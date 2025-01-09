YTC

Yachtscoin 旨在成为投资奢华生活方式的多功能工具，支持支付码头费、船员管理、燃油供应和游艇维护等相关服务。该项目旨在支持与游艇制造商、码头和服务提供商的合作，使游艇币 (Yachtscoin) 进一步融入更广泛的海洋经济。游艇币生态系统集成智能合约功能，可自动执行游艇销售和租赁中的合同协议。此功能可降低管理成本，最大程度降低欺诈风险，并确保交易安全可靠。通过利用区块链技术，游艇币 (YTC) 提高了交易透明度，让用户对其交易的安全性和合法性充满信心。

币种名称YTC

排名No.1908

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量1,000,000,000

总供应量999,910,621

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.011608855577018627,2025-03-26

最低价0.000032605905880792,2025-01-09

所属公链SOL

简介Yachtscoin 旨在成为投资奢华生活方式的多功能工具，支持支付码头费、船员管理、燃油供应和游艇维护等相关服务。该项目旨在支持与游艇制造商、码头和服务提供商的合作，使游艇币 (Yachtscoin) 进一步融入更广泛的海洋经济。游艇币生态系统集成智能合约功能，可自动执行游艇销售和租赁中的合同协议。此功能可降低管理成本，最大程度降低欺诈风险，并确保交易安全可靠。通过利用区块链技术，游艇币 (YTC) 提高了交易透明度，让用户对其交易的安全性和合法性充满信心。

所属板块

社媒

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