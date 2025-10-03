交易所DEX+
TLDR VivoPower通过以每股6.05美元的价格发行股票筹集了1900万美元，以扩大XRP财库策略 长期机构投资者对公司的数字资产方法表示信心 XRP正接近下降三角形模式的关键阻力位 技术分析表明潜在目标价为4.06美元、5.00美元，甚至可能达到5.60美元 阻力位附近交易活动增加表明兴趣正在增长

XRP (XRP) 价格：技术分析指向潜在三角形突破至 $5.60

作者：Blockonomi
2025/10/03 17:42
摘要

  • VivoPower通过每股6.05美元的股权融资筹集了1900万美元，以扩大XRP财库策略
  • 长期机构投资者对公司的数字资产方法表示信心
  • XRP正接近下降三角形模式的关键阻力位
  • 技术分析显示潜在目标价为4.06美元、5.00美元，甚至可能达到5.60美元
  • 阻力位附近交易活动增加表明交易者兴趣增长

随着VivoPower International加强对数字资产的承诺，同时技术指标显示可能出现重大价格变动，XRP (XRP)正在加密货币市场掀起波澜。

纳斯达克上市公司VivoPower已完成了一项战略性的1900万美元股权融资，通过每股6.05美元的普通股销售。此次发行价格高于公司之前的收盘价，显示出机构对VivoPower转向以XRP为中心的数字资产财库管理的兴趣日益增长。

这笔新资金将用于两个主要目的。首先，它将使VivoPower能够作为结构化数字财库计划的一部分加强其XRP持有量。其次，部分资金将用于偿还债务，在公司追求长期增长的同时创造更健康的资产负债表。

这些股份被分配给美国和国际市场的长期机构投资者。这种支持凸显了对VivoPower转向数字资产的强烈信心。

此次融资是对先前宣布的由阿卜杜勒阿齐兹·本·图尔基·本·塔拉勒·阿勒沙特王子殿下领导的S条例发行的补充。这表明公司已获得私人和机构参与者的兴趣。

技术分析显示突破潜力

在价格走势方面，XRP正在测试其图表上的关键三角形阻力位。干净的突破可能会在未来几周触发向更高目标的反弹。

经过数月的横向移动，瑞波币正在突破下降三角形的上边界——这种模式通常会导致大幅价格变动。如果这一阻力被突破，我们可能会看到强劲的上行动力。

交易员Bitcoin Meraklısı建议第一个目标将是4美元，延伸收益可能达到5.6美元。

两个时间框架——日线图和3日图——都表明XRP正接近市场的重大决策点。

在日线图上，自2025年7月以来，XRP一直被限制在下降三角形内。最近接近3.04美元的推动表明买家再次测试该趋势线。

3日图显示夏季反弹后的延续模式。XRP保持在2.40美元左右的支撑位之上，突破情景预测目标价为4.06美元、5.00美元，甚至可能达到5.60美元。

XRP Price on CoinGeckoCoinGecko上的XRP价格

需要监控的关键价格水平

即时阻力区间在3.30-3.50美元之间，下降趋势线与先前高点相交。超过这一点，4.06美元是第一个主要目标，随后是心理关口5.00美元。

如果突破失败，2.80美元提供短期支撑，而2.40美元标志着更强的底部，之前需求曾在此出现。

几个因素使这一时刻对XRP变得重要。更广泛的加密货币市场对山寨币显示出renewed兴趣，提供了积极的背景。

瑞波对SEC的部分法律胜利继续建立投资者对代币未来的信心。

延长的整固期已压缩了波动性，并创造了可能导致价格更大幅度变动的条件。

阻力位附近交易活动增加表明零售和机构交易者都在密切关注XRP。

VivoPower成立于2014年，自2016年以来公开上市，已在多个地区建立了全球存在。该公司被认为是一家可持续发展驱动的企业，其B类公司地位反映了其对清洁能源解决方案的承诺。

该公司现在将XRP视为其财库策略的核心，计划长期管理和持有该资产。

通过将可持续发展目标与区块链采用相结合，VivoPower旨在在扩展XRP Ledger在去中心化金融和现实世界应用中的使用方面发挥作用。

VivoPower的发行是根据F-1表格的注册声明进行的，该声明于2025年5月27日被美国证券交易委员会宣布生效。

文章《XRP (XRP)价格：技术分析指向潜在三角形突破至5.60美元》首次发表于Blockonomi。

