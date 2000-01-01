SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透过人工智慧驱动的游戏玩法、随着游戏玩家的游戏风格而发展的动态 NFT 以及玩家驱动的经济，使 web3 游戏焕发生机。 SoE 为玩家提供了一个不断发展的世界，其中角色成长、贸易繁荣，并且 AI 自动化收入机会。

币种名称SOEX

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交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量800,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链TONCOIN

简介Shelters of Exiles (SOEX) 是 Telegram 上由 AI 代理提供支援的最大的 RPG 世界。它透过人工智慧驱动的游戏玩法、随着游戏玩家的游戏风格而发展的动态 NFT 以及玩家驱动的经济，使 web3 游戏焕发生机。 SoE 为玩家提供了一个不断发展的世界，其中角色成长、贸易繁荣，并且 AI 自动化收入机会。

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