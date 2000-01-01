TapDaDoge 是一款激动人心的 memecoin，并带有游戏元素。游戏简单易用、直观易用的功能体现了“点击赚钱”的理念。加入游戏，获得您自己的 Doge 角色，克服重重障碍，赢取丰厚奖励。TapDaDoge 的人气稳步增长，在 Telegram 上拥有超过 35,000 名成员，在 X 上拥有 30,000 名粉丝。
币种名称RUN
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量3,400,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介TapDaDoge 是一款激动人心的 memecoin，并带有游戏元素。游戏简单易用、直观易用的功能体现了“点击赚钱”的理念。加入游戏，获得您自己的 Doge 角色，克服重重障碍，赢取丰厚奖励。TapDaDoge 的人气稳步增长，在 Telegram 上拥有超过 35,000 名成员，在 X 上拥有 30,000 名粉丝。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。