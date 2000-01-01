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$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脉——这是一个对退化生物友好的、充满动感的宇宙，游戏、人工智能和加密 meme 文化在这里碰撞。我们的旗舰游戏 Lowlife Forms 不仅仅是一款分集推出的大型模块化科幻 RPG 射击游戏——它是一款成熟的 web3 游戏“邪教”，其中人工智能将成为创意探索、NPC 行为和用户资产生产的支柱，使娱乐比以往任何时候都更具沉浸感。不仅仅是一款游戏，更是一场运动。

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简介$SPICE 是 Lowlife Forms Gameverse 的命脉——这是一个对退化生物友好的、充满动感的宇宙，游戏、人工智能和加密 meme 文化在这里碰撞。我们的旗舰游戏 Lowlife Forms 不仅仅是一款分集推出的大型模块化科幻 RPG 射击游戏——它是一款成熟的 web3 游戏“邪教”，其中人工智能将成为创意探索、NPC 行为和用户资产生产的支柱，使娱乐比以往任何时候都更具沉浸感。不仅仅是一款游戏，更是一场运动。

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