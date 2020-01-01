Cookie DAO（COOKIE）信息

Cookie DAO 是最大的AI代理人指数和AI与人类数据层。它创建了加密货币领域的第一个AI代理人指数——cookie.fun，为投资者和交易者提供了AI代理人市场的顶级概览。通过提供数据，它消除了盲目投资于数百个新AI代理人的需要，帮助用户做出有根据和有针对性的投资决策。实时分析让交易者能够轻松、安全地做出决策，精准地选择最有潜力的代理人进行投资，或者实时发现市场和情绪的变化。 Cookie DAO基于7TB的实时数据流，正在构建AI代理人驱动现实的主要基础设施。Cookie DAO 是市场上第一个聚合和索引所有AI代理人实时数据的项目，并以人类和AI友好的格式呈现这些数据——包括索引仪表盘和代理人API。 Cookie DAO由$COOKIE代币驱动，该代币保证了它将继续收集和索引不断增长的AI代理人数据。$COOKIE是一个实用代币，授予用户访问cookie.fun索引和数据的权限，并且是连接到Cookie DAO API的代理人所必需的。