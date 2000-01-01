STOCAT

Stoopid Cats 是一个新世代的角色 IP 项目，透过游戏、NFT 与大胆的社会讯息，连结 Web2 与 Web3。该项目以全球口号「Don’t be stupid. Be Stoopid.（别做蠢事，要做 Stoopid）」为核心，鼓励人们放慢脚步、多点欢笑、享受生活中的小片刻，并将这种心态转化为一场涵盖数位与现实世界的全面运动。

币种名称STOCAT

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量2,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介Stoopid Cats 是一个新世代的角色 IP 项目，透过游戏、NFT 与大胆的社会讯息，连结 Web2 与 Web3。该项目以全球口号「Don’t be stupid. Be Stoopid.（别做蠢事，要做 Stoopid）」为核心，鼓励人们放慢脚步、多点欢笑、享受生活中的小片刻，并将这种心态转化为一场涵盖数位与现实世界的全面运动。

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