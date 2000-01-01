RUN

TapDaDoge 是一款激动人心的 memecoin，并带有游戏元素。游戏简单易用、直观易用的功能体现了“点击赚钱”的理念。加入游戏，获得您自己的 Doge 角色，克服重重障碍，赢取丰厚奖励。TapDaDoge 的人气稳步增长，在 Telegram 上拥有超过 35,000 名成员，在 X 上拥有 30,000 名粉丝。

币种名称RUN

排名No.

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交易额/市值（24小时）0

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总供应量3,400,000,000

流通率%

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资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介TapDaDoge 是一款激动人心的 memecoin，并带有游戏元素。游戏简单易用、直观易用的功能体现了“点击赚钱”的理念。加入游戏，获得您自己的 Doge 角色，克服重重障碍，赢取丰厚奖励。TapDaDoge 的人气稳步增长，在 Telegram 上拥有超过 35,000 名成员，在 X 上拥有 30,000 名粉丝。

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