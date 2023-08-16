SPX

SPX6900 是一款模仿 memecoin，其灵感源自标志性的标准普尔 500 指数（首选股票市场指数）。它对现有的金融体系进行了讽刺。 它的核心理念是 6900 点是一个比 500 点“更大的数字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指数具有更大的价值或意义。

币种名称SPX

排名No.85

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0002%

交易额/市值（24小时）2.46%

流通供应量930,993,090.07

最大供应量1,000,000,000

总供应量930,993,090.07

流通率0.9309%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.7673256366431747,2025-01-19

最低价0.000002634158164523,2023-08-16

所属公链ETH

简介SPX6900 是一款模仿 memecoin，其灵感源自标志性的标准普尔 500 指数（首选股票市场指数）。它对现有的金融体系进行了讽刺。 它的核心理念是 6900 点是一个比 500 点“更大的数字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指数具有更大的价值或意义。

所属板块

社媒

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