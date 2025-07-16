什么是MANA？数字资产简介

MANA代币 是一种基于区块链的加密货币，为Decentraland去中心化平台提供动力，这是一个建立在以太坊区块链上的虚拟现实世界。Decentraland于2017年9月推出，旨在解决元宇宙领域中真正的数字所有权和虚拟资产货币化的需要。凭借其强大的技术基础，MANA加密货币使用户能够购买、开发和货币化虚拟土地和数字商品，确保在完全去中心化的环境中实现安全性、透明性和用户自主性。
Decentraland由Ari Meilich和Esteban Ordano于2015年创立，他们两人都在软件工程、区块链技术和创业方面有丰富的背景。创始团队的愿景是创建一个平台，赋予用户拥有、建设和货币化虚拟体验的能力，通过区块链技术改变数字房地产和游戏行业。
自成立以来，Decentraland加密货币已经实现了几个重要的里程碑，包括在2017年的ICO中筹集了2400万美元，2019年推出封闭测试版，并于2020年2月向公众开放。该项目与领先的区块链和游戏公司建立了战略合作伙伴关系，其主要的技术突破——例如基于NFT的土地所有权的引入——使Decentraland代币成为元宇宙和虚拟现实领域的先驱。
Decentraland生态系统由多个相互关联的产品组成，为创作者、玩家和数字资产投资者提供全面的解决方案。
主要平台允许用户在虚拟土地上探索、建造和货币化内容，这些虚拟土地以NFT形式表示。该平台利用以太坊智能合约来确保数字资产的安全拥有和转移。用户受益于创作自由和通过虚拟世界体验产生收入的能力，使Decentraland代币成为元宇宙领域的领先解决方案之一。
Decentraland市场通过使用户能够使用MANA代币买卖和交易数字资产（如土地、可穿戴设备和化身）扩展了生态系统。这个去中心化的市场确保了交易的透明性，并使用户能够在没有中介的情况下参与平台经济。
Decentraland提供了直观的构建工具和软件开发工具包（SDK），供创作者设计交互式3D场景、游戏和应用程序。这些工具促进了充满活力的开发者社区，并支持各种各样的用户生成内容。
这些组件共同创造了一个综合环境，其中MANA代币作为实用和治理代币，为网络内的所有互动提供动力，并支持自我维持的数字经济。
元宇宙和数字资产领域面临几个关键挑战，MANA加密货币和Decentraland旨在解决这些问题：
在传统的虚拟世界中，用户无法验证数字资产的所有权，导致控制和货币化机会有限。Decentraland通过利用区块链技术提供作为NFT的土地和物品的可证明所有权，赋予用户对其资产的完全控制权。
许多虚拟平台由集中实体控制，这些实体可以随意施加限制或更改规则。Decentraland的去中心化治理模式确保社区对平台发展和政策变更拥有直接发言权，减少审查和单方面决策的风险。
内容创作者往往因受限制的平台政策和高费用而难以将其作品货币化。Decentraland代币使创作者能够通过直接向其他用户销售数字商品、体验和服务来赚取MANA，促进更公平和开放的数字经济。
通过利用区块链和NFT技术，MANA代币提供了一种安全、透明且用户驱动的解决方案，改变了用户与虚拟世界互动并从中获利的方式。
MANA加密代币的总发行量（最大供应量）约为21.9亿个代币。由于代币销毁，特别是LAND拍卖和持续的网络操作，这一数字已从最初的28亿减少。
截至最新数据的比例分配：
|类别
|数量（MANA）
|占总供应量的比例
|总供应量
|2,193,179,327
|100%
|流通供应量
|~1,900,000,000
|~87–89%
|非流通
|~250,000,000–290,000,000
|~11–13%
关键点：
在Decentraland生态系统内，MANA加密货币具有多种功能：
在代币发布时，很大一部分MANA进入流通，其余部分则受制于旨在支持生态系统增长和稳定性的归属和解锁时间表。当前的流通供应量约占总量的87–89%，其余部分保留用于未来的激励和发展。
MANA代币实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者通过社区驱动的流程对提案和协议变更进行投票。虽然MANA代币不是主要的质押代币，但其治理效用确保用户对平台的发展和政策有直接影响。
MANA加密货币在元宇宙领域中是一个创新的解决方案，通过其去中心化的所有权模式和强大的数字经济解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和积极的开发，Decentraland代币展示了改变用户如何与虚拟世界互动并从中获利的巨大潜力。
Start
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开
白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页