如何區分MEXC上的不同賬戶

2025年7月16日MEXC
對於新手用戶，特別是剛開始接觸的小白用戶，在第一次使用 MEXC 時，面對多個賬戶可能會混淆不同賬戶之間的關係。這篇內容為您講解 MEXC 有哪些賬戶，以及這些賬戶之間的關係。

1. MEXC 有哪些賬戶


MEXC 賬戶分成現貨賬戶、合約賬戶、法幣賬戶、跟單賬戶四種。

現貨賬戶


現貨賬戶即您在交易現貨時使用的賬戶。當您在 MEXC 平臺上進行現貨交易時，您所使用到的加密貨幣資產來自於這個現貨賬戶。

合約賬戶


合約賬戶即您在進行合約交易時候使用的賬戶。當您在 MEXC 平臺上進行合約交易（包括 U 本位合約和幣本位合約）時，您所使用到的加密貨幣資產來自於這個合約賬戶。

法幣賬戶


法幣賬戶是您出入金時使用到的賬戶。當您將法幣兌換成加密貨幣，或者將加密貨幣換成法幣時，都是通過這個賬戶來完成。

跟單賬戶


在合約交易中，有一種交易方式叫跟單交易。跟單交易指的是您跟隨其他專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為您下單，交易員相應地可以獲取您的部分利潤。當您採用跟單交易方式進行合約交易時，您的這部分資產位於跟單賬戶中。需要注意的是，雖然跟單交易也屬於合約交易，但是跟單交易的資產是保存在跟單賬戶中。

關於跟單交易，如果您想了解更多，可以閱讀內容《MEXC 跟單教程》。

2. 不同賬戶之間關係


我們按照您的資金從進入 MEXC 平臺到最後流出的路徑，來介紹這些賬戶之間的關係。

當您開始進行交易時，您需要將您的法幣兌換成加密貨幣。您兌換好的加密貨幣保存在您的法幣賬戶中。

現在您的法幣賬戶中已經有了加密貨幣，您想開始現貨交易，您需要將資金從法幣賬戶劃轉到現貨賬戶。同理，如果您想開始合約交易，您需要將資金從法幣賬戶劃轉到合約賬戶。劃轉功能不收取任何手續費。

現貨賬戶和合約賬戶之間，資金也是可以直接互相劃轉。

如果您想進行跟單交易，您需要把加密貨幣從合約賬戶或法幣賬戶劃轉到現貨賬戶。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。


如果您暫時不想交易準備出金，您需要將您的加密貨幣，從現貨賬戶、合約賬戶、跟單賬戶中，劃轉到法幣賬戶，然後完成出金兌換成法幣。

3. 不同賬戶之間如何劃轉


3.1 Web 版


打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊右上角【資產】，選擇【>】進入到【總覽】頁面。


點擊頁面右側【劃轉】按鈕，您可以選擇法幣賬戶、現貨賬戶、合約賬戶這三個賬戶中其中兩個賬戶之間的劃轉操作。

選擇您要劃轉的代幣類型，填寫具體數量，點擊【立即劃轉】完成加密貨幣的劃轉操作。


另外，跟單賬戶的劃轉不在【資產】中，您需要在 MEXC 官網首頁，選擇【合約交易】中的【跟單】。


選擇您想要跟隨的交易員，點擊【跟隨】。


在跟隨的交易員頁面，右側點擊【資金劃轉】。


將資金從合約賬戶或者法幣賬戶劃轉到現貨賬戶，選擇【通證種類】，輸入【數量】後點擊【立即劃轉】完成操作。

需要注意的是，如果您只是把加密貨幣劃轉到跟單賬戶中，您的加密貨幣會在現貨賬戶中顯示。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。


3.2 App 版


在 MEXC App 首頁輪播圖下方的快捷按鈕區域，點擊【更多】，選擇【功能】中的【資金劃轉】，您可以選擇法幣賬戶、現貨賬戶、合約賬戶這三個賬戶中其中兩個賬戶之間的劃轉操作。

您也可以在 App 首頁右下角的【資產】中選擇【劃轉】功能，兩處入口提供的功能完全一致。


跟單賬戶的劃轉不在上述劃轉渠道中，您需要在 App 首頁快捷欄【更多】中選擇【交易】下的【跟單交易】，選擇您要跟隨的交易員，點擊【跟隨】。在交易員頁面下拉到底部，點擊【資金劃轉】。


選擇【資金來源】法幣賬戶還是合約賬戶，選擇通證種類和數量，點擊【立即劃轉】完成操作。

需要注意的是，如果您只是把加密貨幣劃轉到跟單賬戶中，您的加密貨幣會在現貨賬戶中顯示。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。


4. 如何查看管理這些賬戶


4.1 Web 版


打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊右上角【資產】，選擇【資金記錄】，在【劃轉】中您可以查看到您歷史上，不同賬戶之間產生的劃轉記錄。您還可以查看【充值記錄】、【提幣記錄】、【轉賬】和【其他記錄】等信息。


如果您想查看單獨某個賬戶的情況，您可以點擊【資金記錄】上方不同賬戶的按鈕，即可打開相應的賬戶頁面，進行查看管理。

如我們選擇【現貨】賬戶，您可以看到現貨賬戶中當前資產總額、所持有的幣種、盈虧分析等信息。還可以進行【充值】、【提幣】、【轉賬】、【劃轉】等操作。


4.2 App 版


打開並登錄 MEXC App，點擊右下角【資產】，選擇【總覽】，點擊【劃轉】。在劃轉頁面的右上角點擊記事本樣子的【歷史記錄】按鈕，您可以查看到【現貨賬戶】和【合約賬戶】之間的劃轉記錄。

如果您在劃轉頁面選擇的是其他賬戶之間的劃轉，比如從現貨賬戶到法幣賬戶，您點擊右上角的【歷史記錄】按鈕將會看到【現貨賬戶】和【法幣賬戶】之間的劃轉記錄。


如果您想查看單獨某個賬戶的情況，您可以在【資產】頁面點擊其他賬戶，即可打開相應的賬戶頁面，進行查看管理。

如我們選擇【現貨】賬戶，您可以進行【充值】、【提幣】、【劃轉】等操作，點擊右上角記事本樣子的【歷史記錄】，您可以查看到【資金記錄】和【現貨賬單】歷史記錄。



了解不同賬戶代表的含義，以及熟悉賬戶之間如何進行資產劃轉，能夠有效幫助您在日常交易過程中，快速調動自己的資金進行交易。MEXC 的新手學院提供了關於現貨和合約交易的多篇使用教程，您可以根據具體的需要進行相關內容閱讀。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

什麼是跟單交易？

什麼是跟單交易？

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。1. 跟單交易特點自動化：投資用戶一旦選擇了某個交易員進行跟單，系統會自動執行與該交易員相同的買賣操作。透明度：投資者可以查看跟單交易員的歷史交易記錄、收益率、勝率等信息。多樣性：交易平臺通常會提供多位跟單交易員供投資用戶選擇，投資用戶

