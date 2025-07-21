Chainbase：賦能 AI 的超資料網路 —— 連線區塊鏈與智慧未來的創新基石





在區塊鏈技術與人工智慧飛速發展的當下，構建高效、易存取且可驗證的資料基礎設施已成為重中之重。Chainbase 作為一項突破性解決方案，定位為全球最大的面向 AI 的跨鏈資料網路。本分析將全面探討 Chainbase 的技術架構、代幣經濟及市場潛力，及其原生代幣 C—— 這一被稱為「超資料網路」的核心支柱。





Chainbase 顛覆了區塊鏈資料的處理、存取與商業化模式。透過彌合碎片化區塊鏈生態與 AI 應用之間的鴻溝，該平台解決了長期阻礙去中心化技術大規模應用的關鍵基礎設施難題。其創新的雙鏈架構結合成熟的代幣經濟模型，使其成為新興 DataFi（資料金融）生態中的核心參與者。













Chainbase 的創立使命清晰明確：讓區塊鏈資料具備可存取性、可驗證性，併為 AI 應用做好準備。平台設計了創新的雙鏈技術架構，實現了加密資料的可編程性與可組合性，支援高吞吐量、低延遲和最終確定性，並透過雙質押模型增強網路安全性。





該專案的誕生源於對現有區塊鏈基礎設施存在顯著碎片化問題的洞察 —— 這種碎片化導致開發者、研究人員和 AI 系統難以有效存取和利用鏈上資料。傳統區塊鏈網路各自為戰，形成資料孤島，限制了跨鏈分析和全面資料洞察的潛力。









Chainbase 作為領先的 Web3 區塊鏈互動層基礎設施，提供基於雲的 API 服務，幫助開發者快速接入並利用區塊鏈網路，輕鬆構建 Web3 應用。其價值主張遠超簡單的資料存取，主要包括：





統一資料存取：聚合多鏈資料，提供單一介面實現跨鏈資訊存取；

適配 AI 的基礎設施：將區塊鏈資料結構化，最佳化為適合機器學習和 AI 處理的格式，支援高階分析和智慧應用；

可驗證的資料完整性：透過成熟的共識機制和加密證明，確保所有透過網路存取的資料保持完整性和真實性；

開發者友好工具：提供全面的 API、SDK 及開發框架，簡化資料驅動型 Web3 應用的構建流程。









Chainbase 社群成員已突破 39.6 萬，彰顯強勁的市場關注度與採用率。其競爭優勢源於對區塊鏈資料基礎設施的全方位佈局：





技術優勢：雙鏈架構相比傳統單鏈方案效能更優，資料處理兼具高吞吐量與低延遲；

經濟模型：C 代幣的成熟經濟設計為所有網路參與者創造可持續激勵，保障長期增長與穩定；

生態整合：相容多鏈網路且資料格式適配 AI，成為下一代 Web3 應用的關鍵基礎設施層。













透過超資料網路架構，Chainbase 將鏈上活動轉化為結構化、可驗證且機器可讀的資料，適配 AI 模型和去中心化應用處理。該架構包含多個互聯層級，各司其職支撐資料處理流程。





資料存取層





負責管理網路資料的存取與儲存，相容流資料和批處理場景的存取介面，並提供資料有效性驗證。作為 Chainbase 基礎設施的核心，該層確保資料高效、可靠存取，關鍵元件包括：





資料存取介面：統一接入即時流資料與歷史批處理資料，支援應用按需查詢；

多儲存支援：相容多種儲存方案，包括資料湖架構、Arweave（永久儲存）、Amazon S3（雲端儲存）及 IPFS（去中心化儲存）；

資料證明機制：透過零知識證明和基於儲存的共識正規化，確保全網路資料的完整性與可用性。





共識層





基於 CometBFT 的即時最終性機制，確保全節點就資料和狀態達成一致，實現秒級資料新鮮度。該層對維護網路安全、保障所有參與者存取一致的最新資料至關重要，核心包括：





CometBFT 整合：結合成熟的 CometBFT 共識演算法與委託權益證明（DPoS），實現高效安全的全網共識；

ABCI++ 協議：擴充 Cosmos 網路的應用區塊連結口（ABI），負責將 Chainbase 虛擬機器（CVM）狀態轉換為適配 CometBFT 共識引擎的格式；

