如何在MEXC上查看區塊確認數？













簡而言之，任何數字貨幣在交易時，該交易的數據會被打包到一個「數據塊」，也就是「區塊」（block）中，當這個區塊提交到主鏈之後，這筆交易就初步得到確認了。這個確認的過程叫做「區塊確認」。









每次區塊被提交到主鏈，交易數據被確認一次：「區塊確認數」就是指代交易數據被確認的次數。





例如





我們知道，包含數字貨幣交易數據的區塊都要繼承前一個區塊的信息，因此，每次被確認的區塊也是繼承了前一個區塊的信息。而後邊的區塊，也必須繼承前一個區塊的內容。通常，區塊1的下一個區塊稱為區塊2，接著區塊2的稱為區塊3……以此類推。整個確認過程，就叫做「區塊確認」；確認的區塊次數叫做「區塊確認數」。只有當所有區塊得到確認，交易才能完成。一般而言，「區塊確認數」越大，數據被篡改的可能性越低，數據的安全級別越高。









若您想要了解某幣種到賬的區塊確認數，可以在官網首頁完成以下步驟：





















註意





在ERC20上充值或者轉賬USDT，需要確認96個區塊：













































此時，您在右側圖中可以看到相應的【區塊確認數】信息





註意



