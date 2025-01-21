SPACEM

SpaceM 是终极的 Web3 生态系统，融合了 SocialFi、RealFi、GameFi、法币转加密（Fiat2Crypto）解决方案等多元赚钱机会。该平台建立在 Avalanche 链上，$SPACEM 代币为用户提供安全、快速的交易体验，并透过节点机制创造可持续的被动收入。

币种名称SPACEM

排名No.1485

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量48,067,203,522

总供应量47,867,201,926

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.000996792686778681,2025-04-23

最低价0.000074787460982406,2025-01-21

所属公链AVAX_CCHAIN

简介SpaceM 是终极的 Web3 生态系统，融合了 SocialFi、RealFi、GameFi、法币转加密（Fiat2Crypto）解决方案等多元赚钱机会。该平台建立在 Avalanche 链上，$SPACEM 代币为用户提供安全、快速的交易体验，并透过节点机制创造可持续的被动收入。

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社媒

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