ZBCN

ZBCN 代币是 Zebec 网络的治理和实用代币。ZBCN 持有者在治理系统中拥有投票权，并对影响网络和生态系统的关键决策进行投票。ZBCN 代币用于支付 Nautilus 的 gas 费，并为持有者带来各种好处和激励。

币种名称ZBCN

排名No.136

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）0.02%

流通供应量84,568,076,380.45328

最大供应量100,000,000,000

总供应量99,999,358,024.64996

流通率0.8456%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.007105034498396647,2025-05-30

最低价0.000692135609811539,2024-08-05

所属公链SOL

简介ZBCN 代币是 Zebec 网络的治理和实用代币。ZBCN 持有者在治理系统中拥有投票权，并对影响网络和生态系统的关键决策进行投票。ZBCN 代币用于支付 Nautilus 的 gas 费，并为持有者带来各种好处和激励。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。