質押聚合器：聚合 Cosmos 生態多源質押代幣，保障網路安全與經濟穩定。





執行層





負責大規模資料處理及 Manuscript 資料轉換邏輯的執行，是 Chainbase 網路的計算核心，關鍵元件包括：





Chainbase 虛擬機器（CVM）：專用虛擬機器支援平行計算，高效執行 Manuscript，可處理複雜資料轉換與分析任務；

並行執行引擎：採用先進多執行緒技術實現資料並行處理，相比序列處理大幅提升效能與吞吐量；

ChainbaseDB（CDB）：綜合資料庫系統支援多儲存引擎，包括用於 AI 嵌入的向量資料庫（VectorDB）、關係資料的圖資料庫（GraphDB）及結構化資料的鍵值儲存；

Eigenlayer AVS 整合：透過再質押機制引入以太坊經濟安全，使 CVM 執行環境完全去中心化且安全。





協處理層





為用戶在資料處理與 AI 領域的協作提供支援，允許用戶將專業知識轉化為可交易資產，透過 C 代幣系統進行管理與激勵，形成動態生態。該創新層級實現：





知識變現：將用戶在資料處理、分析及 AI 領域的專長轉化為網路內的經濟價值；

協同開發：促進資料科學家、開發者與領域專家協作，打造更復雜的資料處理解決方案；

生態動態增長：激勵網路內資料處理能力的持續創新與提升。





核心基礎設施包含 Manuscript—— 一套用於建立資料處理管道的可編程框架，定義了不同資料來源轉換為資料集時需遵循的標準 schema（資料結構）。





Manuscript 是革命性的區塊鏈資料流框架，支援無縫整合鏈上與鏈下資料來源，讓開發者能夠構建複雜的資料處理管道，應對複雜轉換與分析操作。









Chainbase 最具創新性的特點之一是雙質押安全模型，透過多重質押機制增強網路安全：





原生代幣質押：C 代幣透過傳統質押捕獲網路價值，提供經濟安全；

Eigenlayer 再質押：引入低波動、高流動性的以太坊代幣，透過再質押提供額外經濟安全；

聚合安全：結合原生與再質押代幣，實現單一機制無法企及的加密經濟安全等級。













C 是去中心化資料網路的原生代幣，旨在促進並激勵生態內各類活動。作為 Chainbase 網路的核心，其承擔多項關鍵功能，構建覆蓋所有參與者的激勵對齊經濟體系。





C 作為實用代幣，協調資料提供者與消費者，激勵參與者高效組織資料，確保網路高效執行及生態增長穩定。









C 代幣經濟模型圍繞以下核心原則設計：





可持續增長：透過對齊所有參與者激勵，保障執行層與共識層高效執行，支援長期發展與網路穩定；

通脹控制：代幣年發行量上限為 3%，防止過度通脹，保障代幣持有者長期價值；

功能維持：網路內多項活動（查詢費用、質押、資料集存取等）需使用 C，確保持續需求。









C 代幣經濟透過多元收入來源構建可持續價值：





資料查詢費





資料開發者建立用於處理區塊鏈資料的 Manuscript，生成的資料集可供查詢使用，相關操作需支付 C 費用。這一機制既賦予代幣實用價值，又為網路參與者創造收入。





費用分配模型旨在激勵核心利益相關方：





80% 分配給運營商與委託者：主要激勵運營商維護並最佳化計算資源，保障資料查詢高效處理；

15% 分配給開發者：鼓勵提供高質量 Manuscript 資料處理邏輯；

5% 代幣銷燬：資料查詢費的 5% 用於銷燬，形成通縮壓力，支撐代幣價值。





運營商激勵池





C 代幣總量的 15% 將在 6 年內逐步釋放，每年解鎖 2%，用於激勵運營商提供可靠、多元的計算資源，支援網路實現大規模資料處理。





這一長期激勵機制確保運營商持續致力於網路成功，提供高質量服務。





區塊獎勵





區塊獎勵以 - 2% 的年通脹率為網路提供初始動力，固定比例保障網路的可持續性與長期激勵。









C 代幣經濟圍繞四類核心參與者設計，各有明確角色與激勵：





運營商：提供執行層所需計算資源，負責維護計算基礎設施、處理資料查詢及保障網路穩定。激勵包括：資料查詢費的 80%（用於資源維護與最佳化）、運營商激勵池 100% 獎勵（用於高效資料處理服務）；

