SPX6900 是一款模仿 memecoin，其灵感源自标志性的标准普尔 500 指数（首选股票市场指数）。它对现有的金融体系进行了讽刺。 它的核心理念是 6900 点是一个比 500 点“更大的数字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指数具有更大的价值或意义。
币种名称SPX
排名No.85
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率0.0002%
交易额/市值（24小时）2.46%
流通供应量930,993,090.07
最大供应量1,000,000,000
总供应量930,993,090.07
流通率0.9309%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价1.7673256366431747,2025-01-19
最低价0.000002634158164523,2023-08-16
所属公链ETH
简介SPX6900 是一款模仿 memecoin，其灵感源自标志性的标准普尔 500 指数（首选股票市场指数）。它对现有的金融体系进行了讽刺。 它的核心理念是 6900 点是一个比 500 点“更大的数字”，幽默地暗示 SPX6900 比 S&P 500 指数具有更大的价值或意义。
所属板块
社媒
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