RWAINC

RWA Inc. 是全球首个端到端的实体资产代币化和交易生态系统。 RWA Inc. 正在建设一个包括实体资产代币化服务、代币发行平台/质押平台、RWA 交易所以及全球市场中的实体资产交易市场。目前,RWA Inc. 已经推出了代币发行平台,RWA 交易所将于2024年11月上线,市场平台预计将于2025年上线。

币种名称RWAINC

排名No.1400

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值(24小时)0.88%

流通供应量335,370,894.81

最大供应量1,000,000,000

总供应量999,992,030.45

流通率0.3353%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.14355853970647262,2024-12-04

最低价0.00999,2024-11-25

所属公链BASE

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明:数据由 cmc 提供,不作为投资决策参考。