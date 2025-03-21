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RealtyX 致力于打造最值得信赖、回报最高的现实世界资产融资 (RWAfi) 平台和社区，将产权与 DeFi 的力量联系起来。在与 Plume Network、Defactor 等领先的 RWA 参与者建立战略合作伙伴关系的支持下，并入选著名的香港数码港孵化计划，RealtyX 继续引领为 Web3 经济带来有形价值的潮流。

币种名称RX

排名No.3862

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.025969186407798956,2025-03-21

最低价0.007213186906933556,2025-05-21

所属公链ETH

简介RealtyX 致力于打造最值得信赖、回报最高的现实世界资产融资 (RWAfi) 平台和社区，将产权与 DeFi 的力量联系起来。在与 Plume Network、Defactor 等领先的 RWA 参与者建立战略合作伙伴关系的支持下，并入选著名的香港数码港孵化计划，RealtyX 继续引领为 Web3 经济带来有形价值的潮流。

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社媒

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