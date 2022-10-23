BovineVerse是全球首創的Web3.0下的 Fi+元宇宙平台。 BovineVerse計劃發布多個Gamefi遊戲和體育預測系統，並為第三方保留API接口。這個社區的DAO精神允許高度自治，玩家可以擁有各種NFT，參與社交、冒險和在線體育預測等，以最大化遊戲收益！