Arkaine 是一个全面性的数据聚合与交易平台，专为赋能加密货币交易者而设，提供先进的工具与分析功能。这个一站式平台结合了 DexScreener、TradingView、CoinMarketCap、BubbleMaps 等热门服务的所有功能，并融合 AI 交易洞察。 Arkaine 提供独特的混合式解决方案，透过 Telegram 交易机器人与桌面平台之间的单一登入，整合所有数据，确保你不错过任何一次交易机会。把你所有的分页关掉吧，你将不再需要它们。
币种名称RKNE
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量100,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BASE
简介Arkaine 是一个全面性的数据聚合与交易平台，专为赋能加密货币交易者而设，提供先进的工具与分析功能。这个一站式平台结合了 DexScreener、TradingView、CoinMarketCap、BubbleMaps 等热门服务的所有功能，并融合 AI 交易洞察。 Arkaine 提供独特的混合式解决方案，透过 Telegram 交易机器人与桌面平台之间的单一登入，整合所有数据，确保你不错过任何一次交易机会。把你所有的分页关掉吧，你将不再需要它们。
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