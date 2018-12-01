Blocery通過在區塊鏈上記錄農食品的生產、流通、銷售等資訊和過程。使其所有資訊無法從中變更偽造。通過去中心化服務，打造高效、可信賴的生態系統。消費者可在生產階段通過預約以最優惠的價格購買到最安全高質量的農食品。生產商將嚴格履行合同，通過供應網效率化的方式能夠保障與銷售商銷售額的穩定性。此外，Blocery代幣 ""BLY""作為生態的媒介賦予參與動機及加強農產品供應網平臺內的經濟活動作用。BLY 代幣可作為對參與者提供數據的補償、使用數據的代價、糾紛仲裁、使用Dapp等，在Blocery生態內實行的所有合同及交易都可使用BLY 代幣來實現。