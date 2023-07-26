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什麼是加密貨幣恐懼和貪婪指數？

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2023.07.26 MEXC
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因為加密貨幣暴漲或暴跌的特性，投資者的行為容易出現情緒化。當市場上漲時，投資者趨於貪婪，產生害怕錯過漲幅的情緒，可能會盲目買進「追漲」；當市場下跌時，投資者產生恐懼，害怕後續會繼續下跌，可能盲目賣出「殺跌」。可以看出市場情緒是衡量市場的一個重要指標，理性的投資者可以藉助「加密貨幣恐懼和貪婪指數」判斷當前市場走勢階段或者市場情緒。

1.什麼是加密貨幣恐懼和貪婪指數？


加密貨幣恐懼和貪婪指數是一種市場分析工具，用于衡量加密貨幣市場情緒。加密貨幣恐懼和貪婪指數依據對多方數據匯總分析生成1個數字，該數字從0-100，0表示最大的恐懼，100表示極度貪婪。在0-100的範圍內，該指數又分為4個等級：0-24表示極度恐懼；25-49表示恐懼；50-74表示貪婪；75-100表示極度貪婪。

圖片來源於：CoinMarketCap

該指數的出現是為了幫助投資者作出投資決策和修正情緒，因為當市場出現極端恐懼時，往往意味着市場需求的下降或者大量拋售的出現，可能是購買的理想時機。而當市場出現極度貪婪時，市場往往存在大量超買，可能是出售的最佳機會。

2.如何計算加密貨幣恐懼和貪婪指數？


加密貨幣恐懼和貪婪指數來源於以下6個數據的加權：


加密貨幣恐懼和貪婪指數=波動率指數*25%+交易量指數*25%+社交媒體指數*15%+市場調查指數*15%+市場份額指數*10%+谷歌趨勢指數*10%

2.1 波動率（25%）


波動率取自 30 天和 90 天的加密貨幣價格平均值。 一般而言，波動率的提升表明加密貨幣市場的恐懼增加。

2.2 市場交易量（25%）


市場交易量也使用 30 天和 90 天的平均值來衡量市場的動能。這個值的增加代表市場購買力的增加。

2.3 社交媒體（15%）


該數據是指Twitter 或其他社交平台提到比特幣或者其他加密貨幣的帖子數等，社交媒體數據越高表明投資者對市場參與度的提升。

2.4 市場調查（15%）


每周在投票平台上將進行一次關於加密貨幣的民意測試，詢問參與者對加密貨幣的看法。市場調查可以間接反映出參與者的市場情緒。

2.5 市場份額（10%）


市場份額是指比特幣市值占整個加密貨幣市場的份額。

2.6 谷歌趨勢（10%）


谷歌趨勢顯示了與比特幣相關的查詢搜索量。搜索量越高，表明市場可能越狂熱。



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