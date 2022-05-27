XCN

Chain是一個雲(Cloud)區塊鏈基礎設施，使企業能夠從頭開始建立更好的金融服務。Chain已經推出了Chain Core，這是一個經過許可的開源區塊鏈以及Sequence，它的分類賬作爲一個服務產品。客戶可以獲得折扣，用Chain代幣（XCN）支付商業費用，以及參與社區協議治理和訪問高級的功能。

币种名称XCN

排名No.108

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）0.11%

流通供应量33,517,791,545

最大供应量48,402,437,326

总供应量48,402,437,326

流通率0.6924%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.18411197329148696,2022-05-27

最低价0.000703834566724479,2023-10-11

所属公链ETH

简介Chain是一個雲(Cloud)區塊鏈基礎設施，使企業能夠從頭開始建立更好的金融服務。Chain已經推出了Chain Core，這是一個經過許可的開源區塊鏈以及Sequence，它的分類賬作爲一個服務產品。客戶可以獲得折扣，用Chain代幣（XCN）支付商業費用，以及參與社區協議治理和訪問高級的功能。

所属板块

社媒

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