RealtyX 致力于打造最值得信赖、回报最高的现实世界资产融资 (RWAfi) 平台和社区，将产权与 DeFi 的力量联系起来。在与 Plume Network、Defactor 等领先的 RWA 参与者建立战略合作伙伴关系的支持下，并入选著名的香港数码港孵化计划，RealtyX 继续引领为 Web3 经济带来有形价值的潮流。
币种名称RX
排名No.3862
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.025969186407798956,2025-03-21
最低价0.007213186906933556,2025-05-21
所属公链ETH
简介RealtyX 致力于打造最值得信赖、回报最高的现实世界资产融资 (RWAfi) 平台和社区，将产权与 DeFi 的力量联系起来。在与 Plume Network、Defactor 等领先的 RWA 参与者建立战略合作伙伴关系的支持下，并入选著名的香港数码港孵化计划，RealtyX 继续引领为 Web3 经济带来有形价值的潮流。
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社媒
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