Loom Network (LOOM) 期货合约是一种金融衍生品，允许交易者在不拥有实际Loom Network代币的情况下对LOOM的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出LOOM以立即交割，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在未来的某个日期结算。MEXC上的这些Loom Network合约提供了从1倍到400倍的杠杆选项，使交易者能够用较少的资金放大其敞口。结算Loom Network (LOOM) 期货合约是一种金融衍生品，允许交易者在不拥有实际Loom Network代币的情况下对LOOM的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出LOOM以立即交割，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在未来的某个日期结算。MEXC上的这些Loom Network合约提供了从1倍到400倍的杠杆选项，使交易者能够用较少的资金放大其敞口。结算
新手学院/Learn/币圈脉动/LOOM合约暴...风险机会全解析

LOOM合约暴富还是爆仓？风险机会全解析

2025年7月16日MEXC
0m

Loom Network (LOOM) 期货合约是一种金融衍生品，允许交易者在不拥有实际Loom Network代币的情况下对LOOM的未来价格进行投机。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出LOOM以立即交割，而期货合约使您能够在今天约定一个价格，该交易将在未来的某个日期结算。MEXC上的这些Loom Network合约提供了从1倍到400倍的杠杆选项，使交易者能够用较少的资金放大其敞口。结算通常在到期时或清算时以现金形式处理。自2023年以来，LOOM衍生品的受欢迎程度显著增长，交易量常常超过现货市场两到三倍。这一增长是由机构参与度增加以及寻求通过Loom Network永续期货和其他合约类型获得放大的回报的散户推动的。

交易LOOM合約的主要优势

更高的回报杠杆： Loom Network期货交易提供显著的杠杆作用，使交易者能够以最少的前期资本控制大额头寸。例如，使用20倍杠杆，交易者只需1,000美元即可控制价值20,000美元的LOOM，从而在有利的价格变动中可能成倍增加回报。

任何市场方向都能获利： 与现货交易不同，LOOM期货允许交易者通过做多或做空在上涨和下跌市场中获利，这使其成为波动性较大的Loom Network加密货币环境的理想选择。

投资组合多样化和对冲： LOOM期货可用于分散投资组合并对冲价格波动，为Loom Network生态系统中的个人和机构投资者提供风险管理工具。

优越的流动性： Loom Network期货市场通常比现货市场提供更高的流动性，从而导致更紧的点差和减少的滑点，这对活跃交易者和长期LOOM投资者都有利。

了解LOOM合約交易的风险

杠杆放大损失： 虽然杠杆可以提升利润，但也会放大Loom Network交易中的损失。例如，使用50倍杠杆意味着2%的不利价格变动可能导致头寸被完全清算，因此风险管理至关重要。

清算风险： 在高波动性时期，LOOM价格的快速变化可能触发自动平仓，尤其是在加剧Loom Network价格波动的连锁清算事件中。

资金费率： 对于较长期的LOOM头寸，每8小时一次的多头和空头持有者之间的定期支付——资金费率，可能根据Loom Network市场情绪影响整体盈利能力。

平台和对手方风险： 与任何衍生产品一样，交易平台和对手方都存在风险，这突显了使用如MEXC等知名平台进行Loom Network期货交易的重要性。

LOOM合約的高级交易策略

基差交易： 交易者利用LOOM期货和Loom Network现货市场之间的暂时价格差异，通过采取相反的头寸来捕捉价差收敛时的利润。

对冲现货头寸： 持有LOOM的投资者可以通过建立Loom Network期货空头头寸来对冲下行风险，保护他们的投资组合而无需出售实际代币。

日历价差和套利： 高级策略如日历价差和套利可以用于从LOOM合约到期差异或不同Loom Network市场之间的差异中获利。

风险管理： 成功的LOOM期货交易取决于稳健的风险管理，包括适当的位置规模（通常为账户价值的1-5%）、止损单和仔细监控杠杆，以避免过度暴露于Loom Network的波动性。

如何在MEXC开始交易LOOM合約

  1. 注册一个MEXC账户 并完成必要的验证程序。
  2. 导航到“期货”部分 并选择Loom Network合约。
  3. 将资金 从您的现货钱包转移到您的期货账户。
  4. 根据您的偏好选择USDT保证金或币本位保证金的LOOM合约
  5. 选择您偏好的杠杆（从1倍到400倍，取决于您的风险承受能力）。
  6. 下订单（市价、限价或条件单），指定您Loom Network头寸的方向和大小。
  7. 使用MEXC提供的止损、止盈和追踪止损工具实施风险管理 进行LOOM交易。

结论

LOOM期货交易提供了增强的回报、市场灵活性和对冲机会，但也伴随着需要谨慎管理的重大风险。MEXC提供了一个用户友好且复杂的平台，具有竞争性的费用和全面的Loom Network期货交易工具，适合希望在LOOM生态系统中超越现货交易的新手和有经验的交易者。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金