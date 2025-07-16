如何區分MEXC上的不同賬戶





對於新手用戶，特別是剛開始接觸的小白用戶，在第一次使用 MEXC 時，面對多個賬戶可能會混淆不同賬戶之間的關係。這篇內容為您講解 MEXC 有哪些賬戶，以及這些賬戶之間的關係。









MEXC 賬戶分成現貨賬戶、合約賬戶、法幣賬戶、跟單賬戶四種。









現貨賬戶即您在交易現貨時使用的賬戶。當您在 MEXC 平臺上進行現貨交易時，您所使用到的加密貨幣資產來自於這個現貨賬戶。









合約賬戶即您在進行合約交易時候使用的賬戶。當您在 MEXC 平臺上進行合約交易（包括 U 本位合約和幣本位合約）時，您所使用到的加密貨幣資產來自於這個合約賬戶。









法幣賬戶是您出入金時使用到的賬戶。當您將法幣兌換成加密貨幣，或者將加密貨幣換成法幣時，都是通過這個賬戶來完成。









在合約交易中，有一種交易方式叫跟單交易。跟單交易指的是您跟隨其他專業交易員，交易員發起帶單，系統以交易員相同策略為您下單，交易員相應地可以獲取您的部分利潤。當您採用跟單交易方式進行合約交易時，您的這部分資產位於跟單賬戶中。需要注意的是，雖然跟單交易也屬於合約交易，但是跟單交易的資產是保存在跟單賬戶中。













我們按照您的資金從進入 MEXC 平臺到最後流出的路徑，來介紹這些賬戶之間的關係。





當您開始進行交易時，您需要將您的法幣兌換成加密貨幣。您兌換好的加密貨幣保存在您的法幣賬戶中。





現在您的法幣賬戶中已經有了加密貨幣，您想開始現貨交易，您需要將資金從法幣賬戶劃轉到現貨賬戶。同理，如果您想開始合約交易，您需要將資金從法幣賬戶劃轉到合約賬戶。劃轉功能不收取任何手續費。





現貨賬戶和合約賬戶之間，資金也是可以直接互相劃轉。





如果 您想進行跟單交易，您需要把加密貨幣從合約賬戶或法幣賬戶劃轉到現貨賬戶。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。









如果您暫時不想交易準備出金，您需要將您的加密貨幣，從現貨賬戶、合約賬戶、跟單賬戶中，劃轉到法幣賬戶，然後完成出金兌換成法幣。













打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊右上角【資產】，選擇【>】進入到【總覽】頁面。









點擊頁面右側【劃轉】按鈕，您可以選擇法幣賬戶、現貨賬戶、合約賬戶這三個賬戶中其中兩個賬戶之間的劃轉操作。





選擇您要劃轉的代幣類型，填寫具體數量，點擊【立即劃轉】完成加密貨幣的劃轉操作。









另外，跟單賬戶的劃轉不在【資產】中，您需要在 MEXC 官網首頁，選擇【合約交易】中的【跟單】。









選擇您想要跟隨的交易員，點擊【跟隨】。









在跟隨的交易員頁面，右側點擊【資金劃轉】。









將資金從合約賬戶或者法幣賬戶劃轉到現貨賬戶，選擇【通證種類】，輸入【數量】後點擊【立即劃轉】完成操作。





需要注意的是，如果您只是把加密貨幣劃轉到跟單賬戶中，您的加密貨幣會在現貨賬戶中顯示。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。













在 MEXC App 首頁輪播圖下方的快捷按鈕區域，點擊【更多】，選擇【功能】中的【資金劃轉】，您可以選擇法幣賬戶、現貨賬戶、合約賬戶這三個賬戶中其中兩個賬戶之間的劃轉操作。





您也可以在 App 首頁右下角的【資產】中選擇【劃轉】功能，兩處入口提供的功能完全一致。









跟單賬戶的劃轉不在上述劃轉渠道中，您需要在 App 首頁快捷欄【更多】中選擇【交易】下的【跟單交易】，選擇您要跟隨的交易員，點擊【跟隨】。在交易員頁面下拉到底部，點擊【資金劃轉】。









選擇【資金來源】法幣賬戶還是合約賬戶，選擇通證種類和數量，點擊【立即劃轉】完成操作。





需要注意的是，如果您只是把加密貨幣劃轉到跟單賬戶中，您的加密貨幣會在現貨賬戶中顯示。等您提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉您設置的資金到跟單交易賬戶。

















打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊右上角【資產】，選擇【資金記錄】，在【劃轉】中您可以查看到您歷史上，不同賬戶之間產生的劃轉記錄。您還可以查看【充值記錄】、【提幣記錄】、【轉賬】和【其他記錄】等信息。









如果您想查看單獨某個賬戶的情況，您可以點擊【資金記錄】上方不同賬戶的按鈕，即可打開相應的賬戶頁面，進行查看管理。





如我們選擇【現貨】賬戶，您可以看到現貨賬戶中當前資產總額、所持有的幣種、盈虧分析等信息。還可以進行【充值】、【提幣】、【轉賬】、【劃轉】等操作。













打開並登錄 MEXC App，點擊右下角【資產】，選擇【總覽】，點擊【劃轉】。在劃轉頁面的右上角點擊記事本樣子的【歷史記錄】按鈕，您可以查看到【現貨賬戶】和【合約賬戶】之間的劃轉記錄。





如果您在劃轉頁面選擇的是其他賬戶之間的劃轉，比如從現貨賬戶到法幣賬戶，您點擊右上角的【歷史記錄】按鈕將會看到【現貨賬戶】和【法幣賬戶】之間的劃轉記錄。









如果您想查看單獨某個賬戶的情況，您可以在【資產】頁面點擊其他賬戶，即可打開相應的賬戶頁面，進行查看管理。





如我們選擇【現貨】賬戶，您可以進行【充值】、【提幣】、【劃轉】等操作，點擊右上角記事本樣子的【歷史記錄】，您可以查看到【資金記錄】和【現貨賬單】歷史記錄。









了解不同賬戶代表的含義，以及熟悉賬戶之間如何進行資產劃轉，能夠有效幫助您在日常交易過程中，快速調動自己的資金進行交易。MEXC 的新手學院提供了關於現貨和合約交易的多篇使用教程，您可以根據具體的需要進行相關內容閱讀。



