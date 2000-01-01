Comput3 是一個基於 Solana 的 GPU 基礎設施平台。它允許應用程式、代理和團隊僅透過 Phantom 登入存取任何類型的 GPU 和開源 LLM 模型。透過 API 金鑰，開發人員可以使用 GPU 進行推理、映像、視訊和運行自訂模型。 COM3 代幣用於質押 GPU 時間或存取推理。目前正在建造 GPU 網路和市場。
幣種名稱COM3
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量10,000,000,003
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SOL
簡介Comput3 是一個基於 Solana 的 GPU 基礎設施平台。它允許應用程式、代理和團隊僅透過 Phantom 登入存取任何類型的 GPU 和開源 LLM 模型。透過 API 金鑰，開發人員可以使用 GPU 進行推理、映像、視訊和運行自訂模型。 COM3 代幣用於質押 GPU 時間或存取推理。目前正在建造 GPU 網路和市場。
所屬板塊
社媒
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