驗證者：維護網路安全與共識，負責驗證交易、保障資料完整性及網路穩定，獲得 100% 區塊獎勵作為維護網路安全與共識機制的回報；

資料開發者：貢獻資料轉換程式碼、提供資料集及查詢結果，獲得 15% 資料查詢費作為高質量 Manuscript 處理邏輯的回報；

委託者：透過質押代幣支援驗證者與運營商，增強網路經濟安全，分享所支援節點的收益，為缺乏技術能力執行節點的代幣持有者提供參與機制。









C 代幣經濟模型整合多項機制，保障長期經濟安全與可持續性：





質押機制：驗證者與委託者需質押 C 代幣，將其經濟利益與網路安全穩定繫結，激勵誠實行為與網路參與；

績效激勵：高績效運營商與驗證者獲得更多獎勵，推動持續最佳化與網路可靠性；

費用調整：可根據網路活躍度與需求調整查詢費用，平衡經濟激勵與運營成本，靈活適應市場變化。













Chainbase 最具吸引力的應用場景之一是與 AI 及機器學習系統的融合。作為整合 AI 技術與區塊鏈的先進平台，其為資料管理與分析提供創新解決方案。





平台適配 AI 的基礎設施支援：





訓練資料供給：AI 模型可存取結構化、已驗證的區塊鏈資料用於訓練與推理，助力開發高階鏈上智慧系統；

即時分析：機器學習演算法可即時處理流式區塊鏈資料，支援欺詐檢測、市場分析、預測建模等應用；

跨鏈智慧：透過聚合多鏈資料，AI 系統能生成更全面的洞察，輔助更明智的決策。









Chainbase 的結構化資料完美適配需跨鏈即時存取金融資料的 DeFi 應用，場景包括：





資產組合管理：投資平台可獲取全面的跨鏈資產資料，為用戶提供統一的資產檢視；

風險評估：金融機構可利用平台數據進行多鏈複雜風險分析；

合規與報告：監管合規工具可存取已驗證的區塊鏈資料，生成準確報告並確保合規性。









節點運營商、開發者、資料科學家及普通用戶均可輕鬆加入網路，使 Chainbase 覆蓋廣泛用戶與場景：





API 服務：開發者透過簡單 API 呼叫即可存取全面的區塊鏈資料，無需維護複雜的區塊鏈基礎設施；

分析平台：資料科學家可利用結構化資料與適配 AI 的基礎設施，構建高階分析平台；

跨鏈應用：開發者可構建跨多鏈的應用，透過 Chainbase 跨鏈基礎設施存取統一資料。









大型企業可利用 Chainbase 基礎設施實現多元業務應用：





供應鏈追蹤：跨多鏈追蹤產品與物料，確保透明度與真實性；

用戶分析：分析用戶在不同區塊鏈平台的行為，最佳化產品與服務；

市場研究：獲取多鏈綜合市場資料，為戰略決策提供依據。













Chainbase 透過「Foundation」推進生態，踐行 DataFi 願景，處於新興 DataFi 領域的前沿。隨著 Web3 應用擴充套件及區塊鏈技術跨行業滲透，區塊鏈資料價值呈指數級增長，DataFi 市場潛力巨大。









儘管市場存在其他區塊鏈資料提供商，Chainbase 的全方位區塊鏈資料基礎設施佈局與適配 AI 的特性形成顯著競爭優勢。其跨鏈資料聚合能力、高效能及安全性使其在業界中處於領先地位。









多項因素推動 Chainbase 及區塊鏈資料基礎設施市場增長：





AI 普及：AI 與區塊鏈的融合需求上升，催生對結構化、易存取區塊鏈資料的需求；

跨鏈互操作性：區塊鏈生態碎片化加劇，對統一資料存取方案的需求愈發迫切；

企業採用：企業對區塊鏈技術的興趣增長，推動對專業級資料基礎設施的需求；

監管合規：區塊鏈相關業務的監管要求趨嚴，催生對可驗證、可審計資料來源的需求。









Chainbase 是區塊鏈資料基礎設施領域的重大創新，為區塊鏈資料的存取、處理與商業化提供全方位解決方案。其成熟的技術架構結合精心設計的代幣經濟模型，使其成為新興 DataFi 生態的核心參與者。





C 代幣不僅是實用工具，更構建了覆蓋所有網路參與者的激勵對齊經濟體系，透過多元收入來源與價值累積機制，結合通脹控制、功能維持與經濟安全設計，為長期增長奠定可持續基礎。





Chainbase 的創新架構確保高效的資料處理與存取，透過鏈上原生 AI 支援資料分析與應用。其對 AI 整合與跨鏈功能的專注，使其能充分把握智慧區塊鏈基礎設施的增長機遇。





