WaveWorld 是首个将 GameFi、DeFi 和 Sui 及 MOVE 上的 AI 智能交易整合在一起的区块链平台。可通过 Telegram、Twitter、LINE 访问，它为 Web2 和 Web3 用户架起桥梁，实现无缝游戏、交易和 DeFi — 无需额外的应用程序！最快、最简单、最安全的平台，可在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代币。
币种名称WAV
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SUI
简介WaveWorld 是首个将 GameFi、DeFi 和 Sui 及 MOVE 上的 AI 智能交易整合在一起的区块链平台。可通过 Telegram、Twitter、LINE 访问，它为 Web2 和 Web3 用户架起桥梁，实现无缝游戏、交易和 DeFi — 无需额外的应用程序！最快、最简单、最安全的平台，可在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代币。
所属板块
社媒
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