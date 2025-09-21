Rust 和 Java 中的传递性依赖版本解析：两者比较

通过与你已知的事物进行比较来学习。我最近因为假设 Rust 在传递性依赖版本解析方面与 Java 工作方式相同而吃了亏。在这篇文章中，我想比较这两者。

依赖性、传递性和版本解析

在深入探讨每个技术栈的细节之前，让我们先描述一下这个领域及其带来的问题。

\ 当开发任何超过 Hello World 级别的项目时，你很可能会面临他人曾经遇到过的问题。如果这个问题很普遍，很可能有人足够友善和具有公民意识，已经将解决该问题的代码打包，供他人重用。现在，你可以使用这个包并专注于解决你的核心问题。这就是当今行业构建大多数项目的方式，即使它带来了其他问题：你站在巨人的肩膀上。

\ 编程语言都配有可以将这些包添加到你项目中的构建工具。大多数工具将你添加到项目中的包称为依赖项。而项目的依赖项也可以有自己的依赖项：后者被称为传递性依赖项。

在上图中，C 和 D 是传递性依赖项。

\ 传递性依赖项本身存在问题。最大的问题是当一个传递性依赖项从不同路径被需要，但版本不同时。在下图中，A 和 B 都依赖于 C，但依赖于不同版本的 C。

构建工具应该在你的项目中包含哪个版本的 C？Java 和 Rust 有不同的答案。让我们依次描述它们。

Java 传递性依赖版本解析

提醒：Java 代码编译为字节码，然后在运行时被解释（有时也会编译为本地代码，但这超出了我们当前的问题范围）。我将首先描述运行时依赖解析和构建时依赖解析。

\ 在运行时，Java 虚拟机提供了类路径的概念。当需要加载一个类时，运行时会按顺序搜索配置的类路径。想象以下类：

public static Main { public static void main(String[] args) { Class.forName("ch.frankel.Dep"); } }

\ 让我们编译并执行它：

java -cp ./foo.jar:./bar.jar Main

\ 上述命令将首先在 foo.jar 中查找 ch.frankel.Dep 类。如果找到，它会停止并加载该类，无论该类是否也存在于 bar.jar 中；如果没有找到，它会进一步在 bar.jar 类中查找。如果仍未找到，它会失败并抛出 ClassNotFoundException 。

\ Java 的运行时依赖解析机制是有序的，并且具有按类的粒度。无论你是运行 Java 类并在命令行上定义类路径（如上所示），还是运行在其清单中定义类路径的 JAR，都适用。

\ 让我们将上述代码更改为以下内容：

public static Main { public static void main(String[] args) { var dep = new ch.frankel.Dep(); } }

\ 因为新代码直接引用 Dep ，新代码需要在编译时进行类解析。类路径解析的工作方式相同：

javac -cp ./foo.jar:./bar.jar Main

\ 编译器在 foo.jar 中查找 Dep ，如果未找到，则在 bar.jar 中查找。以上是你在 Java 学习之旅开始时学到的内容。

\ 之后，你的工作单元是 Java 归档文件（称为 JAR），而不是类。JAR 是一个增强的 ZIP 归档文件，带有指定其版本的内部清单。

\ 现在，假设你是 foo.jar 的用户。 foo.jar 的开发者在编译时设置了特定的类路径，可能包括其他 JAR。你需要这些信息来运行自己的命令。库开发者如何将这些知识传递给下游用户？

\ 社区提出了一些想法来回答这个问题：第一个被采纳的回应是 Maven。Maven 有项目对象模型的概念，你可以在其中设置项目的元数据以及依赖项。Maven 可以轻松解析传递性依赖项，因为它们也发布了自己的 POM，包含自己的依赖项。因此，Maven 可以追踪每个依赖项的依赖项，直到叶子依赖项。

\ 现在，回到问题陈述：Maven 如何解决版本冲突？Maven 将为 C 解析哪个依赖版本，1.0 还是 2.0？

\ 文档很清楚：最近的那个。

在上图中，到 v1 的路径距离为二，一个到 B，然后一个到 C；同时，到 v2 的路径距离为三，一个到 A，然后一个到 D，最后一个到 C。因此，最短路径指向 v1。

\ 然而，在初始图中，两个 C 版本与根工件的距离相同。文档没有提供答案。如果你对此感兴趣，它取决于 A 和 B 在 POM 中的声明顺序！总之，Maven 返回重复依赖项的单一版本，以将其包含在编译类路径中。

\ 如果 A 可以与 C v2.0 一起工作，或者 B 可以与 C 1.0 一起工作，那太好了！如果不行，你可能需要升级 A 的版本或降级 B 的版本，以便解析的 C 版本可以与两者兼容。这是一个痛苦的手动过程——问问我怎么知道的。更糟糕的是，你可能会发现没有一个 C 版本可以同时与 A 和 B 兼容。是时候替换 A 或 B 了。

Rust 传递性依赖版本解析

Rust 在几个方面与 Java 不同，但我认为以下几点对于我们的讨论最为相关：

Rust 在编译时和运行时具有相同的依赖树

它提供了一个开箱即用的构建工具 Cargo

依赖项是从源代码解析的

\ 让我们逐一检查它们。

\ Java 编译为字节码，然后你运行后者。你需要在编译时和运行时都设置类路径。使用特定类路径编译并使用不同的类路径运行可能导致错误。例如，想象你使用你依赖的类进行编译，但该类在运行时不存在。或者，它存在，但版本不兼容。

\ 与这种模块化方法相反，Rust 将 crate 的代码和每个依赖项编译为一个独特的本地包。此外，Rust 也提供了自己的构建工具，从而避免了记住不同工具怪癖的需要。我提到了 Maven，但其他构建工具在上述用例中可能有不同的版本解析规则。

\ 最后，Java 从二进制文件解析依赖项：JAR。相反，Rust 从源代码解析依赖项。在构建时，Cargo 解析整个依赖树，下载所有需要的源代码，并按正确的顺序编译它们。

\ 考虑到这一点，Rust 如何解决初始问题中的 C 依赖版本？如果你来自 Java 背景，答案可能看起来很奇怪，但Rust 两者都包括。实际上，在上图中，Rust 将使用 C v1.0 编译 A，并使用 C v2.0 编译 B。问题解决了。

结论

JVM 语言，特别是 Java，提供了编译时类路径和运行时类路径。它允许模块化和可重用性，但也为类路径解析问题打开了大门。另一方面，Rust 将你的 crate 构建为一个单一的自包含二进制文件，无论是库还是可执行文件。

\ 进一步了解：

Maven - 依赖机制介绍

高效 Rust - 第 25 条：管理你的依赖图

最初发布于 A Java Geek，2025 年 9 月 14 日