STABUL

Stabull 是一个专为非美元稳定币和代币化现实世界资产 (RWA) 构建的 DEX——这是大多数 DEX 忽视的市场。与典型的 AMM 不同，它使用链下价格预言机来指导定价和流动性，从而实现更准确的价格发现，并降低追踪外汇或黄金等外部市场的资产的滑点。这种设计也减少了发行人的挂钩压力，并提高了流动性提供者的资本效率。 Stabull 有效地实现了去中心化、全天候外汇和商品链上交易——这是大多数 DEX 无法实现的。

币种名称STABUL

排名No.5712

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量10,000,000

总供应量10,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.2220222025386718,2025-05-19

最低价0.06642386888114032,2025-05-19

所属公链ETH

简介Stabull 是一个专为非美元稳定币和代币化现实世界资产 (RWA) 构建的 DEX——这是大多数 DEX 忽视的市场。与典型的 AMM 不同，它使用链下价格预言机来指导定价和流动性，从而实现更准确的价格发现，并降低追踪外汇或黄金等外部市场的资产的滑点。这种设计也减少了发行人的挂钩压力，并提高了流动性提供者的资本效率。 Stabull 有效地实现了去中心化、全天候外汇和商品链上交易——这是大多数 DEX 无法实现的。

所属板块

社媒

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