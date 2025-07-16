去中心化金融(DeFi)中的常見騙局









DeFi，即「去中心化金融（Decentralized Finance）」，它有兩大支柱，一是以比特幣和以太幣為代表的穩定幣，二是實現交易、借貸和投資的智能合約。





DeFi的本質是開放自由、不受監管的領域，通常沒有任何好方法來追回資金或追究不法分子的責任。我們可以通過掌握識別騙局的相關方法，可以大大降低深陷其中的風險。









對於絕大多數數字貨幣資產來說，可能不會帶來任何創新。所以在評估項目時可以思考一個問題：這個項目是否推陳出新，富有創新精神？與競爭對手相比，他們是否有著超越之處？項目中是否蘊含獨特的價值主張？這些問題非常簡單，但有助於規避多數騙局。









如果對代碼知識有所了解，可以自行查看來仔細甄別。如果其他人對項目感興趣，即可自行審查代碼，判斷是否存在惡意企圖。





此外，還可以研究開發活動。開發人員是否在不斷更新代碼？雖然代碼可以作假，但仍可作為開發者目的體現，進而判斷他們是真心實意開展研發工作，還是只想快速圈錢。









智能合約和DeFi必須經常接受審計，以確保代碼的安全性。雖然第三方審計是智能合約開發的重要組成部分，但許多開發者在未經任何審計的情況下依然可以部署代碼，導致用戶使用智能合約的風險顯著增加。

需註意的是，審計費用比較高昂。合法項目通常有能力承擔審計費用，但詐騙項目自然不會支付這筆開銷。但是，項目通過審計並不意味著絕對安全。審計雖然是必要手段，但並非一勞永逸的解決方案。必須時刻註意將資金存入智能合約的風險。









匿名項目團隊的潛在風險很大。即使事實證明這是一個騙子團夥也很難追究他們的責任。成熟的鏈上分析工具有助於規避騙局，如果創始人的身份與現實綁定，項目的可靠性將更大些。但由匿名團隊領導的項目並不代表著都是騙局，許多合法項目都是匿名團隊的傑作。然而，在評估項目風險時，必須考慮匿名團隊的潛在風險。匿名創始人不法行為追責的難度會很大。









代幣分配經濟是研究DeFi項目時需要考慮的關鍵因素。其中一種非法牟利的方式是，在大規模持有代幣的情況下操縱價格上漲，然後在市場中拋售。雖然一些人認為創始人團隊占據大量代幣份額沒有風險，但這可能會引發一系列問題。

我們還需要考慮代幣的發放方式。這個項目是否開啟獨家預售，讓內幕交易者提前大量屯幣，然後在社交媒體大肆宣傳、是否開展首次代幣發行(ICO)活動、是否由數字貨幣交易平臺擔保，開展首次交易平臺發行(IEO)活動、是否通過空投發放代幣，產生極大的拋售壓力等。









流動性挖礦是推出DeFi代幣的一種新方法。是指用戶在智能合約中將資金鎖倉，獲得一部分新挖出的代幣作為回報。但其風險同樣不容忽視，部分項目直接將鎖倉資金註入流動性資金池。另一些則使用更為復雜的挖礦方法，或者大規模開展預挖礦。





此外，新山寨幣通常先在自動做市商(AMM)系統上幣，例如Uniswap或Sushiswap。在項目初期，即使項目團隊在AMM系統中為市場交易對註入極強的流動性，後續也可以隨時將代幣撤回並在市場中拋售。這將導致代幣價格崩盤，跌至幾乎歸零的狀態。散戶手中的代幣幾乎沒有任何出售空間。









除此之外，我們建議您不要給予智能合約無限的授權，給予無限授權來花費你錢包上的被授權資產通常是很危險的，因為惡性的智能合約可能會利用這一點來耗費你錢包裏的資金。



