SXT

Space and Time (SXT) 在去中心化数据仓库上扩展零知识 (ZK) 证明，为智能合约提供无需信任的数据处理能力。您可以使用 SXT 将我们从主流区块链索引的综合区块链数据与您的应用数据或其他链下数据集连接起来。SQL 证明是 SXT 的亚秒级 ZK 协同处理器，它允许您的智能合约询问有关其自身链或其他链上活动的复杂问题，并在下一个区块返回经过 ZK 验证的答案。

币种名称SXT

排名No.254

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）3.59%

流通供应量1,400,000,000

最大供应量5,000,000,000

总供应量5,000,000,000

流通率0.28%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.1868671285494208,2025-05-08

最低价0.10474828680866613,2025-05-19

所属公链ETH

简介Space and Time (SXT) 在去中心化数据仓库上扩展零知识 (ZK) 证明，为智能合约提供无需信任的数据处理能力。您可以使用 SXT 将我们从主流区块链索引的综合区块链数据与您的应用数据或其他链下数据集连接起来。SQL 证明是 SXT 的亚秒级 ZK 协同处理器，它允许您的智能合约询问有关其自身链或其他链上活动的复杂问题，并在下一个区块返回经过 ZK 验证的答案。

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