COM3

Comput3 是一個基於 Solana 的 GPU 基礎設施平台。它允許應用程式、代理和團隊僅透過 Phantom 登入存取任何類型的 GPU 和開源 LLM 模型。透過 API 金鑰，開發人員可以使用 GPU 進行推理、映像、視訊和運行自訂模型。 COM3 代幣用於質押 GPU 時間或存取推理。目前正在建造 GPU 網路和市場。

幣種名稱COM3

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量10,000,000,003

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SOL

簡介Comput3 是一個基於 Solana 的 GPU 基礎設施平台。它允許應用程式、代理和團隊僅透過 Phantom 登入存取任何類型的 GPU 和開源 LLM 模型。透過 API 金鑰，開發人員可以使用 GPU 進行推理、映像、視訊和運行自訂模型。 COM3 代幣用於質押 GPU 時間或存取推理。目前正在建造 GPU 網路和市場。

所屬板塊

社媒

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