Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透过人工智慧驱动的游戏玩法、随着游戏玩家的游戏风格而发展的动态 NFT 以及玩家驱动的经济，使 web3 游戏焕发生机。 SoE 为玩家提供了一个不断发展的世界，其中角色成长、贸易繁荣，并且 AI 自动化收入机会。
币种名称SOEX
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量800,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链TONCOIN
简介Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透过人工智慧驱动的游戏玩法、随着游戏玩家的游戏风格而发展的动态 NFT 以及玩家驱动的经济，使 web3 游戏焕发生机。 SoE 为玩家提供了一个不断发展的世界，其中角色成长、贸易繁荣，并且 AI 自动化收入机会。
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