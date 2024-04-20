QAI

QuantixAI 由 Quantix Capital 開發，推出了 QAI 代幣，這是一種基於以太坊的代幣，旨在優化複雜演算法交易生態系統中的流動性動態。從技術上講，QuantixAI 整合了一系列先進的量化交易策略，利用自回歸綜合移動平均線 (ARIMA)、廣義自回歸條件異方差 (GARCH) 等統計模型以及包括支援向量機 (SVM) 和長短期記憶 (LSTM) 網路在內的機器學習演算法。透過 Apache Kafka 等工具增強了即時資料處理能力，從而促進了高效的資料提取和處理。

幣種名稱QAI

排名No.3223

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量10,000,000

總供應量10,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價105.64769851319828,2024-11-13

最低價2.109046466218064,2024-04-20

所屬公鏈ETH

簡介QuantixAI 由 Quantix Capital 開發，推出了 QAI 代幣，這是一種基於以太坊的代幣，旨在優化複雜演算法交易生態系統中的流動性動態。從技術上講，QuantixAI 整合了一系列先進的量化交易策略，利用自回歸綜合移動平均線 (ARIMA)、廣義自回歸條件異方差 (GARCH) 等統計模型以及包括支援向量機 (SVM) 和長短期記憶 (LSTM) 網路在內的機器學習演算法。透過 Apache Kafka 等工具增強了即時資料處理能力，從而促進了高效的資料提取和處理。

所屬板塊

社媒

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