Balance 是用於社交和遊戲的下一代 AI+Web3 協議和框架，無縫整合了 AI 技術、區塊鏈技術和去中心化應用程式。透過將人工智慧代理（智慧、自適應的數位伴侶）與管理和保護網路的關鍵節點相結合，Balance 為娛樂、生產力等領域提供了高度互動、分散的生態系統。
幣種名稱EPT
排名No.784
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）2.67%
流通供應量2,442,518,929
最大供應量10,000,000,000
總供應量9,999,999,990
流通率0.2442%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.061734272639565727,2025-04-21
最低價0.007516907948050062,2025-05-08
所屬公鏈ETH
簡介Balance 是用於社交和遊戲的下一代 AI+Web3 協議和框架，無縫整合了 AI 技術、區塊鏈技術和去中心化應用程式。透過將人工智慧代理（智慧、自適應的數位伴侶）與管理和保護網路的關鍵節點相結合，Balance 為娛樂、生產力等領域提供了高度互動、分散的生態系統。
所屬板塊
社媒
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