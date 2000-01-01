Stoopid Cats 是一个新世代的角色 IP 项目，透过游戏、NFT 与大胆的社会讯息，连结 Web2 与 Web3。该项目以全球口号「Don’t be stupid. Be Stoopid.（别做蠢事，要做 Stoopid）」为核心，鼓励人们放慢脚步、多点欢笑、享受生活中的小片刻，并将这种心态转化为一场涵盖数位与现实世界的全面运动。
币种名称STOCAT
排名No.
市值$0.00
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流通率%
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资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SOL
简介Stoopid Cats 是一个新世代的角色 IP 项目，透过游戏、NFT 与大胆的社会讯息，连结 Web2 与 Web3。该项目以全球口号「Don’t be stupid. Be Stoopid.（别做蠢事，要做 Stoopid）」为核心，鼓励人们放慢脚步、多点欢笑、享受生活中的小片刻，并将这种心态转化为一场涵盖数位与现实世界的全面运动。
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