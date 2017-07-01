TRX

波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基於區塊鏈的去中心化應用操作系統協 議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的相容性。

币种名称波場

排名No.8

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0079%

交易额/市值（24小时）0.41%

流通供应量94,823,050,021.35872

最大供应量∞

总供应量94,823,043,410.24432

流通率%

发行日期2017-07-01 00:00:00

资产首次发行价格0.0015 USDT

历史最高价0.44067471530141733,2024-12-03

最低价0.001091259997338057,2017-09-15

所属公链TRX

简介波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力於為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是全球最大的基於區塊鏈的去中心化應用操作系統協 議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的相容性。

所属板块

社媒

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