 USD/BTC x 125 倍）= 0.0016 BTC









您的盈虧來自三個方面：手續費的支出，資金費用的收入或支出以及平倉盈虧。









作為深度流動性提取者或吃單方，需要支出費用（Taker Fee） = 倉位價值 x Taker Fee；





作為深度流動性提供者或掛單方，需要支出費用（Maker Fee） = 倉位價值 x Maker Fee；









根據資金費率的正負，以及您持倉方向的多空，您將會收入或者支出資金費用；





資金費用 = 資金費率 x 倉位價值；





倉位價值 = 持倉數量（幣）x 合理價格。













U本位合約：





多倉 = （平倉價格 - 開倉均價）x 持倉數量 x 面值；





空倉 = （開倉均價 - 平倉價格）x 持倉數量 x 面值；





幣本位合約：





多倉 =（1/開倉均價 - 1/平倉均價）x 持倉數量 x 面值；





空倉 =（1/平倉均價 - 1/開倉均價） x 持倉數量 x 面值;









U本位合約：





多倉 =（合理價格 - 開倉均價）x 持倉數量 x 面值；





空倉 =（開倉均價 - 合理價格）x 持倉數量 x 面值；





幣本位合約：





多倉 =（1/開倉均價 - 1/合理價格）x 持倉數量 x 面值；





空倉 =（1/合理價格 - 1/開倉均價） x 持倉數量 x 面值;









以U本位合約為例：





如果您以Taker的角色在 BTC/USDT 永續合約中以 50,000 USDT/BTC 的價格買入 10,000 張 多倉倉位；





Taker Fee = 0.02%；Maker Fee = 0.00%；資金費率 = - 0.025%；當前成交價為 50,000 USDT/BTC；則您需要支付手續費：





50,000 USDT/BTC x 10,000 張 x 0.0001 BTC/張 x 0.02% = 10 USDT





您將收取（資金費率為負時）資金費用：





50,000 USDT/BTC x 10,000 張 x 0.0001 BTC/張 x （- 0.025%）= - 12.5 USDT （將收取資金費用）





假如您在成交價格為 60,000 USDT/BTC 的時候作為 Maker 平倉 10,000 張：





則平倉盈虧 = （60,000 USDT/BTC - 50,000 USDT/BTC）x 10,000 張 x 0.0001 BTC/張 = 10,000 USDT





平倉手續費 = 60,000 USDT/BTC x 10,000 張 x 0.0001 BTC/張 x 0.00% = 0 USDT





所以，在此場景下，您的總已實現盈虧：





= 平倉盈虧 - 資金費用 - Taker Fee - Maker Fee





= 10,000 USDT -（- 12.5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT





= 10,002.5 USDT









資金費率結算時，倉位價值由當前合理價計算得出;





計算結果僅供參考，具體情況應根據MEXC合約產品的使用規則而定；





在不同的操作系統中，教程和指南可能會有一些差異，請以您實際的操作系統為準 。









在MEXC永續合約中，所有開倉交易都需要一定的保證金，其中起始保證金表示開倉所需的最低金額，代表您的槓桿倍數。維持保證金是保持倉位的最低要求，低於此比例可能導致強制平倉。開倉成本包括起始保證金和可能的手續費，委託成本的計算根據不同的合約類型和價格進行。盈虧來自手續費、資金費用以及平倉盈虧。深度流動性提取者或吃單方支付手續費，金額等於倉位價值乘以Taker Fee；深度流動性提供者或掛單方支付手續費，金額等於倉位價值乘以Maker Fee。根據資金費率和持倉方向，您將收到或支付資金費用，金額等於資金費率乘以倉位價值。



