WAV

WaveWorld 是首个将 GameFi、DeFi 和 Sui 及 MOVE 上的 AI 智能交易整合在一起的区块链平台。可通过 Telegram、Twitter、LINE 访问，它为 Web2 和 Web3 用户架起桥梁，实现无缝游戏、交易和 DeFi — 无需额外的应用程序！最快、最简单、最安全的平台，可在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代币。

币种名称WAV

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SUI

简介WaveWorld 是首个将 GameFi、DeFi 和 Sui 及 MOVE 上的 AI 智能交易整合在一起的区块链平台。可通过 Telegram、Twitter、LINE 访问，它为 Web2 和 Web3 用户架起桥梁，实现无缝游戏、交易和 DeFi — 无需额外的应用程序！最快、最简单、最安全的平台，可在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代币。

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