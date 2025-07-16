什么是MANA？数字资产简介

MANA代币 是一种基于区块链的加密货币，为Decentraland去中心化平台提供动力，这是一个建立在以太坊区块链上的虚拟现实世界。Decentraland于2017年9月推出，旨在解决元宇宙领域中真正的数字所有权和虚拟资产货币化的需要。凭借其强大的技术基础，MANA加密货币使用户能够购买、开发和货币化虚拟土地和数字商品，确保在完全去中心化的环境中实现安全性、透明性和用户自主性。

Decentraland由Ari Meilich和Esteban Ordano于2015年创立，他们两人都在软件工程、区块链技术和创业方面有丰富的背景。创始团队的愿景是创建一个平台，赋予用户拥有、建设和货币化虚拟体验的能力，通过区块链技术改变数字房地产和游戏行业。

自成立以来，Decentraland加密货币已经实现了几个重要的里程碑，包括在2017年的ICO中筹集了2400万美元，2019年推出封闭测试版，并于2020年2月向公众开放。该项目与领先的区块链和游戏公司建立了战略合作伙伴关系，其主要的技术突破——例如基于NFT的土地所有权的引入——使Decentraland代币成为元宇宙和虚拟现实领域的先驱。

Decentraland生态系统由多个相互关联的产品组成，为创作者、玩家和数字资产投资者提供全面的解决方案。

主要平台允许用户在虚拟土地上探索、建造和货币化内容，这些虚拟土地以NFT形式表示。该平台利用以太坊智能合约来确保数字资产的安全拥有和转移。用户受益于创作自由和通过虚拟世界体验产生收入的能力，使Decentraland代币成为元宇宙领域的领先解决方案之一。

Decentraland市场通过使用户能够使用MANA代币买卖和交易数字资产（如土地、可穿戴设备和化身）扩展了生态系统。这个去中心化的市场确保了交易的透明性，并使用户能够在没有中介的情况下参与平台经济。

Decentraland提供了直观的构建工具和软件开发工具包（SDK），供创作者设计交互式3D场景、游戏和应用程序。这些工具促进了充满活力的开发者社区，并支持各种各样的用户生成内容。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中MANA代币作为实用和治理代币，为网络内的所有互动提供动力，并支持自我维持的数字经济。

元宇宙和数字资产领域面临几个关键挑战，MANA加密货币和Decentraland旨在解决这些问题：

在传统的虚拟世界中，用户无法验证数字资产的所有权，导致控制和货币化机会有限。Decentraland通过利用区块链技术提供作为NFT的土地和物品的可证明所有权，赋予用户对其资产的完全控制权。

许多虚拟平台由集中实体控制，这些实体可以随意施加限制或更改规则。Decentraland的去中心化治理模式确保社区对平台发展和政策变更拥有直接发言权，减少审查和单方面决策的风险。

内容创作者往往因受限制的平台政策和高费用而难以将其作品货币化。Decentraland代币使创作者能够通过直接向其他用户销售数字商品、体验和服务来赚取MANA，促进更公平和开放的数字经济。

通过利用区块链和NFT技术，MANA代币提供了一种安全、透明且用户驱动的解决方案，改变了用户与虚拟世界互动并从中获利的方式。

MANA加密代币的总发行量（最大供应量）约为21.9亿个代币。由于代币销毁，特别是LAND拍卖和持续的网络操作，这一数字已从最初的28亿减少。

截至最新数据的比例分配：

流通供应量： 目前大约有 19亿到19.4亿MANA 在流通，约占总供应量的 87–89% 。

目前大约有 在流通，约占总供应量的 。 非流通供应量：剩余的10–13%代币尚未流通，可能预留用于生态系统激励、开发或其他锁定用途。

类别 数量（MANA） 占总供应量的比例 总供应量 2,193,179,327 100% 流通供应量 ~1,900,000,000 ~87–89% 非流通 ~250,000,000–290,000,000 ~11–13%

关键点：

总供应量固定 为21.9亿，目前没有通胀。

为21.9亿，目前没有通胀。 代币销毁 已从其原始上限减少了供应量。

已从其原始上限减少了供应量。 MANA代币用于Decentraland生态系统内的交易、治理和购买虚拟土地。

在Decentraland生态系统内，MANA加密货币具有多种功能：

购买虚拟土地： MANA代币被销毁以获取代表虚拟地块所有权的LAND NFT。

MANA代币被销毁以获取代表虚拟地块所有权的LAND NFT。 市场交易： 用于购买化身、可穿戴设备和其他数字商品和服务。

用于购买化身、可穿戴设备和其他数字商品和服务。 治理：持有者可以通过投票决定塑造Decentraland未来的提案，参与平台治理。

在代币发布时，很大一部分MANA进入流通，其余部分则受制于旨在支持生态系统增长和稳定性的归属和解锁时间表。当前的流通供应量约占总量的87–89%，其余部分保留用于未来的激励和发展。

MANA代币实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者通过社区驱动的流程对提案和协议变更进行投票。虽然MANA代币不是主要的质押代币，但其治理效用确保用户对平台的发展和政策有直接影响。

MANA加密货币在元宇宙领域中是一个创新的解决方案，通过其去中心化的所有权模式和强大的数字经济解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和积极的开发，Decentraland代币展示了改变用户如何与虚拟世界互动并从中获利的巨大潜力。

Start