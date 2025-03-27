WAL

Walrus 是一个去中心化数据存储网路，专门用于存储数据及丰富的多媒体内容，如大型文本文件、影片、图像和音档。与依赖于集中式伺服器存储完整数据副本的传统云存储系统不同，Walrus 会将数据拆分成小片段，并将其分布到全球多个节点上。透过这种去中心化的方式，Walrus 确保数据即使在网路部分节点离线的情况下仍能快速存取，保障数据的完整性与可用性。

币种名称WAL

排名No.100

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0002%

交易额/市值（24小时）1.67%

流通供应量1,315,416,667

最大供应量5,000,000,000

总供应量5,000,000,000

流通率0.263%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.8742222240859585,2025-03-27

最低价0.35568715943995327,2025-03-27

所属公链SUI

简介Walrus 是一个去中心化数据存储网路，专门用于存储数据及丰富的多媒体内容，如大型文本文件、影片、图像和音档。与依赖于集中式伺服器存储完整数据副本的传统云存储系统不同，Walrus 会将数据拆分成小片段，并将其分布到全球多个节点上。透过这种去中心化的方式，Walrus 确保数据即使在网路部分节点离线的情况下仍能快速存取，保障数据的完整性与可用性。

所属板块

社媒

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